Научный факт: несколько коротких перерывов в течение рабочего дня спасают от переутомления

Отдыхать можно, как угодно. Главное не работать. Фото: Shutterstock

Начальники не любят, когда подчиненные, что называется, «бьют баклуши». Осуждают, мягко говоря. Нет-нет, а замечание сделают, проходя мимо застигнутых врасплох, например, за компьютерной игрой, чаем-кофе-булочкой, пустой болтовней о футболе или того хуже – просмотром не совсем пристойных сайтов. Зря, оказывается, они упрекают. Себе же во вред.

Очень полезно чередовать любую трудовую деятельность – и физическую, и умственную – с микро перерывами (micro-break), как их называют ученые. Во-первых, полезно для здоровья – перерывы помогают справиться с переутомлением и эмоциональным выгоранием. Во-вторых, периодически отвлекаясь от основной деятельности или откладывая ненадолго в сторону решение какой-то сложной задачи, работники, в итоге, трудятся более продуктивно. Да и самим боссам не следует пренебрегать отдыхом – здоровее будут. В этом убедились румынские ученые из Западный университет Тимишоара (West University of Timisoara), изучив результаты 22 исследований, которые были проведены по всему миру за последние 30 лет. Вывод своего так называемого метаанализа они опубликовали в журнале PLOS ONE. На него ссылается портал Phys.org.

Сон прочищает мозг. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Микро-перерывы и в самом деле короткие – не более 10 минут. Но частые – примерно каждый час. Оказывается, они эффективнее любого отдыха после работы – в смысле восстановления умственных и физических сил. Особенно, если сотрудники по долгу службы занимаются какой-нибудь рутинной и монотонной деятельностью.

Сгодится любая «активность» в миро-перерывах. Главное, чтобы она не имела никакого отношения к основной работе.

Кстати, если напряженно и непрерывно думать, не отвлекаясь, можно повредить мозг. Буквально отравить его и стать инвалидом умственного труда. Магнитно-резонансная спектроскопия (MRS) продемонстрировала: за несколько часов интенсивных раздумий в мозгу – конкретно в его префронтальной коре – в изрядном количестве накапливаются токсические вещества. Подробнее об этом в нашем материале.