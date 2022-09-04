Посол США в России Джон Салливан. Фото: REUTERS

«Эта должность проклятая, больше года на ней не задерживаются», — гласит крылатая фраза из популярной детской книжки.

Ну, год не год — но три из четырёх последних послов США в России работали сильно меньше положенного госдепом трёхлетнего срока. Так, предыдущий американский посланник, Джон Хантсман, провёл в знаменитом комплексе зданий в Большом Девяткинском переулке лишь два года из трёх и уволился в октябре 2019-го. Формально объяснив сей шаг «желанием участвовать в губернаторской кампании в штате Юта» — но в итоге не смог даже выиграть внутрипартийные праймериз для выдвижения на этот пост.

В Большом Девяткинском переулке его заменил другой профессиональный чиновник — Джон Салливан. В отличие от некоторых предшественников, тот был настоящим зубром: успел послужить и в минобороны США, и в министерстве торговли, и даже некоторое время возглавлял государственный департамент в статусе и.о. госсекретаря.

На пост в Москве уроженец Бостона заступил 5 февраля 2020 года, аккурат перед великими потрясениями, первым, но не единственным из которых стала пандемия коронавируса. Вскоре Салливану довелось проявить себя, когда 1 апреля того же года Россия переслала в США гуманитарную помощь для борьбы с ковидом (такие мероприятия невозможны без координации на уровне МИДов и посольств).

Однако на этом робкое сближение двух держав закончилось. Последующие два года США лишь усиливали антироссийскую риторику, вводили всё новые санкции, и отношения продолжали деградировать.

Ещё пару дней назад, как говорится, ничто не предвещало, Салливан посетил церемонию прощания с умершим экс-главой СССР Михаилом Горбачёвым. И вдруг в воскресенье, 4 сентября, на сайте посольства появилась новость, что дипломат ушёл в отставку. И, больше того, вообще завершил свою 40-летнюю карьеру в госорганах.

Почему? Не будем плодить гипотезы там, где их нет.

— Об истинных причинах отставки Салливана мы можем лишь предполагать, — сообщил в беседе с kp.ru эксперт по США Александр Домрин. — «Отозвали, потому что недорабатывал», — так точно нельзя сказать. Хотя подобная характеристика была справедлива по отношению к другому послу: в январе 2012 Майкл Макфол был назначен в Москву с чёткой задачей «устроить цветную революцию», но, как мы помним, не справился — почему и был снят с должности через два года.

— Что касается Салливана, — продолжает американист, — то его каденция пришлась на очень сложные времена: и ковид, и новое ухудшение между сверхдержавами… Никаких прорывов в отношениях при нём не последовало, скорее, наоборот. Теперь, предположу, назначение нового посла американцы будут затягивать, объясняя это всевозможными «техническими процедурами» и тем самым намеренно понижая уровень дипломатических контактов с нами.