Пора начать с вешалки!

Новый театральный сезон обещает стать ярким Фото: Михаил ФРОЛОВ

Холод и печаль о лете еще не повод сидеть дома под пледом. Наоборот, самое время блеснуть дачным загаром в партерах столичных театров. Новый сезон обещает стать ярким, актеры за пандемийные годы соскучились по полным залам, ну а для зрителей поход на спектакль - отличная возможность оценить режиссерские находки и вживую увидеть звезд. Представляем самые яркие премьеры сентября.

«Саша, привет!»

ГДЕ: Малая сцена Театра наций (Петровский пер., 3)

КОГДА: 24 - 27 сентября.

СКОЛЬКО СТОИТ: 500 - 2500 руб.

Спектакль «Саша, привет!» в постановке Марата Гацалова по роману-антиутопии Дмитрия Данилова. В главных ролях: Наталья Вдовина и Игорь Гордин.

Саша - это пулемет, который стреляет в спину, нечасто, но совершенно непредсказуемо. Так Саша осуществляет «доброжелательную» смертную казнь над преступниками недалекого будущего. Сережа - главный герой, которого приговорили к казни за связь с 20-летней девушкой Илоной (в недалеком будущем она еще несовершеннолетняя). Ожидание смерти в комбинате, похожем на добротный европейский отель, - его реальность. Ежедневно Сережу - Сергея Петровича Фролова - проводят по коридору, где и висит Саша. Выстрелит - не выстрелит, вот в чем вопрос…

«Толстая тетрадь»

ГДЕ: Новое пространство Театра наций (Страстной бульв., 12, стр. 2)

КОГДА: 28 - 30 сентября.

СКОЛЬКО СТОИТ: 1000 руб.

Спектакль поставлен по роману Аготы Кристоф. Действие разворачивается во время Второй мировой войны. Мать не в силах прокормить своих сыновей-близнецов. Она оставляет их на попечение бабушки. Чтобы выжить, братьям приходится безжалостно уничтожать в себе сострадание, любовь, эмпатию. Мальчики ведут подробный дневник. Режиссер Татьяна Тарасова поставила этот спектакль с выпускниками мастерской Олега Кудряшова режиссерского факультета ГИТИСа.

«Последний поезд»

ГДЕ: «Ленком» (Малая Дмитровка, 6)

КОГДА: 17 сентября.

СКОЛЬКО СТОИТ: 900 - 10 000 руб.

Спектакль «Последний поезд» по пьесе Вины Дельмар. Сценическую версию сочинил Сергей Плотов. Спектакль поставил режиссер Антон Яковлев (недавно возглавивший Московский театр им. Гоголя).

Из разрывающей сердце мелодрамы о том, как пожилые родители стали в тягость своим детям, Антон Яковлев срежиссировал трагифарс. В спектакле заняты: Олеся Железняк,Виктор Раков, Владимир Юматов, Анна Большова, Владимир Еремин, Сергей Пиотровский, Андрей Гарист, Анастасия Марчук, Анна Зайкова, Алексей Скуратов и другие.

«Соло для часов с боем»

В драме о доме престарелых сыграли настоящие звезды: Леонид Фомин, Ольга Остроумова, Александр Голобородько, Евгений Стеблов и Анатолий Васильев.

ГДЕ: Театр им. Моссовета (Большая Садовая, 16, стр. 1)

КОГДА: 16 и 21 сентября.

СКОЛЬКО СТОИТ: 500 - 4000 руб.

«Соло для часов с боем» в постановке режиссера Павла Пархоменко.

История про одиноких стариков, живущих в доме престарелых. Их встречи полны воспоминаний, а реальная жизнь проходит в мире грез и фантазий. Для молодого поколения старики - обуза. Логично их переселить в богадельню, где они «чувствуют себя как дома».

В спектакле заняты звезды старшего поколения: Евгений Стеблов, Ольга Остроумова, Нэлли Пшенная, Александр Голобородько, Анатолий Васильев…

«Марья»

В постановке «Марья» соединили два рассказа Чехова.

ГДЕ: Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова (Спектакль пройдет на сцене Театра сатиры, Триумфальная площадь, 2)

КОГДА: 26 сентября.

СКОЛЬКО СТОИТ: 400 - 3500 руб.

Центр знаменитого режиссера выпускает постановку режиссера-хореографа Сергея Землянского. Родная сцена на Поварской улице бывшего Театра киноактера - на реконструкции. Поэтому премьера «Марьи» пройдет «в гостях» - на сцене Театра сатиры. В спектакле соединились два чеховских рассказа «Барыня» и «Бабы». Первый повествует о барском кучере Степане, чья жена Марья ждет ребенка. Но их счастливая жизнь заканчивается, когда барыня Стрельчиха положит глаз на Степана и решит сделать его своим любовником. Во втором - действие строится вокруг истории любви несчастной солдатки Машеньки. В спектакле заняты: Юлия Вострилова, Георгий Перадзе, Сергей Хачатуров, Георгий Иобадзе, Полина Шустарева, Сергей Радченко и другие артисты.

«Остров сокровищ»

Пираты из «Острова сокровищ» исполнят рок-балладу.

ГДЕ: Российский Молодежный театр (Театральная площадь, 2)

КОГДА: 15, 16 и 24 сентября.

СКОЛЬКО СТОИТ: 300 - 3500 руб.

В Российском Молодежном театре (РАМТ) первой премьерой сезона станет рок-баллада «Остров сокровищ» в постановке Александра Коручекова.

Будут и сольные рок-баллады пиратов, перестрелки, рукопашные бои. И, конечно, пятнадцать человек на сундук мертвеца.

В ролях: Алексей Веселкин-мл., Прохор Чеховской, Александр Гришин Сергей Чудаков, Денис Баландин и другие.

«Последний сон уточки»

ГДЕ: Театр им. Вахтангова (Арбат, 26)

КОГДА: 16, 18 и 24 сентября.

СКОЛЬКО СТОИТ: 750 - 950 руб.

Спектакль по пьесе Клавы Ильиной. Кукольную притчу для семейного просмотра поставил режиссер Владислав Тутак.

По сюжету Уточка много лет живет в лесу и каждый ее день похож на предыдущий. А когда за Уточкой приходит Смерть, она совсем не хочет отправляться в свое последнее путешествие. Среди героев спектакля - сложнейшие куклы, каждой из них управляют несколько артистов.

«Омон Ра»

ГДЕ: МХТ им. Чехова (Камергерский пер., 3, стр. 1)

КОГДА: 24 и 25 сентября.

СКОЛЬКО СТОИТ: 2000 - 2500 руб.

Режиссер Михаил Рахлин создал спектакль по роману Виктора Пелевина. Это абсурдная, местами сказочная трагикомедия о человеческих заблуждениях. Омон Кривомазов (имя дал отец-милиционер) с детства мечтает о небе. Он выбрал себе позывной Ра в честь древнеегипетского бога. Включая воображение, Омон научился летать. И захотел воспарить над земной жизнью. В спектакле заняты: Игорь Золотовицкий, Александр Семчев, Алексей Красненков, Даниил Феофанов и молодые артисты театра.

«Три плюс кот»

ГДЕ: Et Cetera (Фролов пер, 2)

КОГДА: 8, 15, 22, 29 сентября.

СКОЛЬКО СТОИТ: 1800 - 3000 руб.

Первая премьера сезона - по пьесе Евгения Шестакова. Это добрая комедия про любовь, которую разыгрывают две женщины, одинокий разведенный мужчина и… странный персонаж, которого зовут Британцем. Две женщины (Елизавета Рыжих и Анастасия Белуга) и разведенный мужчина (артист Кирилл Лоскутов, он же и режиссер спектакля) составили безупречное трио, вроде всегда такое банальное, но каждый раз звучащее по-своему.