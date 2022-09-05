«Жанна до последнего вздоха любила только одного мужчину»: Как выглядит Илья Кобесов, которого Фриске не смогла забыть до самой смерти

Жанны Фриске не стало в 2015 году. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году. Певица два года боролась с глиобластомой – неоперабельной опухолью мозга. О своей болезни Жанна узнала вскоре после рождения сына Платона. С отцом мальчика Дмитрием Шепелевым певица встречалась около четырех лет. Уже после того, как Фриске был поставлен страшный диагноз, телеведущий сделал ей предложение. Однако они так и не поженились. В шоу «Секрет на миллион» сестра артистки Наталья Фриске заявила, что Жанна не хотела выходить замуж за Шепелева.

Наталья призналась, что, будучи глубоко больной, певица все-таки начала планировать брак с Шепелевым – но только затем, чтобы после ее смерти у Платона был опекун.

- Не могу отвечать за Жанну. Но, насколько я помню, замуж она за него не хотела. Свадьбу она все-таки начала планировать, уже будучи в болезни. Я думаю, что она это больше хотела для Платона, чтобы у ребенка был официальный опекун. Хотя Дима в принципе вписан в его свидетельство о рождении, - рассказала Фриске ведущей шоу Лере Кудрявцевой.

По словам Натальи, ее сестра всю жизнь любила только одного мужчину – и это не Дмитрий Шепелев. Свою единственную любовь Жанна не смогла забыть до самой смерти, несмотря на то, что у нее уже несколько лет были отношения с телеведущим.

- Я знаю, что она до последнего вздоха любила только одного мужчину. Это Илья Кобесов. Они лет 11 были вместе, еще до «Блестящих». Почему они расстались, я не знаю. Жанна ушла от него, - сообщила Наталья.

О предпринимателе Илье Кобесове известно не так уж и много. Они с Жанной всерьез задумывались о свадьбе, однако Илья всегда предпочитал держаться в тени и не светился рядом со своей звездной возлюбленной. Да и Жанна не афишировала их отношения – ведь, как солистке группы «Блестящие», ей нужно было сохранять имидж свободной девушки и оставаться секс-символом для миллионов поклонников.

В Интернете фотографий Ильи Кобесова нет. Однако увидеть, как выглядел мужчина, которого Жанна любила до последнего вздоха, все-таки можно. В 2003 году Фриске принимала участие в шоу «Последний герой». Состав подобрался суперзвездный – в реалити снимались Николай Дроздов, Екатерина Семенова, Децл, Максим Покровский, Влад Сташевский, Лика Стар. Вел шоу актер Александр Домогаров.

В 2003 году Илья Кобесов участвовал вместе с Жанной Фриске в шоу "Последний герой". Фото: кадр видео.

Съемки проходили в Панаме. Туда на свидание к Жанне прилетел Илья Кобесов. Любимый мужчина певицы даже принял участие в съемках реалити, выиграв право провести с ней целые сутки. Он победил в отдельном испытании среди членов семей и друзей, приехавших к участникам. Для этого Илье пришлось съесть живьем горсть больших тропических гусениц, крупных тараканов и прочей экзотической гадости. Бойфренд звезды проглотил их, не моргнув глазом, и заслужил горячий поцелуй Жанны.

Рядом с хрупкой Фриске Илья выглядел как герой боевиков. Любимый мужчина звезды оказался красавцем-шатеном с мускулистым торсом и внушительными бицепсами. Неудивительно, что он запал ей в душу и стал любовью всей ее жизни.

Илья прилетел к любимой в Панаму, где проходили съемки реалити. Фото: кадр видео.

Сама Жанна об Илье рассказывала очень уклончиво. В одном из интервью ее спросили: «Чаще всего вас сопровождает на светских вечеринках бизнесмен Илья. Жанна, а кто такой Илья? Он приезжал к вам на «Последнего героя». Он же был замечен на вашей презентации за столиком ваших родителей. Он подарил вам «Мерседес». Кто же он?»

Илья победил в отдельном испытании среди членов семей и друзей, приехавших к участникам. Фото: кадр видео.

- У каждой женщины есть мужчина, с которым ты идешь бок о бок всю жизнь, - ответила певица. - Каждый проживает свою собственную жизнь, но в ней всегда и при любых обстоятельствах остается место друг для друга. Это не любовь и не дружба. Это просто родной человек. Я благодарна Илье за то, что он всегда рядом, поддерживает меня и принимает такую, какая я есть. Поэтому неудивительно, что он так же рядом в важные для меня даты и моменты. Я очень надеюсь, что мы никогда не растеряемся по жизни.

Любимый мужчина певицы принял участие в съемках реалити, выиграв право провести с ней целые сутки. Фото: кадр видео.

Увы, Жанна и Илья все же расстались. Потом певице приписывали романы со многими мужчинами. Говорили, что она встречается с актером Дмитрием Дюжевым, солистом группы «Дискотека Авария» Алексеем Серовым, фигуристом Виталием Новиковым, своим продюсером Андреем Грозным. Но, как оказалось, Жанна так и не смогла забыть свою большую любовь.