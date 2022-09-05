В Польше нашли могилу вампира

Ученые предполагают, что при жизни женщины односельчане подозревали ее в вампиризме и попытались предотвратить «восстание из мертвых». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время археологических раскопок одного из сельских кладбищ в Польше, где жителей хоронили в XVII веке, ученые наткнулись на необычную могилу. По их мнению, там находились останки человека, которого подозревали в вампиризме.

В гробу над шеей покойницы (археологи установили, что останки принадлежали молодой женщине или девушке) был закреплен серп. При этом орудие было направлено острием к горлу таким образом, что если бы усопшая ожила и попыталась подняться, то отрезала бы себе голову.

Кроме того на одном из пальцев ноги покойной обнаружился закрытый замок.

Ученые предполагают, что при жизни женщины односельчане подозревали ее в вампиризме и попытались предотвратить «восстание из мертвых».

Замок на пальце, по мнению археологов, должен свидетельствовать о безвозвратной кончине и невозможности вернуться в мир живых.

Пока неясно, умерла женщина от естественных причин или все же была убита своими соседями «в целях профилактики».

Ученые также рассказали, что закрепление в гробах серпов и кос, направленных лезвием к горлу – один из методов, который люди в старину применяли для того, чтобы обезопасить себя от воскрешения мертвецов.