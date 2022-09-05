В Зимбабве переселяют три тысячи диких животных из-за изменения климата

Изменение климата стало самой большой угрозой для дикой природы Африки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Зимбабве началась уникальная операция по переселению диких животных из южного заповедника Save Valley на севере страны, чтобы спасти их от засухи. В результате изменения климата среда обитания слонов, жирафов и львов выжжена дотла продолжительной засухой. Зоозащитники начали бить тревогу и в итоге собрали более 5,5 миллионов долларов на перевозку «знаковых животных» в долину реки Замбези.

В ближайшие два года место жительство поменяют 400 слонов, 2000 импал, 70 жирафов, 50 буйволов, 50 антилоп гну, 50 зебр, 50 канн, 10 львов и стаю из 10 диких собак. Им придется преодолеть на грузовиках 700 километров. Для того, чтобы они спокойно перенесли дорогу, многим, например, слонам, дадут успокоительное.

«Мы делаем это, чтобы снизить давление. В течение многих лет мы боролись с браконьерством, и как только мы побеждаем в этой войне, изменение климата стало самой большой угрозой для нашей дикой природы», — сказал Тинаше Фараво, представитель Управления национальных парков и дикой природы Зимбабве Associated Press.

Первую партию животных уже переселили в заповедник Сапи. Но одной перевозкой дело не ограничивается. Чтобы изменение места жительства не сказалось на популяции, за новоселами будут приглядывать. На территории Сапи разместили камеры-ловушки и улучшенные дорожные и радиосети. А 12 местных жительниц сейчас проходят обучение по специальности наблюдатель за дикой природой.