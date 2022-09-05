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Общество5 сентября 2022 9:25

Современная "Скорая помощь": как будет выглядеть и какие технологии внедряются уже сейчас

Опубликован список комплексов "скорой помощи", которые откроются в Москве в 2023 году
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Все действия медиков направлены на оказание помощи пациенту, на его благополучие.

Все действия медиков направлены на оказание помощи пациенту, на его благополучие.

Один из принципов нового московского стандарта оказания экстренной медицинской помощи – это пациентоориентированный подход, когда все действия медиков направлены на оказание помощи пациенту, на его благополучие. Что это значит на практике и как применимо при оказании экстренной медицинской помощи, за счет чего будет осуществляться, KP.RU рассказал главный врач Боткинской больницы, главный хирург Москвы, академик РАН Алексей Шабунин.

- Пациентоориентированность – это тренд последнего десятилетия, и прежде всего в медицине. Однако для экстренных пациентов это особенно важно, потому что они поступают в больницу растерянными, испуганными, и им важно получить от врача ответ на главный вопрос – смогут ли его вылечить, хватит ли профессионализма специалистов и достаточно ли современных технологий для решения его проблемы, - говорит Алексей Шабунин. – В новой системе оказания экстренной помощи всё ориентировано на пациента. Он поступает, его сразу направляют на койку, делают все необходимые манипуляции прямо в палате – ЭКГ, УЗИ, осмотр специалистов, быстрая постановка диагноза и назначение необходимого лечения. Не пациент идет к врачу, а врач – к пациенту.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЧЕЛОВЕКОМ, КОГДА ЕГО ПРИВЕЗЛИ ПО «СКОРОЙ»

Пациентоориентированный подход начинается с момента поступления пациента в скоропомощной стационарный комплекс (ССК).

1. Фельдшеры скорой помощи сразу передают пациента медикам в зону триажа – распределения больных по степени тяжести. В приемном отделении производится первичный осмотр и определение степени тяжести, после чего пациент средней степени тяжести поступает в «желтую» зону или в «зеленую» - если нет угрозы для жизни. Тяжелых пациентов - «красной» категории будут мгновенно направлять в реанимацию или противошоковую палату, минуя систему триаж.

2. Технически комплекс будет оснащен всем необходимым и самым современным оборудованием – аппараты КТ, МРТ, УЗИ экспертного класса, современные эндоскопические стойки, новейшее операционное и реанимационное оборудование.

3. В экстренных случаях доставлять пациентов будет санавиация. На территории скоропомощных стационарных комплексов, уже или есть, или будут построены в ближайшее время вертолетные площадки для приема санитарного авиатранспорта.

- Здесь мы будем принимать больных в критическом состоянии. Медицинский персонал в скоропомощном стационарном комплексе будет обучен работать по новому стандарту, что, безусловно, положительно повлияет на качество оказания экстренной помощи, - говорит Алексей Шабунин, главврач Боткинской больницы.

ПОДХОД «ЧЕЛОВЕК – К ЧЕЛОВЕКУ»

В системе экстренной медицинской помощи впервые появятся социальные координаторы. Они будут встречать пациентов и их родственников буквально с порога и помогать на разных этапах, отвечать на вопросы, направлять, подсказывать, куда идти, морально поддерживать.

- Особенно это важно для родственников пациентов, находящихся в тяжелом состоянии - в реанимации или операционной. В скоропомощном комплексе предусмотрена максимально комфортная обстановка и для поступающих пациентов, и для персонала - продуманная логистика и навигация по корпусу, зоны отдыха, переговорные для общения врачей с родственниками, комнаты психологической разгрузки и многое другое. Такой подход к пациенту выведет оказание экстренной помощи в Москве на совершенно новый уровень. Мы с нетерпением ждем завершения строительных работ и открытия скоропомощного стационарного комплекса Боткинской больницы, - говорит Алексей Шабунин.

Алексей Шабунин.

Алексей Шабунин.

ГДЕ СКОРОПОМОЩНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЗАРАБОТАЮТ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ:

- НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского (январь 2023 года),

- Городской клинической больницы имени В.В. Вересаева (январь 2023 года),

- на базах Городской клинической больницы имени С.П. Боткина (первое полугодие 2023 года),

- Городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова (первое полугодие 2023 года),

- Городской клинической больницы имени В.М. Буянова (второе полугодие 2023 года).

Еще один скоропомощной стационарный комплекс будет организован на базе капитально ремонтируемого корпуса Городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова (второе полугодие 2023 года).

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