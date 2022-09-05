Современная "Скорая помощь": как будет выглядеть и какие технологии внедряются уже сейчас

Все действия медиков направлены на оказание помощи пациенту, на его благополучие.

Один из принципов нового московского стандарта оказания экстренной медицинской помощи – это пациентоориентированный подход, когда все действия медиков направлены на оказание помощи пациенту, на его благополучие. Что это значит на практике и как применимо при оказании экстренной медицинской помощи, за счет чего будет осуществляться, KP.RU рассказал главный врач Боткинской больницы, главный хирург Москвы, академик РАН Алексей Шабунин.

- Пациентоориентированность – это тренд последнего десятилетия, и прежде всего в медицине. Однако для экстренных пациентов это особенно важно, потому что они поступают в больницу растерянными, испуганными, и им важно получить от врача ответ на главный вопрос – смогут ли его вылечить, хватит ли профессионализма специалистов и достаточно ли современных технологий для решения его проблемы, - говорит Алексей Шабунин. – В новой системе оказания экстренной помощи всё ориентировано на пациента. Он поступает, его сразу направляют на койку, делают все необходимые манипуляции прямо в палате – ЭКГ, УЗИ, осмотр специалистов, быстрая постановка диагноза и назначение необходимого лечения. Не пациент идет к врачу, а врач – к пациенту.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЧЕЛОВЕКОМ, КОГДА ЕГО ПРИВЕЗЛИ ПО «СКОРОЙ»

Пациентоориентированный подход начинается с момента поступления пациента в скоропомощной стационарный комплекс (ССК).

1. Фельдшеры скорой помощи сразу передают пациента медикам в зону триажа – распределения больных по степени тяжести. В приемном отделении производится первичный осмотр и определение степени тяжести, после чего пациент средней степени тяжести поступает в «желтую» зону или в «зеленую» - если нет угрозы для жизни. Тяжелых пациентов - «красной» категории будут мгновенно направлять в реанимацию или противошоковую палату, минуя систему триаж.

2. Технически комплекс будет оснащен всем необходимым и самым современным оборудованием – аппараты КТ, МРТ, УЗИ экспертного класса, современные эндоскопические стойки, новейшее операционное и реанимационное оборудование.

3. В экстренных случаях доставлять пациентов будет санавиация. На территории скоропомощных стационарных комплексов, уже или есть, или будут построены в ближайшее время вертолетные площадки для приема санитарного авиатранспорта.

- Здесь мы будем принимать больных в критическом состоянии. Медицинский персонал в скоропомощном стационарном комплексе будет обучен работать по новому стандарту, что, безусловно, положительно повлияет на качество оказания экстренной помощи, - говорит Алексей Шабунин, главврач Боткинской больницы.

ПОДХОД «ЧЕЛОВЕК – К ЧЕЛОВЕКУ»

В системе экстренной медицинской помощи впервые появятся социальные координаторы. Они будут встречать пациентов и их родственников буквально с порога и помогать на разных этапах, отвечать на вопросы, направлять, подсказывать, куда идти, морально поддерживать.

- Особенно это важно для родственников пациентов, находящихся в тяжелом состоянии - в реанимации или операционной. В скоропомощном комплексе предусмотрена максимально комфортная обстановка и для поступающих пациентов, и для персонала - продуманная логистика и навигация по корпусу, зоны отдыха, переговорные для общения врачей с родственниками, комнаты психологической разгрузки и многое другое. Такой подход к пациенту выведет оказание экстренной помощи в Москве на совершенно новый уровень. Мы с нетерпением ждем завершения строительных работ и открытия скоропомощного стационарного комплекса Боткинской больницы, - говорит Алексей Шабунин.

Алексей Шабунин.

ГДЕ СКОРОПОМОЩНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЗАРАБОТАЮТ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ:

- НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского (январь 2023 года),

- Городской клинической больницы имени В.В. Вересаева (январь 2023 года),

- на базах Городской клинической больницы имени С.П. Боткина (первое полугодие 2023 года),

- Городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова (первое полугодие 2023 года),

- Городской клинической больницы имени В.М. Буянова (второе полугодие 2023 года).

Еще один скоропомощной стационарный комплекс будет организован на базе капитально ремонтируемого корпуса Городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова (второе полугодие 2023 года).