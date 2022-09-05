Сергей Шнуров взбудоражил новостью о большой радости в семье

Сергей Шнуров впервые подтвердил рождение второго ребёнка Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние месяцы и даже годы поклонники Сергея Шнурова наблюдали его творчество разве что на YouTube в злободневных клипах про экономику, политику, иноагентов да обезьянью оспу. Целых три года после триумфального прощального тура «Ленинграда» рокер отказывался от выступлений, да и вообще менялся на глазах: женился, заводил детей, руководил телеканалом… А теперь вдруг решил феерично вернуться на сцену: 10 сентября музыканты дадут большой концерт в «Лужниках». Будет ли он единственным, или Шнуров намерен снова ворваться в шоу-бизнес, лидер группировки рассказал на встрече с журналистами в МИА «Россия сегодня», где «специально к его приходу» сделали ремонт.

- Довольно чистенько, но бедненько, - пошутил Шнуров, осматриваясь.

И тут же объяснил, зачем он вообще собирает концерт. Объяснение к удивлению репортёров получилось очень личным, что на Шнурова не похоже. Так, рокер мимоходом впервые подтвердил рождение второго ребёнка в браке с Ольгой Абрамовой.

- У меня за последние два-три года много что произошло, в основном, на личном фронте. Я не побоюсь сказать, что живу в любви! - заявил музыкант. - У меня двое детей (в последнем браке; всего - четверо. - Ред.), пять кошек, замечательная жена. Поющий щегол…

- Жена почему-то на третьем месте, - отметил ведущий.

- На самом деле, жена на первом месте по значимости. Так вот, исполненный этим чувством, я решил поделиться своей радостью со зрителями! Тем более, времена нынче непростые, - заключил Шнуров.