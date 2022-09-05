Роман Карамышев: «Это была еще та история!»

Победитель фотоконкурса «Лица труда-2019» Роман Карамышев

– Я пенсионер МВД и профессиональный фотограф. Обычно я в конкурсах не участвую. Но у меня была такая фотография, которую, как я решил, нужно было обязательно показать людям. Редко кому удается побывать на таком производстве (Чергинский маслосырозавод). Мы туда попали с большим трудом, потому что туда не пускают никого! Я сопровождал французскую журналистку, которая ехала по железной дороге от Калининграда до Владивостока и фотографировала Россию. Когда она приехала к нам, то захотела обязательно попасть на наше старейшее предприятие по производству сыров (ему исполнилось 100 лет). Пришлось подключать связи и помочь коллеге из-за рубежа. Честно говоря, и самому было интересно посмотреть. На предприятии многое делается до сих пор вручную, и это удивительно. Нам удалось получить разрешение на посещение завода. Француженка с удовольствием поснимала производство, с удовольствием сняла и гастрономические пробы. Продукция ей понравилась до такой степени, что она съела там все, что ей предложили, и еще набрала сыру с собой. У нас сыр для надежного хранения окунается в парафин, который нужно снимать перед употреблением продукта. А гостья этого не знала и оба куска купленного в дорогу сыра съела прямо с парафиновой оболочкой еще в машине на обратном пути. Я убедился, насколько же французы любят сыр, причем в любом виде. Вот такая произошла смешная история. А я во время того похода тоже сделал свой снимок, который впоследствии и отправил к вам на конкурс. Этот портрет и обратил на себя внимание читателей газеты и жюри.

Мастер-сыродел старейшего маслосырзавода в Республике Алтай Елена Зык. Завод построен в 1920 году в селе Черга и вот уже 99 лет чергинский сыр производится по старым рецептам и только из натурального сырья.

Я и сейчас слежу за фотоконкурсом: у вас редкие, удивительные кадры попадаются, люди интересные производства снимают. Где еще такое увидишь? Считаю фотоконкурс нужным – и информативным, и познавательным, и творческим, и имеющим социальное значение.

УЧАСТВУЙТЕ В НАШЕМ ФОТОКОНКУРСЕ «ЛИЦА ТРУДА-2022»