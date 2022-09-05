Шнуров встал на защиту Пугачевой: «Да кто мы такие, чтобы что-то говорить Алле Борисовне?»

Сергей Шнуров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вернувшись в Россию, Алла Пугачева столкнулась с тем, что далеко не все оказались ей рады. Баталии с журналистом Владимиром Соловьевым, оскорбительные надписи на «Останкино» - Примадонне то и дело пеняют за высказывания ее мужа-юмориста и отъезд из страны в непростое время.

Между тем, многие коллеги по-настоящему рады возвращению Аллы Борисовны. Одним из таких музыкантов стал лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров. На сегодняшней пресс-конференции, отвечая на вопрос KP.RU, певец признался в болтшой симпатии к Примадонне.

- Алла Борисовна настолько заслуженный человек, что она может делать всё, что угодно, - объявил Шнуров. Уезжать, приезжать, говорить, не говорить. Корить её? Да кто мы такие, чтобы вообще что-либо говорить Алле Борисовне Пугачевой? Кто мы? Моя позиция такая. Тем более, никто не отменял свободу перемещений. У нас конституция по-прежнему работает. Где хочет, там и живет. Я рад, что она вернулась. Алла Борисовна, спасибо большое, что вы приехали!

Кроме того, рокер высказался по поводу отмены концертов своих коллег.

- Земфиру никто не отменял. Ее нельзя отменить, вот сейчас у неё будет большой европейский тур, - поправил лидер «Ленинграда» задавшего вопрос журналиста. - По поводу отмен концертов своих коллег я считаю, что это несильная позиция. Нельзя отменять концерты, говорить людям, что им думать и что им делать. Тогда ты становишься сильнее.