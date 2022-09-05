Сергей Шнуров высказался против отмены концертов уехавших российских музыкантов Фото: Алена МАРТЫНОВА

Группировка «Ленинград» готовится к большому событию – первому за три года концерту. Да какому! 10 сентября Сергей Шнуров и Ко отыграют свои новые песни и лучшие хиты на стадионе «Лужники». Мероприятие, по словам рокера, будет эксклюзивным, то есть разовым. Впрочем, на сегодняшней пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» Шнуров не исключил, что после концерта может отправиться в тур: «Если родина прикажет, я отвечу: «Есть!».

А вот о чем еще рассказал музыкант на встрече с журналистами.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ КОНЦЕРТЕ

- Если кто-то думает, что на концерте «Ленинграда» нужно обязательно нажраться, это большое заблуждение. Я бывал на наших концертах и трезвым, и пьяным, и с бодуна. На качество музыки это не влияет. Разве что иногда, если перебрал, ты ничего не помнишь. А концерт в «Лужниках» стоит запомнить!

О НОВОЙ СОЛИСТКЕ

- Как ее зовут – Яна Ясс? Кто вам сказал, что у нас новая солистка? Настя Волочкова? Знаете, я живу в цифровой блокаде, не слежу за новостями и ничего не знаю об этой девушке. Заявления Насти Волочковой для меня происходят где-то в параллельной вселенной. Что значит, все ждут новую солистку? Я, допустим, не жду. С группой Зоя все в порядке – она будет участвовать в концерте вместе с Флоридой Чантурия. И Люсю Чеботину я тоже не знаю, кто это вообще (на вопрос об участии певицы в его концерте. – Ред.)?

О ПУГАЧЕВОЙ

- Алла Борисовна настолько заслуженный человек, что она может делать всё, что угодно, - объявил Шнуров. / Уезжать, приезжать, говорить, не говорить. Корить её? Да кто мы такие, чтобы вообще что-либо говорить Алле Борисовне Пугачевой? Кто мы? Моя позиция такая. Тем более, никто не отменял свободу перемещений. У нас конституция по-прежнему работает. Где хочет, там и живет. Я рад, что она вернулась. Алла Борисовна, спасибо большое, что вы приехали!

О НЕИЗДАННЫХ ПЕСНЯХ

- Когда-нибудь я умру. У меня останутся родственники. И они могут издать мои невышедшие песни, продать этот сборник и получить деньги.

О ГЛАВНЫХ ПЛАНАХ

- Год назад я сказал, что мой главный план – это вернуться домой, искупать сына и покормить щегла. За это время детей стало двое, соответственно, купание у меня занимает в два раза больше времени. Щегол по-прежнему жив, его мне придется кормить. Я считаю, что это самое важное в жизни; остальное – побочные эффекты.

О СЕМЬЕ

- У меня за последние два-три года много чего произошло, в основном, на личном фронте. Я не побоюсь сказать, что живу в любви. У меня двое детей (в последнем браке; всего - четверо. - Ред.), пять кошек, замечательная жена, поющий щегол… Мне очень нравится роль отца, очень нравятся мои малыши. Я кайфую, вот честно, мне классно!

На самом деле, жена на первом месте по значимости. Мы с ней познакомились на корпоративе в честь Дня строителя. Поэтому теперь каждый год мы отмечаем этот праздник.

О РЕКОРДАХ НА КОНЦЕРТЕ БАСТЫ

- Слушайте, я все свои рекорды давно уже побил. Проехал по всем стадионам, из всех русскоязычных групп собрал больше всего народу во всем мире. Если Баста собрал 70 тысяч человек на концерте, то, извините меня, он собирал их три года. Писал бесконечные ролики, зазывал – придите, придите на мой концерт. Уже даже я захотел прийти, потому что мне просто стало жалко Басту! Я три года никого не умолял. Мы свои 70 тысяч собрали за три месяца (во время стадионного тура в 2019 году. – Ред.) без всяких жалоб и прошений к зрителям. Что тут соревноваться? Все понятно: я самый крутой!

О КОНФЛИКТЕ С ПИТЕРСКИМ ГУБЕРНАТОРОМ

- После моей песни никто из чиновников со мной не связывался. Зачем им со мной связываться? Мне просто запретили выступать в Санкт-Петербурге.

О ЗАРУБЕЖНЫХ ШОУ

- У меня была мечта – попасть в 2005 году на концерт AC/DC в Лондоне. Купил дорогие билеты, по 400 фунтов каждый. После чего пошел в консульство и, как умная Маша, отдал паспорт. И за день до концерта мне отказали в визе. С тех пор я обиделся на Англию. Так что все происходящее сейчас мне очень нравится!

О ПЕСНЯХ НА АНГЛИЙСКОМ

- «Beatles» же не пели по-русски, почему мы должны петь по-английски? Ни за что. Мы и так объездили весь мир, на Западе знают только две наших группы - «Ленинград» и «Тату». Но я бы не хотел быть западной звездой, мне это не интересно.

ОБ ОТМЕНЕ КОНЦЕРТОВ

- Земфиру никто не отменял. Ее нельзя отменить, вот сейчас у неё будет большой европейский тур. По поводу отмен концертов своих коллег я считаю, что это несильная позиция. Нельзя отменять концерты, говорить людям, что им думать и что им делать. Тогда ты становишься сильнее.

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ КОНЦЕРТАХ В ЛНР И ДНР

- Не знаю, может быть, соберусь. А почему только там? Почему не поехать с благотворительными концертами на другие спорные территории - на Кипр, в Китай, в Африку? Я не думаю, что «Ленинград» уместен в этом контексте. Какой смысл? Это позёрство, чтобы все написали, какой ты молодец. Я лучше тихонечко отдам деньги на благотворительность с концерта в «Лужниках».

О СЕБЕ В РОЛИ ПРЕЗИДЕНТА

- Мой первый указ как президента - я бы снял с себя полномочия, сказав: «Ребят, вот этот чувак вам не подходит». Потому что я примерно понимаю, что будет в этом случае. Будет страшно, но весело!

О ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВАХ

- Шикарные ли плюхи в Ростове (это строчка из хита «Ленинграда» «В Питере - пить» - речь о запрещённых веществах. - Ред.)? Знаете, вы не к эксперту обратились. Лет 10 назад я бы вам объяснил весь расклад по плюхам даже в мировом масштабе. Сейчас уже давно не в теме.

О МАТЕ

- Все разговоры о том, что мат кому-то вредит, не имеют доказательств. Мат – неотъемлемая часть русского языка. Я бы даже создал фонд, который боролся бы за чистоту русского мата!

О ДУШЕ

- Я не верю в душу. Нет такого прибора, который бы измерял душу, это всё фантазии. На моего зрителя влияют не мои песни. Куда больше на них влияет сила пальмового масла.

Если говорить о каких-то видениях, я допускаю, что люди могут испытывать галлюцинации. Я видел галлюцинации, бывал в разных состояниях. Медикаментозным образом с этим можно бороться.

О ПЕВЦЕ ПО ИМЕНИ SHAMAN

- Я слышал две песни. Большого восторга не испытываю. Но такое тоже должно быть. Это созвучно происходящему сегодня.

О ТЯЖЕЛЫХ ВРЕМЕНАХ

- У меня руки не опускались никогда. У меня руки вверх всегда, как у Жукова!

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ЮБИЛЕЕ

- В следующем году мне 50 лет. Ещё несколько лет назад я бы обязательно использовал эту дату в коммерческих целях. 50 лет - это отличный повод, чтобы продать народу билеты. Но сейчас это мой личный праздник, и его я буду отмечать дома с семьей.