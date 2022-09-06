Юрий Кондратьев: Немного до Марка Твена не дотянул

Юрий Кондратьев, победитель фотоконкурса «Лица труда-2019»

Юрий Витальевич Кондратьев по профессии военный журналист, заслуженный журналист Республики Крым. В свое время окончил факультет журналистики Львовского военно-политического училища.

– Когда я туда поступал, – рассказывает Юрий Витальевич, – уже многое знал и умел, так как с фотоаппаратом не расставался с шести лет. В те годы в городе существовал очень сильный фотоклуб, в котором я занимался, и мы постоянно участвовали в различных выставках, в том числе и в международных.

В настоящий момент я капитан первого ранга в запасе. В конкурсе «Лица труда» с удовольствием принял участие, хотя, честно говоря, сейчас я мало снимаю производственную тему. В основном меня интересует природа Крыма, и я работаю для журналов, которые рассказывают об отдыхе в России. Но я вспомнил, что живет в наших краях прекрасный потомственный винодел, у него свои виноградники, и я его неоднократно брал в кадр. Вот и подумал: почему бы не отправить на конкурс те фотографии.

Потомственный винодел Акчурин Алексей Романович. Проработал в отрасли 45 лет.

Признание конкурсного жюри было для меня, конечно, приятным. Да что говорить, для любого творческого человека признание его труда всегда лестно.

Алексей Романович - автор трех книг о винограде, виноделии и вине. Кандидат сельскохозяйственных наук.

А тема фотоконкурса – с помощью визуального ряда рассказать о труженике – важная и нужная. Как бы мы щеки ни надували, если хлебороб не соберет хлеб и винодел не сделает вина, то что будет стоить наша жизнь! И эта тема для меня родная. Дело в том, что свою трудовую биографию я начинал в районной газете «Кировец» в отделе сельского хозяйства. До Марка Твена я не дотянул – тот был редактором сельской газеты, а я всего лишь корреспондентом, но в разное время и каждый по-своему мы занимались одним и тем же. Так что в молодости я здорово помотался по колхозам и сельхозпредприятиям и хорошо знаю, как дается урожай. Да и в родне есть орденоносные труженики. Я помню, как их рабочий день начинался еще до зари, а заканчивался, когда уже было темно. Поэтому, что бы ни происходило вокруг, а о ежедневном подвиге трудового человека всегда говорить актуально. И для начинающих корреспондентов добавлю: журналист не должен быть скромным! Пусть он не стесняется задавать вопросы, снимать происходящие события, людей, их характеры, природу, чтобы показывать все это другим, обогащая жизнь людей собственным видением мира.

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