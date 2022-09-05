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Экономика5 сентября 2022 13:35

В России признают кедровые орехи стратегически важным товаром

Нелегальных экспортеров ценного продукта будет легче привлечь к уголовной ответственности
Владимир МАЗЕНКО
Владимир МАЗЕНКО
Контроль за оборотом кедровых орехов Министерство природы намерено ввести до конца года.

Контроль за оборотом кедровых орехов Министерство природы намерено ввести до конца года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Контроль за оборотом кедровых орехов, который Министерство природы намерено ввести до конца года, поможет сохранить популяцию амурского тигра. «Богатый кедрово-широколиственный лес — залог хорошего тигриного самочувствия», - заявил глава Минприроды Александр Козлов на II Международном форуме по сохранению тигра, который проходит в рамках Восточного экономического форума. И дело не в том, что тигры любят кедровые орехи. От урожая кедровых орехов напрямую зависит численность кабана. А кабаны и другие копытные животные— это как раз любимое лакомство амурского тигра и дальневосточного леопарда. Да и вообще кедр называют хлебным деревом уссурийской тайги.

По словам Александра Козлова, теперь кедровый орех будет включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Такая мера даст больше возможностей для привлечения к уголовной ответственности нелегальных экспортеров этого ценного сырья. Сейчас за незаконное перемещение кедрового ореха через границу, в том числе, заготовленного по подложным документам, уголовная ответственность не предусмотрена.

Сибирь и Дальний восток периодически сотрясают скандалы из-за нелегального экспорта орехов, главным образом, в Китай. Схемами массового незаконного вывоза занималась даже Генеральная прокуратура РФ. Были обнаружены грубые нарушения – выяснилось, что кедровые орехи вывозились тоннами на суммы в сотни миллионов рублей, зачастую таможенная стоимость занижалась в разы, из-за этого миллионы рублей прошли мимо казны. Были также выявлены случаи подделки вывозных документов. Виновные понесли ответственность, однако проблема по-прежнему не решена.

Сенатор от Приморского края Светлана Горячева возмущалась тем, что вместо организации переработки ореха в России массово выдают лицензии на его промышленный сбор и вывоз, при этом не учитывается необходимая корневая цепочка для обитателей тайги, не все решения согласовываются с Минприроды.

После внесения кедрового ореха в перечень стратегически важных товаров нелегальным экспортерам будет грозить срок от трех до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

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