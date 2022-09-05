Нужны ли школьникам телесные наказания? В США директорам школ разрешат бить детей по попе

В штате Миссури (США) решили вернуть телесные наказания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В штате Миссури (США) решили вернуть телесные наказания. Школьный округ Касвилла выступил с идеей принудить детей к порядку с помощью легких побоев по договоренности. Инициатива принадлежит родителям, которые подписывают согласие на то, чтобы директор в присутствии свидетеля ударял нерадивых учеников плоской лопаткой по ягодицам. Старшим школьникам положено три шлепка, младшим хватит одного-двух. Неужели бить детей – неплохая идея для воспитания ребенка, и к каким последствиям во взрослой жизни это может привести? Как смотрит на рукоприкладство по отношению к детям современная педагогика и психология, KP.RU спросил у старшего преподавателя кафедры «Юридическая психология и право» факультета Юридическая психология МГППУ Нины Чупраковой.

ПОСЛУШНЫЙ, НО ДУРНОЙ

- Сторонники применения телесных наказаний в воспитательных целях, а такие есть, утверждают, что такие наказания приводят к послушанию немедленно. Ребенок тут же возвращается к учебе, начинает понимать, что такое дисциплина и правила, и это благоприятно влияет на его развитие, обучение и воспитание, - говорит Нина Чупракова. –Другие уверены в том, что любые наказания мешают развитию свободной и независимой личности. Есть и еще одна группа людей, которые видят в телесных наказаниях детей недопустимое насилие, ущемление в правах и негативное влияние на психическое развитие.

Кто же тут прав и можно ли договориться окончательно и бесповоротно? Исследования показывают, что родители и дома продолжают применять по отношению к детям методы устрашения и телесного воздействия. Может быть, в этом причина того, что нечто подобное хочется вернуть и в школы?

Мета-анализ, опубликованный в медицинском журнале The Lancet, охватил 68 исследований по теме рукоприкладства, подтвердив, что наказания отрицательно влияют на психическое состояние ребенка, его способность к обучению и на поведение в будущем. Ученые проанализировали такие формы наказания, как «удары при помощи разных предметов, удары или шлепки по лицу, голове или ушам, удары кулаком, толчки, бросание предметов в ребенка, обжигание, вымывание рта с мылом, броски на пол, угрозы оружием».

Оказалось, что наказания, особенно шлепки, связаны с агрессивным и антисоциальным поведением детей в будущем, причем, даже в стенах школы. Такие выводы не зависели от пола и национальности детей и к ним пришли авторы 13-ти из 19-ти исследований. Чем чаще наказывали детей, тем хуже они вели себя со временем. Еще одно наблюдение – чем больше на детей оказывается физическое давление, тем больше возрастет их психологическое сопротивление, которое проявляется в приступах гнева, желании спорить, отказе следовать правилам, демонстративном неповиновение и мстительности. Одно из исследований показало, что рукоприкладство ухудшает умственное развитие ребенка.

- Исследования показывают, что ребенок, который регулярно подвергается физическим наказаниям, может развиваться по типу личности с садистскими наклонностями, - говорит Нина Чупракова. - В ситуации насилия ребенок получает негативный социальный опыт взаимоотношений и социальных ролей: «жертвы» и «насильника» (или агрессора). И этот опыт ребенок, безусловно, переносит в свою реальную жизнь и социальные отношения со сверстниками, и очень часто начинает выступать или в привычной для него роли «жертвы», подвергаясь притеснениям со стороны сверстников, или в привлекательной для него роли «насильника», сам проявляя агрессию к окружающим.

Что последует во взрослом возрасте? Сложности с близостью и риск асоциального поведения, то есть склонность к грабежам, разбою и даже убийствам.

- Когда совершаются физические действия с телом ребенка без его желания и разрешения, да еще и с болевыми ощущениями, то это ведет к нарушению границ личного пространства ребенка, что в свою очередь не дает ему сформировать представление о себе, о своей целостности, а также способствует формированию страха физической боли и наполняет изнутри обидой, стыдом, виной и гневом. С таким грузом растет и развивается личность ребенка и формируется в зрелого человека, - продолжает эксперт.

«НУЖНО ЛИ СЕЧЬ ДЕТЕЙ» ИЛИ ИСТОРИЯ НАКАЗАНИЙ В РОССИИ

В России применение телесных наказаний по отношению к детям начали обсуждать еще в середине 1850-х годов. Тогда знаменитый русский хирург, естествоиспытатель и педагог Николай Иванович Пирогов опубликовал статью под названием «Нужно ли сечь детей и сечь в присутствии других детей?». Уже тогда великий ученый отмечает, что основных цели телесных наказаний по отношению к детям три: выместить собственную злобу и агрессию взрослого, пристыдить и развить страх наказания и боли. Однако результат битья ребенка получается таким, что развивает в нем бесстыдство и вседозволенность, а страх боли трансформируется в то, что нормальным становится причинение боли другим, особенно тем, кто уязвим и беззащитен.

В 1864 году, уже через год после отмены телесных наказаний для взрослых, было издано утвержденное императором Александром II мнение Государственного Совета «Об изъятии от телесных наказаний...». Окончательно телесные наказания были запрещены после революций 1917 года.

- Советская научная педагогическая школа всегда относилась к телесным наказаниям негативно, - говорит Нина Чупракова. - Известные педагоги, такие как Сухомлинский, Макаренко рассматривали поощрения и наказания лишь в сочетании с другими методами воспитания, при этом, решающее значение отводилось личности самого педагога. Он должен был последовательно, терпеливо и настойчиво добиваться своих требований, а говорить с детьми так, чтобы в словах чувствовалось достоинство, уверенность в своих силах и уважение к себе и личности ребенка.

А КАК У НИХ?

Большинство южных штатов США до сих пор разрешающих телесные наказания детей, особенно в более бедных и сельских районах с высокой долей чернокожих, пишет издание The Guardian. В 19 штатах разрешается призывать детей к школьной дисциплине с помощью физического воздействия. Одновременно с этим трендом в США наблюдается рост насильственных действий с применением оружия и массовыми жертвами в школах и общественных местах. Только с начала 2022 года в школах 27 раз раздавалась стрельба.