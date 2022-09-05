«Неразрывная связь с землей»: Как должны сочетаться жизнь коренных народов Севера и ESG-проекты

У коренных народов на ВЭФ есть свой собственный дом. Фото: Александр ТИТОВ

Почему это важно? Во-первых, в нынешних условиях развития страны и мировых тенденций внимание к Арктике усилилось в разы. Во-вторых, регионы Севера и Дальнего Востока, безусловно, в ближайшем будущем будут в центре внимания из-за разворота государственного и экономического курса на Восток. В связи с этим необходимо создавать новые социальные проекты, поддерживать уже существующие и по возможности возрождать тот опыт, который традиционно есть у коренных малочисленных народов севера (КМНС). В том числе и об этом говорили участники сессии ВЭФ «Социальная повестка регионов: новые международные перекрестки».

Если рассуждать в целом, то российская Арктика и Дальний Восток, которые долгие годы считались территориями ресурсных проектов, в новой геополитической реальности становятся двумя макроцентрами социального и экономического притяжения. Растет интерес российского бизнеса к северным регионам. А это значит, что вопросы развития сообществ, укрепления горизонтальных социальных связей, развития человеческого капитала и сохранения уникальной экосистемы на урбанизированных территориях Арктики и Дальнего Востока должны оставаться ключевым элементом национального социального и технологического прогресса.

Заместитель губернатора ХМАО-Югры Роман Генкель уверен, что вопросы, которые стоят перед всеми регионами Арктики, схожи.

- Поддержка социально-ориентированного бизнеса абсолютно точно вписывается в повестку ЕSG, - сказал он. – На территории ХМАО реализуется ряд проектов, которые поддерживаются нефтедобывающими компаниями. Это проекты для людей с ограниченными возможностями, поддержка коренных народов Севера. Чтобы не потерять этот вектор, мы включаем в наши соглашения с бизнесом требование, чтобы повестка ESG была в приоритете. А так как наши партнеры ответственно подходят к своим обязательствам, то они планируют данную повестку в своем бюджете изначально.

На сегодня у каждого северного региона свой подход к реализации социальных проектов на своей территории. Эксперты сессии обсудили, нужны ли для этого единые федеральные стандарты, которых сейчас нет. Член Экспертного механизма ООН по правам коренных народов Антонина Горбунова считает, что в целом их отсутствие – не так уж и плохо. И на то есть свои причины.

- Они (стандарты) не способны учесть всю ту региональную беспрецедентную специфику, которая есть в арктических территориях, - отметила Антонина Горбунова. – Это системы жизнеобеспечения, условия проживания, условия традиционной хозяйственной деятельности, промыслов. Сейчас нет единых унифицированных подходов. Мы видим и региональную нормотворческую практику по этнологической экспертизе в Якутии, общественные этноэкспертизы, применение международного принципа Свободного, предварительного, осознанного согласия на Таймыре и Сахалине.

Возможно, единые федеральные нормативы и не смогли бы полноценно учесть беспрецедентную региональную специфику, в том числе в системах жизнеобеспечения коренных малочисленных народов, в условиях их проживания и ведения промыслов.

Но в то же время, мы подошли к той точке, когда необходимо наращивать экспертный потенциал и компаний, и коренных народов, и научного сообщества в разработке методологии ведения, консультации, прямых диалогов, учета мнения, оценки, применения принципов ESG.

По словам Горбуновой, экспертный потенциал должен решать в первую очередь две задачи. Первая - это учет мнений и диалог с представителями коренных народов на ранних этапах планирования проекта, а не тогда, когда он сформирован и завершен. Вторая задача касается этнологической экспертизы, цель которой не оценка ущерба, а его минимизация.

- И еще, - добавила Антонина Горбунова, - не должно быть процесса ради процесса. Важно, чтобы жизнь коренных народов не ухудшалась и их традиционный уклад сохранялся. Для этого огромное значение имеют экологические проекты. Ведь коренные народы неразрывно связаны с землей.

Про ту самую связь с землей рассказал участникам дискуссии глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Он перечислил проекты, которые реализуются в регионе и были поддержаны на федеральном уровне. Это отдых детей Севера, материально-техническое обеспечение кочевых школы, поддержка учителей Арктики.

- Мы реализуем проект по цифровизации языкового и культурного наследия народов Арктики, - продолжил Айсен Николаев. – Перед нами глобальная задача по созданию мультикультурного портала, где будут представлены языки, традиции и быт коренных народов. По сути, это будет энциклопедия всех 40 коренных народов Арктики. Уверен, носители всех языков мира независимо от численности обязательно должны быть представлены в киберпространстве. Это будет большой вклад в сохранение культуры коренных народов всей планеты.

Генеральный директор экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» Александр Стоцкий назвал еще несколько проектов, реализуемые «Офисом».

- Мы развиваем эконаправление в Мурманской области, - перечислил он. – Не так давно мы создали рейтинг всех стран Баренц-региона. Его обсчитали математики МГУ. И получилось, что Россия неплохо выглядит на общем фоне. В этом году мы провели рейтинг своих регионов. Есть еще образовательный центр «Белый мишка», где дети изучают жизнь белого медведя. Это класс с дополненной виртуальной реальностью. Больше 100 детей прошло через наш класс.

О международном аспекте арктического взаимодействия поведал исполнительный директор Секретариата Северного Форума Владимир Васильев. Он сказал, что несмотря глобальные изменения мировой повестки устойчивый мировой интерес к России в плане арктического развития сохраняется. Уже разработана новая азиатская концепция, создаются новые организации, которые помогут создать иную международную инфраструктуру, не зависящую от бывших западных партнеров.