Как на Западе внедряют мысль, что принимать наркотики — это нормально

На Западе идет стремительная волна легализации наркотиков. Фото: Shutterstock

Похоже, мир уже устал удивляться новым законам морали, которые Запад с невиданным остервенением вбивает в сознание людей, надеясь превратить эти новшества в общепланетарные правила. Сто с лишним выдуманных гендеров, смена пола младенцам, отказ от понятий «мать» и «отец» стали почти привычным делом во многих странах. Потихоньку стаскивают запретные покровы с таких омерзительных явлений как педофилия и скотоложество.

В последние годы в этой книге пороков открывают еще одну страницу. Речь идет о стремительной волне легализации наркотиков. Начали с «травки», мол, от нее вред здоровью не слишком велик. Но остановиться, как это водится у зависимых, не смогли и ныне переходят к публичной реабилитации зелья покрепче.

ДОРОГУ КОКАИНУ?

С неожиданной инициативой только что выступил Густаво Петро - новоизбранный президент Колумбии, которая пользуется печальной славой мировой кокаиновой фабрики. В своей инаугурационной речи он предложил согражданам простой способ улучшить их жизнь и сделать ее как минимум веселее.

Дело в том, что власти страны десятилетиями ведут безуспешную войну с местными наркобаронами. Но раз победа не светит, полагает президент, то давайте перестанем преследовать наркоманов и фермеров, выращивающих коку. Тем самым лишим мафию денег и влияния.

То, что этот «ход конем» убьет сотни тысяч колумбийцев и граждан других государств, которые получат дешевый доступ к отраве, радикального левака Петро, похоже, не волнует. Кстати, в Колумбии уже сейчас можно хранить для личного потребления до 1 грамма кокаина. Но, как говорится, лиха беда начало. Глядишь, с помощью таких идей и «кокс» скоро проложит себе дорожку к полной легализации.

ИХ ЛОГИКА: ВРЕДНО, НО НАДО

В мировые лидеры «амнистированного» зелья давно выбились марихуана и гашиш. Они разрешены для личного потребления почти в трех десятках стран. Вы удивитесь, но курить марихуану не запрещено даже в… Северной Корее. Там она никогда вообще не причислялась к наркотикам, а слывет чем-то вроде махорки. Зато огромный срок можно схлопотать, если выкурить сигарету из газеты с портретом Ким Чен Ына. И местные это знают.

На днях изумительный перл по поводу предстоящей легализации «травки» в ФРГ выдал канцлер Германии Олаф Шольц.

- Во-первых, я никогда не курил траву... А во-вторых, конечно, я считаю, что все наркотики влекут за собой проблемы, и разговоры о том, что для здоровья некоторых они не имеют последствий, просто не соответствуют действительности. Я знаю людей, которые выкурили себе мозги и получили серьезные психологические проблемы из-за того, что переборщили. Но мы согласились, что времена меняются, и поэтому мы собираемся это сделать. Это должно произойти довольно быстро, - пообещал канцлер.

Как вам логика сего государственного мужа? Наркотики, даже легкие, ведут к разрушению здоровья и деградации личности, но время такое, что ничего с этим не поделаешь… Как в той присказке про мышей, которые кололись, плакали, но ели кактус.

«ХОТИМ КАЙФА!»

А с другой стороны, что политикам делать, если их избиратели все более шумно требуют отдать им сладкий запретный плод.

Возьмем, к примеру, США. Там так долго и успешно боролись с табакокурением, что сумели отвадить от этой привычки значительную часть населения. Но что получили взамен? В недавнем опросе Gallup лишь 11 процентов американцев сообщили, что за последнюю неделю воспользовались обычными сигаретами, зато 16 процентов заявили, что курили марихуану.

Почти половина взрослых жителей США признаются, что балуются «травкой», а более двух третей (68%) считают, что наркотики должны быть легальными.

Что делать: бороться с этим поветрием или дуть в те же паруса? Зачастую власти выбирают второе, чтобы задобрить тех, кто будет за них голосовать. И тем самым запускают цепную реакцию, финалом которой может стать тотальная наркотическая вседозволенность. С последствиями, по сравнению с которыми любая самая жуткая пандемия покажется обычным насморком.

ТОП-10 СТРАН, ГДЕ НАРКОТИКИ РАЗРЕШЕНЫ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

10. США

В 19 штатах легализованы гашиш и марихуана. Количество разрешенных к хранению доз зависит от принятых в каждом штате законов.

9. БЕЛЬГИЯ

Одна из первых полностью легализовала употребление марихуаны. Разрешенное количество для хранения - 10 г.

8. АРГЕНТИНА

Вещества, производимые из каннабиса. Хранить можно 15 г.

7. АВСТРАЛИЯ

Марихуана, гашиш. Разрешенное количество вещества для хранения: не более 25 г.

6. КАНАДА

Каждому жителю позволено выращивать до четырех кустов конопли. Разрешенное количество гашиша и марихуаны для хранения -30 г.

5. КОЛУМБИЯ

В 2012 году Конституционный Суд страны разрешил гражданам иметь при себе до 1 г кокаина и 20 г марихуаны.

4. НИДЕРЛАНДЫ

Несмотря на репутацию «наркотической вольницы» Голландия - одно из немногих государств, где законодательство официально разделяет наркотики на «легкие» и «тяжелые». К первым относятся марихуана, гашиш и галлюциногенные грибы. Их можно свободно хранить в количестве до 30 г. За любые манипуляции с «тяжелыми» наркотиками граждан ждет уголовное наказание.

3. МЕКСИКА

Власти Мексики в 2009 году приняли беспрецедентный закон, разрешающий не только хранение, но и транспортировку 2 граммов опия, 50 миллиграммов героина, 5 граммов марихуаны, 500 миллиграммов кокаина, 40 миллиграммов метамфетамина и 0,015 миллиграммов ЛСД. Таким образом в стране стали полностью легальны сразу 6 психотропных веществ.

2. ШВЕЙЦАРИЯ

На референдуме в 2008 году 68% населения страны проголосовали за организацию свободной продажи сигарет с марихуаной, чая, пива и масел, содержащих коноплю. Гражданам разрешено выращивать каннабис и заниматься транспортировкой веществ из него. По рецепту врача можно приобрести героин.

1. ЧЕХИЯ

Совершенно неожиданно эта страна далеко опередила остальных в легализации наркотиков. Жители имеют право на хранение и транспортировку 15 граммов марихуаны, 5 граммов гашиша, 1,5 грамма героина, 1 грамма кокаина и 2 граммов первитина. Разрешено выращивать в домашних условиях до пяти кустов конопли и 40 галлюциногенных грибов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Дарья Халтурина, председатель организации «Совет по общественному здоровью и проблемам демографии»:

«Они скоро опомнятся, но будет уже поздно»

- Этот сдвиг обусловлен несколькими факторами. Прежде всего - коммерческими интересами. Ведь наркотики в открытой продаже - золотая жила для бизнесменов. Под такую перспективу формируется массовое сознание, потребление зелья превращается в некую моду (особенно среди молодежи), отставать от которой провозглашается неприличным.

Но даже так называемые «легкие» наркотики несут огромный риск для здоровья - провоцируют психозы, развитие шизофрении. Люди до конца жизни остаются инвалидами.

Да и статистика показывает, что декриминализация марихуаны, гашиша ведет лишь к росту числа наркоманов, которые со временем пересаживаются на кокаин, героин и смертельные синтетические препараты.

Последствия такой самоубийственной политики не заставят себя долго ждать, и во многих странах попытаются вернуться к ужесточению контроля за оборотом наркотических веществ. Но, боюсь, будет уже поздно - джинна обратно в бутылку не запихнешь.

Россия на этом фоне пока выглядит с законодательной точки зрения крепким бастионом. О легализации хранения и транспортировки наркотиков речи не идет.