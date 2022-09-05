Плавающий ребенок со знаменитой обложки Nirvana вырос и проиграл иск группе. Он требовал 2,5 миллиона долларов за «детскую порнографию»

В младенческом возрасте Спенсера Элдена выбрали для фотосессии на обложку альбома Nevermind. Фото: Авторство: DGC Records, Sub Pop.

Мало кто мечтает стать звездой почти с самого рождения. Но у Спенсера Элдена получилось! В младенческом возрасте именно его Курт Кобейн выбрал для знаменитой фотосессии — съемки обложки альбома Nevermind. Насмотревшись документалок про роды под водой, солист Nirvana решил, что именно плывущего в новую жизнь младенца должен стать кавером пластинки. И не прогадал. Картинка и правда стала легендарной: даже те, кто никогда не интересовался творчеством американской гранж-группы, видели ее неоднократно.

Главным героем той обложки стал малыш Спенсер — сын друзей фотографа Кирка Веддла, которого Кобейн и пригласил сделать съемку. Парень неплохо хайпанул на этом. И в 10 лет снова повторил подводную фотосессию, снявшись для обложки Rolling Stone.

Фото: Социальные сети

Затем он проделал этот трюк в 17 лет — уже для обложки Esquire. Получил за это 1 тысячу долларов. Ну, а когда вырос, решил сыграть по-крупному. Внезапно осознал, что тот самый снимок, что прославил его на обложке альбома Nirvana, нанес непоправимый урон на всю жизнь. И за это пора потребовать кругленькую сумму с музыкантов группы — хотя в 2006 году он признавался, что мечтает встретиться с ними совершенно по другому, мирному поводу. Побеседовать и подружиться. Он даже набил тату Nevermind на груди.

А год назад Спенсер подал в суд на Nirvana, обвинив их в распространении детской порнографии. Он указал в иске, что креативный ход музыкантов — это «принуждение к коммерческим сексуальным действиям» и «инициатива по торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации». И появление голым на известной во всем мире картинке «всю оставшуюся жизнь будет доставлять страдания и наносить ущерб».

Почему Элден подал иск так поздно? У находчивого истца есть ответ и на это: нервы, стресс, негативное влияние связанных с группой событий на психику воспитали в нем неспособность к труду, которая перетекла и во взрослый возраст. За такой ущерб Спенсер потребовал от всех, кто имеет отношение к Nirvana (участников группы Дейва Грола и Криста Новоселича, вдовы Кобейна Кортни Лав, управляющих имуществом фронтмена Nirvana, фотографа Кирка Уэддла, художественного руководителя коллектива Роберта Фишера, нескольких звукозаписывающих компаний, выпускавших альбомы группы), по 150 тысяч долларов в качестве компенсации и на оплату адвокатов. Суммарная выплата должна, по требованию истца, приблизиться к отметке в 2,5 миллиона долларов. А еще оскорбленный американец намеревался запретить распространять скандальное фото с обложки «Nevermind».

Фото: Социальные сети

Трижды он подавал в суд на музыкантов и менеджеров Nirvana — каждый раз суд не принимал иск, и вот на днях в финальной инстанции иск Элдена опять отмели. Теперь он не сможет требовать денег с группы. Судья Фернандо Ольгина не убедили доводы героя обложки, потому что мужчина «слишком долго ждал, прежде чем обвинить создателей альбома 1991 года». Кроме того, что родители Спенсера — он сам подтвердил это — получили за ту съемку 200 долларов (то есть наверняка заключали договор на «работу»), статус фото до сих по не установлен. Истец не обладает правами на него и не может требовать за использование той самой картинки денег.