Герои спецоперации «Z»: ефрейтор Гаврилов вскрыл сеть диверсионных групп

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Доброе имя должно быть у каждого честного человека, лично я видел это доброе имя в славе своего Отечества. Мои успехи имели исключительной целью его благоденствие», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще учил: «Кто испуган, тот побежден наполовину. У страха глаза велики, один за десятерых покажется».

ДАЛ ТОЧНЫЕ КООРДИНАТЫ ОГНЕВОЙ ТОЧКИ

Старший сержант Максим Монгуш

Старший сержант Максим Монгуш Фото: Минобороны РФ

«Группа российских военнослужащих, в состав которой входил старший сержант Максим Монгуш, выполняла специальные задачи вблизи одного из населенных пунктов, находящихся под контролем украинских националистов.

Продвигаясь по лесополосе, старший сержант Монгуш обнаружил укрепрайон противника и вооруженную группу украинских националистов численностью до 30 человек. Оценив силы противника и оборудованные ими фортификационные сооружения, Максим Монгуш оперативно передал координаты укрепрайона в штаб. В результате прицельного удара российской артиллерии обнаруженный старшим сержантом укрепрайон с националистами был полностью уничтожен. Спустя несколько дней старший сержант Монгуш, действуя в составе подразделения, участвовал в боях за освобождение одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским радикалам. В ходе боестолкновения Максим Монгуш получил ранение, однако из боя не вышел, оказав себе самостоятельно первую медицинскую помощь, продолжил вести бой. По итогам боя украинские националисты, понеся существенные потери, покинули населенный пункт».

ПОМОГ ПРОРВАТЬ ОБОРОНУ ВРАГА

Сержант Александр Грамоздин

Сержант Александр Грамоздин Фото: Минобороны РФ

«Командир орудия сержант Александр Грамоздин, действуя в составе самоходно-артиллерийской батареи, вел артиллерийскую поддержку российских подразделений, ведущих наступления на позиции украинских националистов. Проявляя мужество и героизм, расчет орудия под руководством Александра под непрекращающимся огневым воздействием националистов прицельным огнем уничтожил 4 боевые машин пехоты врага и до 15 боевиков. Противостоящие российским подразделениям националисты в результате прицельных артиллерийских ударов батареи, в составе которой действовал расчет орудия сержанта Грамоздина, утратили боевую способность и вынуждены были покинуть занимаемые позиции. Благодаря профессионализму, мужеству и отваге сержанта Александра Грамоздина задача по продвижению российских войск вглубь обороны противника была выполнена».

ВСКРЫЛ СЕТЬ ДИВЕРСИОННЫХ ГРУПП

Ефрейтор Артур Гаврилов

Ефрейтор Артур Гаврилов Фото: Минобороны РФ

«Продвигаясь вглубь обороны противника в составе группы российских военнослужащих ефрейтор Артур Гаврилов обнаружил диверсионно-разведывательную группу украинских националистов. Российские военнослужащие приняли решение дать бой врагу. Противник открыл огонь по позициям российских военнослужащих из автоматов и крупнокалиберных пулеметов. Подвергаясь обстрелу, Артур, ведя огонь из автомата, уничтожил трех националистов. По итогам боя группа националистов была полностью ликвидирована. При осмотре позиций боевиков Гаврилов обнаружил документы с данными о районах действия диверсионных групп, боевиков, которые были переданы в штаб. Смелые и решительные действия ефрейтора Артура Гаврилова позволили российским военнослужащим ликвидировать диверсионные группы националистов в данном районе».