Дочь Глюкозы опровергла слухи о своей небинарности и появилась на публике в женственном наряде

Наталья Ионова с мужем Александром Чистяковым и дочками Лидой и Верой на премьере фильма «Ирония судьбы в Голливуде». Фото: Борис КУДРЯВОВ

В июне стало известно о том, что старшая дочь певицы Глюкозы Лида объявила себя небинарной персоной. Вслед за мамой она пробует себя в шоу-бизнесе и уже записала несколько песен. Девушка часто красит волосы в разноцветные цвета и носит мальчиковые наряды. К тому же 15-летняя школьница в последнее время просит называть себя Рэем. Наталья Ионова (настоящее имя Глюкозы) подтвердила: ее наследница действительно находится в поиске себя и экспериментирует со своим стилем. Однако теперь Лида уверяет, что ее и маму поняли неправильно. Дочь звезды опровергла слухи о том, что является небинарной личностью. Лида сообщила, что у нее есть парень, и в ее личной жизни все отлично.

«Если публике проще определить меня к какой-либо группе или концепции, пусть так. Мое творчество может быть небинарным, нестандартным, каждый может в нем увидеть и найти что-то свое, в этом и суть искусства. Однако это не имеет никакого отношения к моей «ориентации» и к моему гендеру», - прокомментировала Лида слухи о своей небираности проталу Super.

Дочь певицы считает, что из-за нестандартного имиджа некоторые люди оценивают ее неправильно. Девушка уверяет, что со своим молодым человеком она чувствует себя нежной и женственной.

Дочь певицы выбрала для премьеры женственный наряд. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вслед за своим заявлением Лида впервые за долгое время вышла в свет. Девушка вместе с родителями Натальей Ионовой и бизнесменом Александром Чистяковым пришла в кинотеатр «Художественный» на премьеру фильма «Ирония судьбы в Голливуде», на которой появились многие звезды российского шоу-бизнеса. Глюкоза вместе с дочкам Лидой и Верой нарядились в очаровательные платья черного цвета. Лида в своем наряде выглядела женственной и хрупкой. Яркий цвет волос девушка сменила на темный оттенок с вкраплением светлых прядей.

- У меня есть молодой человек. Я счастлива! Просто он просил не раскрывать его, - сообщила дочь певицы. Наталья Ионова подтвердила ее слова: «Замечательный мальчик! Папа еще не знаком, но наслышан», - отметила артистка.

Глюкоза и ее дочки нарядились в одинаковых тонах. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Слухи о небинарности Лиды появились после интервью Глюкозы на «Новом радио». В эфире ведущая предложила певице представить ситуацию, в которой ее наследница признается в отсутствии гендерной идентификации. «Было такое», - неохотно призналась артистка. Но, видимо, 15-летняя Лида в итоге определилась и расставила в своей жизни все по местам.

Лида уверяет: у нее есть парень, и в ее личной жизни все прекрасно. Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Мы даже разговаривали с детским психологом. Он говорит: такая эра, такое веяние. Я на заявление дочери спокойно отреагировала, сказала: «Доченька, прислушивайся к себе и точно не ошибешься», - ранее рассказывала Наталья Ионова.