Росгвардейцы нашли на позициях ВСУ слезливые рапорты украинских националистов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Росгвардейцами в ходе проведения разведывательных мероприятий в Лисичанске на оставленных позициях вооруженных сил Украины были найдены рапорты интересного содержания.

В одном из них командир подразделения ВСУ Александра Коваленко пишет в СБУ и генпрокурору о «неэффективности командования своего подразделения», о том, что «на позициях его подразделения ждала смерть и смертельные ранения». Что контуженным приходилось находиться на позициях, а подкрепления все не было…

«Данный документ является свидетельством того, что украинские националисты в ходе боев под Северодонецком и Лисичанском понесли большие потери. Рапорт подтверждает, что причиной ухода военнослужащих ВСУ с обороняемых рубежей стала слабая подготовка обороны, не обеспечивающая защиту личного состава от огневого воздействия наступающих российских войск, неэффективное управление украинскими войсками со стороны командования, критически низкое морально-психологическое состояние личного состава», - прокомментировали документ в Росгвардии.

Любопытная приписка есть в конце рапорта: Данный рапорт складений (составлен) за допомогою (помощь) моно адвоката. Тут Коваленко явно перестраховывается от возможных репрессий со стороны командования, указывая, что имеет адвоката, который ознакомлен с ситуацией.

В Росгвардии отмечают, что в нельзя исключить, что подобные шаблонные рапорта могли готовиться командирами ВСУ различного тактического звена заблаговременно с целью оправдания неэффективности своих решений, которые привели к невыполнению поставленных боевых задач.