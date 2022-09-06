В России задержаны 187 экстремистов, что были завербованы агентами Службы безопасности Украины

Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Сотрудники МВД, ФСБ и Следственного комитета провели масштабную операцию по ликвидации запрещенных в России движения «Колумбайн» и радикальной украинской группировки «Маньяки: культ убийств» («М.К.У»), что были созданы и поддерживались агентами Службы безопасности Украины.

«В 46 регионах России были проведены задержания и следственные действия в отношении 187 граждан России, участников интернет-сообществ сторонников идеологии массовых убийств, администрируемых модераторами террористического движения «Колумбайн» и украинской радикальной группировкой «Маньяки: культ убийств», - заявили в ФСБ.

Во время обысков у 30 задержанных нашли ножи и пропагандистские материалы террористического и экстремистского характера. Но главное - переписку с украинскими идеологами массовых убийств и участниками националистических вооруженных формирований, где им предписывалось совершить преступления.

Агенты СБУ сначала платили юношам за незначительные нарушения и поджоги, а потом шантажировали их этими видеозаписями, что делали их подельники в России. Таким образом, члены преступных группировок все больше втягивали подростков в экстремистскую деятельность.

На компьютерах задержанных нашли фото и видеозаписи этих «акций прямого действия», инструкции по их проведению с применением самодельных взрывных и зажигательных устройств на объектах органов власти, образования и транспортной инфраструктуры России.

Отметим, что в начале года сотрудники ФСБ задержали членов «М.К.У» с бомбой, которым сначала поручали минировать опоры ЛЭП, а потом приказали устроить взрыв во время службы в одном из православных храмов Крыма.

Отметим, что руководитель запрещенной в России националистической организации «М.К.У» Егор Краснов указывал завербованным в России членам организации на конкретных неугодных СБУ лиц (подозревается в организации 11 убийств в Московской и Ленинградской областях).

В ФСБ сообщили, что сейчас по 187 задержанным принимаются решения о возбуждении уголовных дел и меры профилактического характера.