Трагедия в Пакистане: треть страны ушла под воду, миллионы остались без крова

Крупнейшее наводнение в истории страны унесло жизни более 1300 человек Фото: REUTERS

Пока Европа ищет, где бы взять газ для предстоящей зимы, на другом конце света разворачиваются потрясения огромного масштаба, которым мировые СМИ уделяют гораздо меньше внимания. В Пакистане уже треть территории страны ушла под воду в результате аномального сезона дождей и разрушительных наводнений, которые премьер-министр Шахбаз Шариф назвал «худшим в истории страны».

Как пишет «Гардиан», стихия нанесла ущерб 33 миллионам человек, разрушив 1,6 миллиона домов, а ущерб уже оценивается в $10 миллиардов. На сегодняшний день погибшими числятся 1325 человек, включая 458 детей, 12 тысяч получили травмы. Многие жители обращаются в больницы из-за проблем, вызванных антисанитарией, - отравлениями и малярией.

В Пакистане уже треть территории страны ушла под воду в результате аномального сезона дождей и разрушительных наводнений Фото: REUTERS

Проблем добавляет и крупнейшее озеро в стране - Манчар. Власти пытались осушить его, чтобы не допустить выхода из берегов и спасти самые густонаселенные районы провинции Синд, но безуспешно. Пакистанцы спустили воду в близлежащие районы, из-за чего оказались затоплены территории, где проживали около 100 тысяч человек. Но даже такой отчаянный шаг не помог, и теперь всему населению Синда придётся готовиться к противодействию стихии.

Специалисты называют в качестве причины небывалых наводнений не только рекордные муссоны, но и таяние ледников.

Но и это еще не все. Проблемы Пакистана множатся как снежный ком, катящийся с горы, ведь наводнение затронуло территории, на которых производят около половины продуктов питания страны. Вода уничтожила 90% урожая, так что перед азиатской страной стоит реальная угроза голода. И это при том, что ещё до нынешнего стихийного бедствия сложности с обеспечением пищей были у 27 миллионов человек.

На сегодняшний день погибшими числятся 1325 человек, включая 458 детей, 12 тысяч получили травмы. Многие жители обращаются в больницы из-за проблем, вызванных антисанитарией, - отравлениями и малярией. Фото: REUTERS

Как пишет «Си-эн-эн», международные организации характеризуют ситуацию в стране как катастрофу. Например, представитель ассоциации «Врачи мира» Ариель Годет утверждает, что пострадавшим нужна долговременная помощь, ведь многие из них лишились буквально всего - жилья, одежды, еды. Годет рассказала, что в больницы обращаются дети с многочисленными травмами ног, ведь у них нет обуви. В ряде регионов цены на еду выросли в 4 раза, так как дороги размыло, и доставка продуктов питания теперь серьезно затруднена.