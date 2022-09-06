Шопинг-туры в Минск - это новая реальность. Фото: Андрей АБРАМОВ

С середины августа в интернете шум: охочие до модных тряпок товарищи теперь ездят на шопинг в «МиLAнск»! (То есть столицу братской Беларуси город-герой Минск). Серьезно, даже туроператоры запустили такие путешествия под ключ!

Обзвонил три крупные конторы, которые рекламируют поездки. По двум телефонам мне промямлили: «пока группы не набираются». А третья фирма зарядила за тур с перелетом на двоих 57 тысяч рублей! Обещали четыре дня и три ночи в четырехзвездочном отеле и приветственный коктейль (чтоб клиент почувствовал настоящий налет роскоши!). За дополнительную плату - трансфер к месту шопинга.

Плюнул я на эту турфирму и в тот же день купил билет на ночной поезд до Минска. За 2500 рублей занял едва ли не последнюю боковушку в плацкарте. Явно выделяющихся из толпы модников на ночной вокзальной платформе обнаружить не удалось.

Залез на полку, закутался в пыльную наволочку (поезд был «Беларуской чыгунки», а не наших РЖД) и задремал под шепот внутреннего голоса:

«Зря едешь, Андрей. Ну какой такой шоппинг-тур в Минск? Кому такое придет в голову? Это же звучит примерно как «рвануть с палатками в Дубай» или «яхтинг в Монголии». Не получится у тебя статьи…»

В ОБМЕННИКАХ СТОЯТ ОЧЕРЕДИ

Спустя 12 часов (9,5 часа на поезде + время на позавтракать и добраться до минского ТЦ, о котором пишут в интернетах) я понял, что внутренний голос все-таки ошибался. На парковке большого «молла» на выезде из города я сходу насчитал не меньше десятка авто с московскими номерами.

Может, они проездом тут?

Окончательно убедился, что шопинг-туры в Минск - новая реальность, когда попал внутрь торгового комплекса. На первом этаже здания недавно оборудовали (продавцы говорят, что этим летом) пункт обмена валюты. У него стояла извилистая очередюга людей с российскими рублями на руках.

Очередь у пункта обмены валюты. Фото: Андрей АБРАМОВ

Я, правда, ожидал увидеть каких-то гиперактивных модников, которые жить не могут без ушедших из России брендов, а тут... А тут стояли совершенно среднестатистические мужчины и женщины, выглядели они как соседи по подъезду или пассажиры метро.

ЗА ЧЕМ ЕДУТ

Люксовых бутиков нет. Здесь только мультибрендовые магазины: это когда местная фирма или предприниматель решают сами возить вещи из-за границы и перепродавать их. Собственно, в Москве таких отделов навалом.

Главное, ради чего наши люди едут на шопинг в Минск - отделы испанского холдинга Inditex. Этой группе принадлежат популярные магазины Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho. В Минске они не закрывались. Работают и спортивные Nike, Adidas, Reebok. (Кстати, закрывшейся у нас IKEA в Беларуси никогда не было).

Зато, на удивление, оказался закрыт другой магазин массовой одежды - H&M.

ZARA - ДОРОЖЕ, ТУРЕЦКОЕ - ДЕШЕВЛЕ

Впечатления от шопинга в Zara и ей подобным - смешанные. Цены на каждую вещь как будто бы дороже на 300-400 российских рублей. Сами коллекции - будто смесь летних и осенних вещей. Хотя сотрудники божатся, что это новая коллекция осень-зима.

Кто одевается в таких магазинах, знает: по средней цене вы получаете модную вещь, которая проживет один-два года. Потому что качество тканей и пошива - низкие. А теперь прикиньте сумму, в которую вам обойдется поездка, питание, жилье. (См. «Конкретно»). Выгодно?

Я был далеко не единственным россиянином в этих отделах. Постоянно видел у касс людей, плативших картами МИР или перебрасывающихся фразами вроде: «Жаль, у нас закрыли этот магазин…» Работники в разговорах подтверждают: за последние полтора-два месяца россияне к ним заглядывают очень часто.

Неожиданно удивили турецкие магазины DeFacto и LC Waikiki. Цены тут ниже на 30-50%. Специально сверял по нашему и белорусскому сайтам магазина.

А ЕЩЕ КОСМЕТИКА

В Беларуси есть и свои бренды - в основном чулочно-носочные и обувные. Ценники примерно как в России.

Многие дамы стремятся закупиться белорусской косметикой.

Моя спутница по шопинг-туру объяснила: уходовая и мыльно-рыльная (кремы, мази и шампуни) - ничем не примечательна, хотя и дешевле, чем в Москве. Другое дело декоративная косметика - помады, подводки для глаз и прочий «грим». Они сильно дешевле европейской косметики и почти не уступает ей по цветам и стойкости. А вот в Москве цены на белорусскую декоративную косметику в 2-3 раза выше, чем в Минске.

КОНКРЕТНО

Как добраться из Москвы в Минск

Автобусы от автостанций «Саларьево» и «Новоясеневская». Билет в среднем стоит 1900 руб. В дороге - 10 часов.

Поездом с Белорусского вокзала. Поезда «Ласточка» едет 7 часов, но в нем только сидячие места (билет можно купить от 1600 рублей). Обычные поезда добираются до Минска 9,5 часов (при средней цене билета в 2500 руб.).

Самолетом «Аэрофлот» или «Белавиа» из Домодедово, Шереметьево, Внуково. В полете 1,5 часа. Билет 3 000 - 12 000 руб. (покупать заранее сильно дешевле, чем прямо перед поездкой).

На личном авто до столицы Беларуси 700 км по трассе М-1. По навигатору дорога занимает порядка 8 часов.

Куда пойти за покупками

На противоположных окраинах Минска два торговых комплекса - Dana Mall и Green City. Отделы белорусской косметики и других фирм - в центре города на проспекте Победителей и улице Немига.

Номер на двоих в гостинице в центре города стоит 5000 руб. в сутки. Аренда квартиры - от 3000 руб. Если жить не в центре, то можно разместиться в два раза дешевле. Цены в продуктовых супермаркетах и общепите примерно как в Москве.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Visa без визы. Но дорого

Еще один тренд антисанкционных поездок в соседнюю республику - Visa и MasterCard. Напомним, весной российские карты этих платежных систем отключили. Оформить новые россиянам у себя дома теперь нельзя. А только с такими картами можно, например, заказывать товары из зарубежных магазинов, платить в поездках (с пересадкой через Нур-Султан, Стамбул, Дубай можно по-прежнему улететь куда угодно) или покупать виртуальные штуки вроде видеоигр, подписок на онлайн-кинотеатры.

Крупные белорусские банки также попали под санкции. Но хватает и тех, кого карать не стали.

Прихожу в офис, сажусь к менеджеру. Та сладко поет:

- Конечно, сделаем вам карту. Хоть именную, хоть неименную (ее можно забрать в день обращения, - Авт.). С вас 300 рублей.

Я сначала обрадовался. А потом понял: речь о белорусских рублях. То есть в пересчете на наши - 9000 рублей.

Белорусскую пластикову карту россиянам сделают быстро - готовую можно будет забрать чуть ли не в день обращения. Фото: Андрей АБРАМОВ

Я тактично сказал, мол, надо пойти перекурить это предложение и все осмыслить. Обзвонил другие местные банки. Везде цены за выдачу карт «нерезидентам» - 300-600 белрублей. Возвращаюсь в банк. Говорю: оформляй, деваться некуда. Мне она сейчас не нужна, но вдруг!

К слову, в Казахстане такая карта с тратами на оформление документов и посредников обойдется в 20 тысяч рублей.

ВАЖНО!

Совет всем, кто решится ехать на шопинг в Беларусь (сейчас пишу это, и звучит уже не так абсурдно). Берите с собой карту МИР, ее везде принимают. В обменниках курс невыгодный. За наличные 3000 рублей (стоимость брендовой рубашки или водолазки) вам выдадут 100 белорусских рублей в обменнике. А курс по карте МИР за 100 белорусских рублей - 2450.