Как выглядит могила Юрия Шатунова в его день рождения: фанатки испекли имениннику торт и завалили все белыми розами

В день рождения Шатунова у могилы певца собрались почти две сотни поклонников его таланта. Фото: Андрей АБРАМОВ

6 сентября 2022 могло исполниться 49 лет Юрию Шатунову. Прошло два с половиной месяца с его смерти. На Троекуровском кладбище в день рождения звезды собрались около двухсот поклонников артиста. В полдень прошла панихида. KP.RU публикует кадры события.

Погода была зябкая, шел дождь. На холодную землю выкладывали букет за букетом. Само собой — белых роз. Но были и другие. Несли самодельные открытки, мягкие игрушки.

Спустя два с половиной месяца после кончины, могила певца утопает от цветов, преобладают белые розы... Фото: Андрей АБРАМОВ

Батюшку пригласили из Никольского храма — через дорогу от Троекуровского. Требу (т.е. проведение обряда) оплатили поклонники. Фан -клуб певца также приготовил бочонок кутьи: кушаньем поминали все пришедшие. А после достали термосы с чаем и разрезали большой торт. На нем две свечи с цифрами — 49. Большой кусок с украшением в виде вафельного рожка положили а тарелку и оставили на могиле именинника.

Поклонники творчества Шатунова принесли к могиле торт. Фото: Андрей АБРАМОВ

Всех желающих фан-клуб также приглашал на поминки в столовую неподалеку. Трапезу также оплатили поклонники.

В пластиковом контейнере рядом с могилой певца лежит книга памяти. Все желающие оставляли теплые слова. Инициативная группа также рассказала, что они собрали порядка пяти тысяч подписей со всей страны. Отпррапли их сегодня в администрацию президента с просьбой рассмотреть возможность присвоить Шатунову звание народного артиста РФ посмертно.

Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 г. Фото: Андрей АБРАМОВ

Ночью 23 июня Юрий Шатунов отдыхал с друзьями на даче в Подмосковье. Артиста стало плохо с сердцем. Его довезли до травмпункта, откуда пациента перехватила скорая. По дороге в домодедовскую больницу он скончался. Следственный комитет провел проверку и не нашел никакого криминала в причинах смерти или действиях врачей. Официально Шатунов скончался от обширного инфаркта. Перед этим он долго садился с продюссером «Ласкового мая» Андреем Разиным за творческое наследие коллектива.