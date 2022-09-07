Лайфхак для курильщиков: как продлить жизнь любителям никотина

Александр Владимирович Розанов, директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков, к. м. н., врач-терапевт, гериатр, кардиолог. Фото: личный архив

Тема здоровья стала на «Технопроме-2022» одной из главных. Основной посыл экспертов (с ним солидарны и врачи, и ученые): бороться надо не с симптомами и даже не с причинами болезней, а, скорее, с причинами причин. То есть с теми факторами, которые могут привести к проблемам в организме.

Об этом шла речь и на панельной дискуссии «Технологии здоровья». В числе участников выступил врач-кардиолог, гериатр, директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Александр Розанов. Его предложение оказалось действительно нетривиальным.

Собственно, и сама тема эксперта заслуживает отдельного внимания. Модификация рисков в здравоохранении - это технология, позволяющая снизить влияние негативных факторов на здоровье.

ЧТО ПРИВОДИТ К БОЛЕЗНЯМ

Каждый год от неинфекционных заболеваний (НИЗ) умирают 41 миллион человек, что составляет 71% всех случаев смерти в мире. Каждый год от НИЗ умирают 15 миллионов человек в возрасте от 30 до 69 лет; более 85% этих «преждевременных» случаев смерти приходится на долю стран с низким и средним уровнем доходов. В структуре смертности от НИЗ наибольшая доля приходится на сердечно-сосудистые заболевания, от которых каждый год умирают 17,9 миллиона человек. За ними следуют онкологические (9 миллионов случаев), респираторные заболевания (3,9 миллиона случаев) и диабет (1,6 миллиона случаев). На эти четыре группы заболеваний приходится 80% всех случаев смерти от НИЗ.

- Чтобы обеспечить здоровое долголетие, нам необходимо предупредить факторы риска возникновения различных заболеваний. Перед вами - факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Такие, как неправильное питание, физическая инертность, табакокурение и злоупотребление алкоголем, - продемонстрировал слайд Розанов. - Если мы посмотрим на вещи шире и обратимся к различным источникам информации, в том числе к Всемирной организации здравоохранения, то с удивлением обнаружим, что эти самые факторы риска во многом являются универсальными для развития многих заболеваний.

Спикер подчеркнул, что именно перечисленные проявления нездорового образа жизни ведут и к болезням легких, и к различным видам деменции (включая болезнь Альцгеймера), и к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

При этом некоторые факторы риска для взрослого человека сложно «отключить» полностью. Эксперт объяснил, что, например, при переходе на правильное питание или диету необходима консультация медицинского специалиста, иначе организм может не одобрить перемены - даже те, что происходят из лучших побуждений.

- Стратегия умного правильного питания должна быть стратегией с самых ранних лет жизни. А если мы попытаемся срочно нормализовать индекс массы тела людям, которые 70 лет жили с избыточной массой, то вместо оздоровления получим снижение качества и продолжительности жизни, - привел пример Розанов.

Позиция эксперта такова: если мы не можем исключить фактор риска полностью, то нужно снизить его негативное влияние. И если в части питания и физической активности тактика будет очевидной (снижать избыточный вес; больше, но не так, чтобы слечь от перегрузки, двигаться), то как уменьшить вред от табака? Отказаться от курения сигарет? Но попробуй заставь курильщика со стажем…

Тема здоровья стала на «Технопроме-2022» одной из главных. Фото: Дмитрий Максимов

СНИЗИТЬ ВРЕД ОТ ТАБАКОКУРЕНИЯ

Не будем обманывать себя и признаем: отказаться от курения табака готовы немногие. А вот заменить сигаретный дым на электронные средства доставки никотина курильщики могут, причем - большинство.

И в этом, возможно, есть решение проблемы. Концепция снижения вреда для курильщиков со стажем позволяет им сохранить привычный ритуал курения, но уменьшить его пагубное воздействие. Это можно сделать, используя альтернативные никотинсодержащие продукты с пониженным воздействием на организм человека. В них исключен процесс горения, а значит, снижено образование вредных веществ.

Позиция ряда экспертов сводится к тому, что переход курильщиков на электронные средства доставки никотина (системы нагревания табака или электронные сигареты) может значительно снизить смертность от болезней, связанных с курением.

Концепция снижения вреда - подход к сохранению здоровья, нацеленный не на запрещение вредного для здоровья поведения, а на уменьшение вредных последствий и изменение поведения на более безопасное. В настоящий момент такой подход практикуют уже многие страны.

УВЕЛИЧИТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

Исследование «Моделирование влияния на здоровье населения введения табачного изделия с модифицированным риском», проведенное в 2018 году в Швейцарии, продемонстрировало возможные сценарии снижения вреда от табакокурения. Вред от курения разобрали с помощью модели оценки риска для здоровья населения. Авторы исследования проверили, как скажется на здоровье полный отказ от курения табака и что даст модификация рисков, в данном случае - переход на менее вредные альтернативные никотинсодержащие продукты.

Оптимальным, с точки зрения снижения риска, оказался сценарий, который авторы исследования назвали «золотым стандартом»: полный отказ 100% курильщиков от курения сигарет. В этом сценарии сокращение количества летальных исходов от сопутствующих заболеваний в течение 20 лет должно составить 934 947 человек. На втором месте по эффективности сценарий полного перехода тех курильщиков, которые в противном случае продолжали бы курить, с традиционных сигарет на табачные продукты с модифицированным риском. В этом случае должно быть предотвращено от 516 944 до 780 433 преждевременных смертей.

ЕСЛИ НЕ ИСКЛЮЧИТЬ, ТО МИНИМИЗИРОВАТЬ

По мнению российских экспертов, подобный эффект, конечно, необходимо проверить клиническими исследованиями. И если результаты подтвердят эффект, мы убедимся в наличии инструмента для снижения смертности населения от заболеваний, вызванных курением.

Минздравом РФ разработаны стратегии формирования здорового образа жизни населения на период до 2025 года, где упоминается, что основой профилактики и контроля неинфекционных заболеваний является здоровый образ жизни. Стратегия по снижению риска предполагает принятие мер, которые снижают риск вплоть до полного его исключения.

- Разумное регулирование - основа работы нашей ассоциации, мы хотим объединить усилия всех структур, чтобы вырабатывать умные системные решения, добиваться качества и продолжительности жизни наших сограждан, - сказал в своем выступлении доктор Розанов. - Если мы не можем полностью исключить приносимый тем или иным фактором риска вред, мы должны его максимально минимизировать. А для этого нам необходимо адаптировать регулирование пропорционально наносимому вреду и дополнить существующие профильные клинические рекомендации разделами модификации факторов риска.