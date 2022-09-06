Юные футболисты выйдут на субботники

Субботники пройдут с 6 по 12 сентября в 73 городах нашей страны (см. «География акции») в поддержку Международной детско-юношеской премии Федеральной службы по надзору в сфере природопользования «Экология – дело каждого». Акцию посвятят также Дню озера Байкал. Юные спортсмены вместе с тренерами, родственниками, болельщиками и друзьями приведут в порядок окружающие территории.

- Спорт играет важную роль в жизни каждого человека. Спорт – это здоровый образ жизни. Наша премия тоже про здоровье. Мы прививаем детям экологические привычки, – сказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. - Футбол – одна из самых любимых, народных игр. Она объединяет единомышленников по всему миру. Так же и наша экологическая премия. Задача – всем вместе сделать так, чтобы наша планета была чище, чтобы мы могли оставить ее будущим поколениям здоровой. Благодарим Российский футбольный союз за поддержку нашей премии.

Кстати, Российский футбольный союз стал партнером премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого».

- Задача РФС – развивать не только профессиональные, но и общечеловеческие качества ребят, воспитывать в них любовь к природе и месту, где они живут, - отметил президент РФС Александр Дюков. - Поэтому мы решили поддержать инициативу Росприроднадзора по проведению детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». В рамках нашего социального проекта «ЮФЛ Забота» молодые футболисты примут участие в экологических акциях в своих городах.

ГЕОГРАФИЯ АКЦИИ

Совместная акция РФС и Росприроднадзора проходит с участием команд из 73 городов России от Калининграда до Владивостока. Среди них Якутск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Находка, Уссурийск, Южно-Сахалинск, Белогорск, Благовещенск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Улан-Удэ, Чита, Санкт-Петербург, Великие Луки, Котлас, Калининград, Псков, Гатчина (Ленинградской области), Великий Новгород, Петрозаводск, Сыктывкар, Вологда, Череповец, Томск, Красноярск, Новосибирск, Барнаул, Новокузнецк, Кемерово, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Ульяновск, Ижевск, Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Самара, Саратов, Пенза, Саранск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Оренбург, Малгобек (Ингушетия), Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск, Нальчик, Махачкала, Грозный, Ставрополь, Тверь, Кострома, Тамбов, Тула, Шебекино, Воронеж, Брянск, Калуга, Курск, Липецк, Орёл, Смоленск, Ярославль, Иваново, Владимир, Муром, Химки, Подольск.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРЕМИИ

Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» была учреждена службой Росприроднадзора в марте прошлого года. В премии могут участвовать дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. Подать заявку можно на сайте www.экологияделокаждого.рф. Творческие работы принимаются в девяти номинациях. Две командные – «Экосемья» и «Экошкола». И семь индивидуальных – «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение».

На премию уже поступило рекордное число заявок – свыше 25 тысяч. Работы пришли из всех регионов России и из более чем 20 стран мира. Самыми востребованными стали номинации «Экофокус», «Экорисунок», «Экоблогер» и «Экомир».

РФС – это общероссийская общественная организация спортивная федерация по футболу, занимающаяся развитием и популяризацией футбола в Российской Федерации. Инициатива проводится под эгидой Юношеской футбольной лиги в рамках проекта «ЮФЛ Забота».

Юношеская футбольная лига, которая является флагманским продуктом РФС, – это самый масштабный проект в российском футболе, объединяющий 63 региона России в шесть лиг, собранных по территориальному признаку (Дальний Восток, Северо-Запад, Сибирь, Приволжье, Центр и Юг). Он позволяет получать постоянную игровую практику юным футболистам в возрасте 14 – 15 лет со всей страны.