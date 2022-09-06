Права категории «В» расширят на еще один вид транспорта

Владимир Путин провел заседание Госсовета, где обсуждали развитие туризма. Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

Владимир Путин провел заседание Госсовета, где обсуждали развитие туризма. Президент напомнил о важности путешествий, ведь люди больше любят родину, когда поездят по ней и начинают лучше ее понимать.

А еще туризм, как никто, умеет создавать новые рабочие места.

- Он напрямую влияет на развитие более 50 других, смежных отраслей, создает рабочие места, хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса, - перечислил глава страны.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поддержал российского лидера, добавив, что гостиница на 100 номеров дает работу 120 людям.

Вот самое главное, что обсудили на мероприятии:

КУРОРТНЫЕ СБОРЫ

В этом году заканчивается эксперимент с курортными сборами, начатый еще в 2018-м. Кожемяко предложил его продлить, ведь в некоторых местах треть муниципального бюджета наполнялась как раз за счет туристов.

Чиновник заявил, что нужен отдельный закон, который позволит регионам самим брать деньги с отдыхающих.

НОВЫЙ ГРЯЗЕВОЙ КУРОРТ

Путин напомнил, что раньше в Дагестане, в районе города Каякент, была всесоюзная здравница с термальными источниками и лечебными грязями.

- Россия может создать там центр, не уступающий самым известным зарубежным курортам, - заявил президент.

Глава Дагестана Сергей Меликов согласился, рассказав, что всего за год в интернете в 13 раз чаще начали искать информацию об отдыхе в республике. А еще новый курорт будет рядом с туристическим Дербентом и большим аэропортом Махачкалы.

РАСШИРИМ ПРАВА «В»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев посетовал, что в Канаде и США делают большие деньги на снегоходных покатушках, а у нас все буксует из-за бюрократии. Всем водителям официально нужны права тракториста! И контролирует это Гостехнадзор на пару с департаментом растениеводства и механизации Минсельхоза.

- Давайте, как во всем мире, разрешим на снегоходах ездить людям с категорией «В». Пусть контролем займется ГИБДД. И определим, что такое снегоходная трасса. Кузбасс готов стать пилотным регионом, - заявил губернатор.

- А зачем пилот? Можно сразу по всей стране реализовать. Зачем сдавать на тракториста? Смешно! Это явно осталось с тех времен, когда первые снегоходы появились. Надо правильно прописать и реализовать, - поддержал Цивилева Путин.

ВЫ ЛЮБИТЕ ГРЕБЕШКИ?

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров пожаловался, что у нас не учат шеф-поваров. Обычно готовят технологов общепита для советских рецептов 60-летней давности. Путин в ответ вспомнил историю из своей жизни:

- Я сам с этим сталкивался. Когда начал работать там, где сейчас работаю, меня ваш коллега-повар, работающий в Кремле, спрашивает: «а вы чего любите?». «Не знаю» - «Может, что экзотическое?» - «Не надо экзотическое» - «Что-нибудь простое? Гребешки?» - «Ну давай гребешки». На следующий день принес гребешки, я съел. «Нравится?» - «Ну да» - «Ну слава богу, а то мы столько кур зарезали», - пошутил президент.

МЫ ВСЕМ ТУРИСТАМ РАДЫ

Глава страны напомнил, что Россия вышла из Всемирной туристской организации.

- Это был обоснованный шаг. В то же время мы убеждены, что туризм должен быть вне политики, - заявил Путин.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ответ предложила выдавать туристические электронные визы жителям западных стран.

- Ждем путешественников из недружественных государств. Пусть тратят деньги и знакомятся с нашей страной, - сказала она.

- По поводу установления на двусторонней основе безвизового режима для взаимных поездок - в принципе, я бы не цеплялся за взаимность в данном случае. Я знаю, общий принцип у МИД - принцип взаимности, но здесь, когда речь идет об обеспечении наших интересов, нам нужно все эти принципы использовать тогда, когда они на пользу идут, - согласился президент.