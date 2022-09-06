АвтоВАЗ возобновил работу после кризиса: производит одну машину в минуту, планирует вернуть всю досанкционную линейку

АвтоВАЗ сообщил о планах восстановить всю досанкционную линейку автомобилей Фото: Shutterstock

Вазовский конвейер в следующем году будет выдавать по одному автомобилю ежеминутно — об этом заявил генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов, выступая на Восточном экономическом форуме. Если считать, что в году 247 рабочих дней, то при двухсменном режиме это совпадает с ранее объявленными на автозаводе планами выпустить в этом году 230 тыс. новеньких авто. А в следующем году замахнулись на полмиллиона.

Планируется восстановить всю досанкционную линейку. Напомним, сейчас концерн выпускает пока три модели - Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel. Весной 2023 года планируется возобновить выпуск Lada Vesta, по словам Соколова, это будет «глубоко локализированный» автомобиль. А еще, что очень важно, автомобили вернутся в 21 век — уже сейчас, рассказал генеральный, на машины снова устанавливают подушки безопасности, кондиционеры, магнитолы...

«На очереди - восстановление функции ABS, примерно через год или чуть больше - функция поддержки устойчивости автомобиля ESP», - пообещал Соколов.

Особые надежды на предприятии связывают с возобновлением выпуска Lada Largus. Не только потому, что это получился очень успешный автомобиль, особенно, коммерческая версия, популярная среди предпринимателей. Largus может открыть новую страницу отечественного автопрома. Рынок ждет появления электроверсии этого автомобиля Lada е-Largus — его планируют собирать на площадке АвтоВАЗа в Ижевске.

Вопрос только в том, далеко ли уедешь на такой электричке. Ведь если глянуть на карту электрозаправок, то увидишь относительно густую сеть в Москве, чуть пожиже - в Санкт-Петербурге, а дальше — непаханое поле с пятнами оазисов в относительно крупных городах европейской части.

- Нет, все изменится, за это направление взялись серьезно, - уверяет в беседе с KP.RU автоэксперт партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. - Еще в прошлом году правительство утвердило концепцию развития электрического автотранспорта. Важный момент — государство будет активно помогать деньгами на всех этапах: и производителям таких автомобилей, и тем, кто занимается развитием инфраструктуры, в том числе строительством электрозаправочных станций. Предусмотрены и субсидии покупателям отечественных электромобилей. Есть уже и программы по развитию электрозаправок в регионах, в частности, как раз в Удмуртии, где будет выпускаться электрический «Ларгус». На трассе «Дон» планируется установить сеть таких заправок…

Продажи автомобилей восстанавливаются, в августе куплено на 20% больше машин, чем в июле, однако до показателей прошлого года еще далеко.