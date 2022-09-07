Скопинский маньяк Виктор Мохов завел любовницу и переносит трупы с грядок

Виктор Мохов в окошке своего дома. Он очень доволен вниманием журналистов. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Скопинский маньяк Виктор Мохов поразил общество дважды. В первый раз в 2004-м, когда выяснилось, что он несколько лет держал в бункере под гаражом двух девочек, насиловал, рождавшихся детей забирал и подбрасывал в подъезды. Одна из пленниц Лена Самохина (данные изменены) после освобождения говорила по ТВ: «Самое тяжелое, что мы исчерпали все темы, на которые могли разговаривать, ну, ничего не происходило!», а другая - Катя Мартынова написала в книге, как отключала сознание, лежа под насильником: женщины жили на положение животных.

Второй шок случился в марте 2021-го, через 17 лет. Наше общество – сюрприз! - оказалось не готово к тому, что преступник может отбыть наказание и выйти на свободу!

«Почему его не убили на зоне?! – гневались комментаторы в соцсети: оказывается, они надеялись, что уголовники вынесут рабовладельцу свой приговор, - Как жить соседям? Что должны чувствовать жертвы?»

Жертвы проявили себя во всей красе. Выяснилось, что, хотя Лена и Катя дали сто пятьсот интервью, написали две книги, сняли два фильма и поучаствовали во множестве передач, те же самые подробности, рассказанные другим ртом, страшно их нервируют, и журналистам надо проявить такт и отказаться от своей профессии.

События по порядку: из колонии Мохов отправился в Москву на съемки, по нашим данным, Первого канала, но с руководством связались «сверху» и шоу не вышло.

Тогда в Скопин приехала Ксения Собчак и сняла маньяка для Ютуба, мужик со всей простотой высказался на камеру: «Катя там (в бункере) жила, она не рожала, а Лена рожала - щас наоборот получилось: Катя родила, Лена нет. От меня родила, больше не рожает. Ну, я не знаю… Наверное, надо опять меня. Заняться ею».

Грохнуло так, что все предыдущее показалось детской игрой в крысу, жертвы написали заявление на угрозу, причем обе. Мохова, блогершу и засветившегося в кадре следователя таскали на допросы и проверяли по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, делом занимался лично Бастрыкин.

МВД обратилось в суд и Мохову добавили в надзор (шесть лет отмечаться в полиции, не посещать общественные мероприятия, не выходить из дома по ночам и не выезжать из Скопина) совершенно новый пункт: не общаться со СМИ!

Маньяк отсидел 10 суток за нарушение надзора (без спроса ездил в Москву) и полностью выпал из информационного поля, только соседи доносили: ремонтирует отопление, выходит в магазин и полицию, да в августе 2021 года в Телеграме появилось видео: Мохов стоит в майке и кепке КПРФ и хвалит Зюганова: «Жесткий, справедливый человек! Пчеловод!»

В партии заявили, что это черный пиар, а суд второй раз посадил Мохова на 10 суток: Телеграм-канал сочли СМИ.

Все, казалось, лимит на скандалы окончен! Но нет.

2 августа дома у Мохова компания отмечала день ВДВ, хозяин сказал, что один из собутыльников украл у него гуся, другой стал бить «вора» и убил ударом локтя в горло. Труп выкинули Мохову в огород, а потом перенесли в соседний брошенный дом.

Убийца Евгений Полищук по кличке Джексон когда-то работал с Моховым на заводе. Фото: социальные сети

Когда убийцу нашли, и он во всем признался, Мохова в третий раз загребли на 10 суток, ведь он ночью выходил из дома! И возбудили уголовное дело за укрывательство преступления, мера пресечения – домашний арест.

Как только бывший зек вернулся домой из КПЗ, мы и отправились в Скопин спросить: он вообще, нормальный? Хранить труп в огороде, зная, что полстраны мечтает его посадить?

Жил Джексон в этом доме. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

«ВОДОЧКИ, ОКОРОЧОК И РЫБКИ»

Бреду по одноэтажной улочке, это – самый центр старинного Скопина, а асфальта нет. Знакомый по фильмам дом, окна разбиты, надпись со стрелкой: «Звонок».

Звоню и стучу, в форточке появляется лицо маньяка и сияет, как новогодняя елка:

- Не! Мне нельзя давать интервью!

- Вы же теперь под арестом, вам запрещено общаться со свидетелями, экспертами и обвиняемыми по делу, а я – журналист!

Мнется:

- Сбегай в магазин, купи водочку за 280 рублей, окорочок и рыбки…

Магазин «Каскад», куда маньяк ходил за выпивкой, и пришлось сбегать и мне. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Через семь минут я у ворот с пакетом, дверь открывается, и пожилой маньяк – Мохову стукнуло 72 года – стоит на высоком крыльце в семейных трусах: на тонкой бледной ноге – черный браслет:

- Залазь!

Гостей маньяк принимает в трусах. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Галопом пробегаем по дому: вот ванная, куда Мохов водил из подвала мыться пленницу Катю (Лену не выпускал), вот гостиная с вырезанным на полу квадратным куском ковролина:

- Здесь его убили! – бодро комментирует хозяин, - Менты ковер испортили, кровью был залит. А этот диван Собчак мне подарила…

- Она же вам заплатила три миллиона, вы блогерам так говорили!

- Я пошутил! Диван, дешевый железный столик и два стула - все, что я получил! – смеется, - И в КПЗ еще отсидел, правда, там прекрасно: простыни! Менты все вежливые: «Виктор Васильевич!» Кормят: два пирожка с повидлом, котлета, сосиски. Нас на зоне так не кормили!

Бежим дальше: в спальне по ходу на табуретке коробочка с надписью «ФСИН», она связывается с браслетом на ноге и измеряет расстояние до него, Мохову запрещено выходить даже во двор:

- Я бабе этой, которая надевала, говорю: «До ветру как ходить мне? Собаку как кормить?», - она: «В ведро ходите», - полковники сюда набились, подполковники, участковый за грудки меня хватает – … твой … [что творится]…

В комнате справа автоматический инкубатор, под крышкой пищат новорожденные цыплята, дальняя спальня переделана под хлев: на полу ровный слой гуано, ходят гуси. На кухне шипит газовый котел.

Этот прибор связывается с браслетом на ноге арестованного и замеряет расстояние до него. Мохову запретили даже спускаться с крыльца. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

ПРО ГУСЯ – ПОШУТИЛ!

- И не боитесь, – льстиво говорит хозяин, наливая себе водки, - Что я в подвал вас посажу? У меня еще ст… [бывает эрекция] раз в неделю!

- Виктор Васильевич, вы же дошутились: сказали Собчак, что хотите заняться Леной...

- Слушай, они обрезали конец моей фразы, смонтировали: я говорил, помочь хочу ей! Она в бункере детей не хотела, кричала: «Скорую» мне, аборт!», - а я: «Не дам убить!» То, что я их относил – а куда бы я их дел без документов? В подвале оставил? Я с зоны писал в опеку (грозно сдвигает брови. – Ред.): «Где мои мальчики?!», - но мне ответили: «Тайна усыновления», - ой, столько вранья в моем деле… Напридумывали, что я девочек хотел залить бетоном, неправда! Если бы их не освободили, они и по сей день бы у меня жили, я бы их чп… [занимался с ними сексом] …

Да, раскаянием тут не пахнет. Показывает на дальнюю веранду:

- Если менты придут, ты сразу туда и прячься в огороде: они каждый день приходят, ищут…

- Кого?!

- Сожительницу мою, Инеску…

Час от часу не легче. У маньяка постоянная женщина после того, что он сделал с девочками!

После выхода Виктора с зоны в марте 2021 года события, вкратце, развивались так: к нему прибежали старые дружки с завода и, в том числе, Женька Полищук по кличке Джексон, который, по словам его матери, пил, не работал, неделями не появлялся дома и «даже телефона своего не имел, звонил по чужим»; в 2004-м Джексону был 21 год, теперь 39.

Джексон привел к Мохову тогда еще свою сожительницу Инеску – Инессу Панову, 37 лет, дочь местного рязанского военного: женщина ходила замуж тоже за военного в Подмосковный Подольск и вернулась, детей кинула маме, сама живет, где придется - и быстро стала жить в доме у Мохова, следила за гусями, когда звезду Ютуба сажали на 10 суток.

Подруга маньяка Инесса только проснулась после попойки. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Этим летом с зоны вышли еще два скопинских асоциальных элемента, Сергей Щукин и Алексей Шайхутдинов, по шесть ходок на каждого, без определенного места жительства, хромой Щукин с палочкой побирался в центре города, Шайхутдинов чистил прохожих. С Моховым они познакомились в церковной социальной столовой «Пять хлебов», куда маньяк приходил обедать (пенсия за то, что преступник в свое время был лучшим заточником завода – 20 тысяч рублей). Щука стал стучаться в Мохову в окно и просить на водку.

Бомж Сергей Щукин побирался в Скопине. Фото: социальные сети

На день ВДВ Джексон привел к Мохову еще одного своего кореша, десантника Архипа (Лешу Архипова, пьет, не работает, живет за счет жены, которая держит магазин) - и застолье удалось на славу.

- Видели, как убивал?

- Нет, мы в кухне выпивали, вдруг слышим шум и Джексон прибегает: «Кажется, я Щуку … [убил]». Подожди, говорит, Витек, не звони, я сам сдамся, а то тебе … [плохо] будет. Вынесли мы Щуку в огород, а через два дня я Джексону звоню: «Когда уже к ментам пойдешь, на … [зачем] мне это на грядках лежит, неприятно?» Оттащили на угол, и только еще через два дня он написал явку с повинной, всех нас повязали.

Сначала труп выкинули в огород Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

…а потом перенесли в заброшенный дом. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

- Виктор Васильевич, вы же себе с пола срок подняли.

- Всего два года: Джексона уж очень жалко было! Щука – … [не стоящий человек, ерунда], а вот Джексон – хороший малый, все время прибегал: «Дядь Вить, че те помочь?»

Вот такое самосознание.

Спрашиваю:

- Гуся-то правда Щука украл?

- ДА ПОШУТИЛ Я!!! А Джексон поверил…

В этом доме при Сретенской церкви была социальная столовая «Пять хлебов», в которой Мохов познакомился с жертвой. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

И ВЫРВАЛИ ГРУШУ ДЮШЕС

Накрепко договорившись с маньяком, что к завтрашнему он достанет мне Инеску, спрыгиваю с крыльца и попадаю в руки друга покойного Щуки Леши Шайхутдинова:

- Слышь, это же я Щуку к ним привел – и ушел на кладбище к десантникам, а Щука исчез! Я ходил по всему городу, искал, уже стал думать: может, Мохов его в бункер посадил? Как я теперь без Щуки?! Мохова бить буду, Инеску заберу, она с ним из-за денег, из-за крыши над головой… Вот, смотри, паспорт нашел: можешь съездить вернуть?

Алексей Шайхутдинов был другом убитого Сергея Щукина по кличке Щука. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Я еду по адресу: разумеется, паспорт вчера украли вместе с борсеткой, хозяин чуть не плакал от счастья при виде пропажи.

Утро следующего дня: опухшая от алкоголя Инесса при мне выбирается из постели Мохова (напоминаю, обвиняемым, находящимся под домашним арестом, категорически запрещено общаться со свидетелями) и начинает удивляться:

- Я? Его женщина? Я просто помогаю по хозяйству! Нет, я не знала, что он маньяк, когда знакомились, мне только потом сказали, что он держал девочек… Характер? Он злой! Дерзкий очень! Его злить нельзя, он может втихую что-то сделать! Нет, я не бомжиха…

В соцсети есть только одна Панова Инесса Валерьевна 37-ми лет из Подмосковья. Такой женщина была ещё пять лет назад (фото с очками) и в ранней юности Фото: социальные сети

Мохов кокетливо гладит меня по коленке:

- Давайте я вас изнасилую?

- Нет!

- А по согласию?

Пробравшийся в дом Леша Шайхутдинов орет:

- Я – вор-рецидивист! Против меня нет запоров!!!

Соседи Мохова по дому (ему принадлежит левая половина, им правая), рассказали, что этой ночью Шайхутдинов уже приходил и бил Мохова в их огороде, подбил маньяку оба глаза и вырвал грушу сорта дюшес за 800 рублей.

Сосед Михаил Николаевич Шандулов, его жена Галина и груша сорта дюшес. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

- Я вызывать буду полицию! – грозит сосед. – Месяц уже такой шалман у них!

Проезжающие мимо дома скопинцы в знак протеста бьют маньяку окна. Все молодцы.

Проходя мимо дома Мохова, скопинцы кидают в окна камни или рассказывают страшные истории. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ «КОНТИНГЕНТ»

Мне не удалось получить комментариев у правоохранителей: даже бывший начальник уголовного розыска Скопина Алексей Насифоров, который в 2004 году брал Мохова и, по совпадению, является дедей Захара Прилепина, внезапно оказался «не в городе».

Но все и так понятно: то, что мы видели, называется «контингент».

Мохов отсидел 17 лет, и сидел опущенным (самая презираемая неприкасаемая каста среди заключенных), при этом, как ни крути, он знаменитость, да еще раструбил про деньги от журналистов. По выходу к нему стали стекаться бомжи, алкоголики и зеки помельче, причем, скорее всего, из той же касты: никто не может есть и пить в доме обиженного, чтобы самому не стать обиженным, никто не может брать у него копейки – а Щука просил…

Кстати, Мохов и с зоны приехал не один: с ним жили два зека, которые командовали, кому давать интервью, в полиции они сказали: «Если надо кого завалить, обращайтесь. Мы – частная охранная фирма».

Бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Рязанской области Дмитрий Плоткин вспоминает:

Бывший старший следователь прокуратуры Рязанской области Плоткин Дмитрий Матвеевич. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

- Он всегда был компанейским, у него на заводе была кличка Витя-доктор: он гнал самогон, рабочие с утра маялись похмельем, а этот всегда с бутылкой, все радовались: «Доктор пришел…» Первую девчонку – в бункере, до Лены и Кати, сидела еще одна потерпевшая, – он купил: она добровольно ехала, просто не знала, что выйти не сможет. Мы, конечно, не стали писать в уголовном деле «заплатил сутенерам», но, по факту…

Я понимаю, что хочет сказать Дмитрий Матвеевич, и могу дополнить: а отец Мохова, шофер, напившись, бил соседей, по очереди, сначала тех, кто жил слева от него, потом – тех, что справа, в результате, угодил на «химию». А жена Мохова – он ведь был женат на красивой немке по имени Галина Шотт – тоже скандалила с соседями, и они упекли ее в психушку. А женщина, за которой Мохов бегал 20 лет (ее тоже звали Инна, как сегодняшнюю сожительницу), на пьянке ударила знакомого ножом и убила, за это попала в тюрьму и сошлась там с Еленой Бадукиной, которая потом помогла Мохову украсть девочек... Проще говоря, Инна ушла от Мохова к Бадукиной.

Инна Ушакова-Виноградова, с которой Виктор встречался 20 лет и которая ушла от него к Бадукиной. Кто придумал, что Мохов не имел успеха у женщин? Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Все это – тоже контингент. Такая концентрация криминала – не просто так, подобное тянется к подобному, не зря при отработке преступления всегда проверяют зеков-алкашей.

«Свинья грязи найдет, - грустно сказал мне двоюродный брат Мохова Анатолий Гарин, который живет на соседней с Моховым улице, и от меня услышал подробности произошедшего, - В случае Виктора это так, к сожалению».

Родственники и полиция, между прочим, повели себя достойно с бывшим маньяком: когда, во время отсидки Мохова, его старая мать сошлась с квартирантом и отписала ему дом, беседовать с мужиком ходил тот самый начальник розыска Насифоров, спрашивал: «А как же Витя? Где он жить будет, когда выйдет?»

Мужик нахамил: «В подвале своем пусть живет».

В итоге, родная сестра Мохова (она живет в Рязани) судилась с новым собственником и отстояла дом, а, когда Виктор вышел на свободу, двоюродный брат на санках отвез ему старенькую газовую плиту: озлобленный квартирант разморозил трубы и испортил все, что мог…

Двоюродный брат маньяка Анатолий Гарин помог Виктору устроиться после отсидки. Новое преступление родственника стало для него шоком. Фото: социальные сети

Мы с другом убитого Лешей Шайхутдиновым по периметру облазили гараж, под которым Мохов держал девочек: бункер давно затоплен, лаз в него закрыт компостной кучей, листы железа со стен отодраны. Сейчас это просто старый дырявый нестрашный сарай.

У маньяка были все шансы дожить жизнь по-человечески. Не среди зеков, а среди людей.

Гараж, под которым 17 лет назад Мохов держал наложниц, трудно узнать. Стены разобраны, лаз в бункер закрыт компостной кучей, листы железа содраны. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

МАНЬЯКА ЗАДЕРЖАЛИ

Буквально через день после нашего общения Мохова взяла полиция, он отчаянно писал мне в личку: «Красавица, у меня проблемы!», - а потом Следком сообщил, что домашний арест маньяку сменили на заключение под стражу, потому что он нарушал условия меры пресечения.

Конечно, нарушал! Ведь я сама видела у него Инессу…

Скорее всего, участковый застал свидетельницу дома у обвиняемого, или соседи маньяка стукнули, что у него объявилась журналистка. Я не стала писать, но другие жители улицы (не те, которые живут через стенку от маньяка) приняли меня крайне агрессивно, орали: «Да, он – хороший человек, а вот вы…», - дальше шли обвинения сотрудников СМИ во всех грехах, мы, оказывается, должны писать не о преступнике, а о сталеварах. Напоследок соседи грозились вызвать полицию и, видимо, вызвали.

Также свою роль могли сыграть общественники, которые закидывали прокуратуру обращениями с требованием посадить маньяка (находятся в распоряжении «КП»).

Как бы то ни было, наша газета последняя, кто поговорил с Моховым на свободе, и я не считаю, что это правильно - затыкать журналистам рты. Людей интересуют преступники, во всем мире у таких, как Мохов, берут интервью, художественные книги про державших наложниц в подвале маньяках – «Коллекционер» Джона Фаулза, «Комната» Эммы Донахью, «Сад Бабочек» Дот Хатчисон – становятся бестселлерами.

Потому что сталевары - это важно. Но чтобы не стать жертвой зверя, надо посмотреть в лицо зверю, понять психологию зверя, пробраться в логово к зверю. Я описала все, что там увидела.

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

Такое извращение – держать рабынь

В российских СНТ за заборами много сараев

Есть одна вещь, которая меня волнует: все, с кем я встречалась, говорили: Мохов – не маньяк.

-Маньяк, по отношению к Вите, это сильно сказано, - размышляет двоюродный брат, - Он просто любитель женщин, всегда любил молоденьких, вот так решил...

Мохов хвалится:

- Какой же я маньяк? Я никого не убил, девочек любил, заботился о них: Кате - краски, Лене – учебник по английскому, и я же их тр… [дарил физическую радость], - он явно считает, что последний факт вообще искупает все неудобства в жизни жертв.

- Он никакой не маньяк, он просто придурок, - говорит Плоткин, который за свою жизнь посадил много душителей и людоедов, вырезавших партнершам печенку. – Человек озабочен, годами не удовлетворялся, женщины, которые ему нравились, его не любили – и он, с деревенской основательностью, вырыл бункер…

Ох, а я бы поспорила.

Пусть Мохов не имел успеха женщин (хотя я вижу противоположное, он и в 72 нашел подругу), но Мохов-то такой не один.

В нашей стране было еще три случая, когда мужчины прятали женщин под землю: в 1997-м, в Кировской области, где наложниц заставляли работать, выкалывали на лбу слово «Раб» и изощренно убивали, и в 2021 году, разом в Алтайском крае и Нижнем Новгороде - там жертв держали недолго, но в Нижнем рабовладелец даже снимал изнасилования на видео.

В Кировской области маньяк Александр Комин заставлял наложниц работать, изощренно убивал и выколол им на лбу слово «раб» Фото: Кадр видео

В мире же таких историй, минимум, десять: в 2006-м от безработного австрийца Вольфганга Приклопиля сбежала 19-летняя Наташа Кампуш, которую он похитил 10-летним ребенком и держал в подземелье под коттеджем, резал, бил, морил голодом, заставлял ходить голой и лысой, а в 2008-м домовладелец Йозеф Фритцль, тоже австриец, привез в больницу умирающего ребенка – и оказалось, это – дочь его дочери, которую он 23 года назад запер в подвале и насиловал, причем, в первый год держал, прикованной к столбу. Всего девушка родила от отца семерых детей.

В Алтайском крае Олег Лавкин похитил 12-летнюю Анну Ш. Фото: Следственный комитет России

А до того в Бельгии был маньяк Дютру, который держал двух 8-летних девочек в глубоко закопанной цистерне: однажды его арестовали на три месяца, и дети умерли от голода. Дютру вышел и поймал двоих новых, это 1996 год...

В общем, на 1977-м году (США, семейная пара Хукер подсадила в машину девушку Колин Стен и 7 лет держала ее в ящике под кроватью), я перестала считать.

Стало ясно, что извращение не такое уж редкое и с неуспехом в личной жизни точно не связано: у Александра Комина из Кировской области была сожительница, у Дютру – жена, которая все знала, но не стала кормить умирающих от голода детей. Пара из США просто занималась традиционным сексом только друг с другом, а над пленницей изощренно издевалась.

Нижегородский маньяк Сергей Свешников приковал в гараже эскортницу Елизавету Бабикову Фото: Следственный комитет России

Это, по-видимому, особое удовольствие, как БДСМ: здесь жена, а здесь – рабыня, не смешивать. Жесткая депривация и полное подчинение (некоторые похитители рассказывали жертвам, что спасли их от бандитов, потому те должны быть благодарны даже за побои) – садизм, как и простой насильный секс садизм. «Баба не человек», - говорил Мохов своим пленницам, делая это, и я не понимаю, чем все перечисленное лучше удушения?

Затрагиваются ровно те же области мозга, центры власти и удовольствия.

Легко заметить, что такое происходит только в так называемых развитых ориентированных на Запад странах, а в патриархальных обществах нет, потому что… правильно, там баба и так не человек. Люди, реализуя рабовладельческие мании, совершают социальный регресс, возвращаются, так сказать, к корням.

В 2006-м от безработного австрийца Вольфганга Приклопиля сбежала 19-летняя Наташа Кампуш Фото: Кадр видео

Знаете, что страшно?

В России пропадает в год порядка 800 тысяч человек, большинство сразу находится, часть всплывает трупами, а часть – никогда, нигде.

Джейси Ли Дугард похитили в одиннадцать и 18 лет держали в сарае на заднем дворе в США, а ещё в США был Кливлендский маньяк, который держал на цепях троих женщин… Нет им числа! Фото: AFP/EAST NEWS

Я так кумекаю, у нас в стране много гаражей. Практически на каждом участке в каждом СНТ. За забором.