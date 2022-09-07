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7 сентября 2022 3:59

Скопинский маньяк Виктор Мохов завел любовницу и переносит трупы с грядок

Обозреватель «Комсомольской правды» Ульяна Скойбеда проникла в дом к человеку, державшему секс-рабынь, и поговорила с его сожительницей
Ульяна СКОЙБЕДА
Ульяна СКОЙБЕДА
Виктор Мохов в окошке своего дома. Он очень доволен вниманием журналистов.

Виктор Мохов в окошке своего дома. Он очень доволен вниманием журналистов.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Скопинский маньяк Виктор Мохов поразил общество дважды. В первый раз в 2004-м, когда выяснилось, что он несколько лет держал в бункере под гаражом двух девочек, насиловал, рождавшихся детей забирал и подбрасывал в подъезды. Одна из пленниц Лена Самохина (данные изменены) после освобождения говорила по ТВ: «Самое тяжелое, что мы исчерпали все темы, на которые могли разговаривать, ну, ничего не происходило!», а другая - Катя Мартынова написала в книге, как отключала сознание, лежа под насильником: женщины жили на положение животных.

Второй шок случился в марте 2021-го, через 17 лет. Наше общество – сюрприз! - оказалось не готово к тому, что преступник может отбыть наказание и выйти на свободу!

«Почему его не убили на зоне?! – гневались комментаторы в соцсети: оказывается, они надеялись, что уголовники вынесут рабовладельцу свой приговор, - Как жить соседям? Что должны чувствовать жертвы?»

Жертвы проявили себя во всей красе. Выяснилось, что, хотя Лена и Катя дали сто пятьсот интервью, написали две книги, сняли два фильма и поучаствовали во множестве передач, те же самые подробности, рассказанные другим ртом, страшно их нервируют, и журналистам надо проявить такт и отказаться от своей профессии.

События по порядку: из колонии Мохов отправился в Москву на съемки, по нашим данным, Первого канала, но с руководством связались «сверху» и шоу не вышло.

Тогда в Скопин приехала Ксения Собчак и сняла маньяка для Ютуба, мужик со всей простотой высказался на камеру: «Катя там (в бункере) жила, она не рожала, а Лена рожала - щас наоборот получилось: Катя родила, Лена нет. От меня родила, больше не рожает. Ну, я не знаю… Наверное, надо опять меня. Заняться ею».

Грохнуло так, что все предыдущее показалось детской игрой в крысу, жертвы написали заявление на угрозу, причем обе. Мохова, блогершу и засветившегося в кадре следователя таскали на допросы и проверяли по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, делом занимался лично Бастрыкин.

МВД обратилось в суд и Мохову добавили в надзор (шесть лет отмечаться в полиции, не посещать общественные мероприятия, не выходить из дома по ночам и не выезжать из Скопина) совершенно новый пункт: не общаться со СМИ!

Маньяк отсидел 10 суток за нарушение надзора (без спроса ездил в Москву) и полностью выпал из информационного поля, только соседи доносили: ремонтирует отопление, выходит в магазин и полицию, да в августе 2021 года в Телеграме появилось видео: Мохов стоит в майке и кепке КПРФ и хвалит Зюганова: «Жесткий, справедливый человек! Пчеловод!»

В партии заявили, что это черный пиар, а суд второй раз посадил Мохова на 10 суток: Телеграм-канал сочли СМИ.

Все, казалось, лимит на скандалы окончен! Но нет.

2 августа дома у Мохова компания отмечала день ВДВ, хозяин сказал, что один из собутыльников украл у него гуся, другой стал бить «вора» и убил ударом локтя в горло. Труп выкинули Мохову в огород, а потом перенесли в соседний брошенный дом.

Убийца Евгений Полищук по кличке Джексон когда-то работал с Моховым на заводе.

Убийца Евгений Полищук по кличке Джексон когда-то работал с Моховым на заводе.

Фото: социальные сети

Когда убийцу нашли, и он во всем признался, Мохова в третий раз загребли на 10 суток, ведь он ночью выходил из дома! И возбудили уголовное дело за укрывательство преступления, мера пресечения – домашний арест.

Как только бывший зек вернулся домой из КПЗ, мы и отправились в Скопин спросить: он вообще, нормальный? Хранить труп в огороде, зная, что полстраны мечтает его посадить?

Жил Джексон в этом доме.

Жил Джексон в этом доме.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

«ВОДОЧКИ, ОКОРОЧОК И РЫБКИ»

Бреду по одноэтажной улочке, это – самый центр старинного Скопина, а асфальта нет. Знакомый по фильмам дом, окна разбиты, надпись со стрелкой: «Звонок».

Звоню и стучу, в форточке появляется лицо маньяка и сияет, как новогодняя елка:

- Не! Мне нельзя давать интервью!

- Вы же теперь под арестом, вам запрещено общаться со свидетелями, экспертами и обвиняемыми по делу, а я – журналист!

Мнется:

- Сбегай в магазин, купи водочку за 280 рублей, окорочок и рыбки…

Магазин «Каскад», куда маньяк ходил за выпивкой, и пришлось сбегать и мне.

Магазин «Каскад», куда маньяк ходил за выпивкой, и пришлось сбегать и мне.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Через семь минут я у ворот с пакетом, дверь открывается, и пожилой маньяк – Мохову стукнуло 72 года – стоит на высоком крыльце в семейных трусах: на тонкой бледной ноге – черный браслет:

- Залазь!

Гостей маньяк принимает в трусах.

Гостей маньяк принимает в трусах.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Галопом пробегаем по дому: вот ванная, куда Мохов водил из подвала мыться пленницу Катю (Лену не выпускал), вот гостиная с вырезанным на полу квадратным куском ковролина:

- Здесь его убили! – бодро комментирует хозяин, - Менты ковер испортили, кровью был залит. А этот диван Собчак мне подарила…

- Она же вам заплатила три миллиона, вы блогерам так говорили!

- Я пошутил! Диван, дешевый железный столик и два стула - все, что я получил! – смеется, - И в КПЗ еще отсидел, правда, там прекрасно: простыни! Менты все вежливые: «Виктор Васильевич!» Кормят: два пирожка с повидлом, котлета, сосиски. Нас на зоне так не кормили!

Бежим дальше: в спальне по ходу на табуретке коробочка с надписью «ФСИН», она связывается с браслетом на ноге и измеряет расстояние до него, Мохову запрещено выходить даже во двор:

- Я бабе этой, которая надевала, говорю: «До ветру как ходить мне? Собаку как кормить?», - она: «В ведро ходите», - полковники сюда набились, подполковники, участковый за грудки меня хватает – … твой … [что творится]…

В комнате справа автоматический инкубатор, под крышкой пищат новорожденные цыплята, дальняя спальня переделана под хлев: на полу ровный слой гуано, ходят гуси. На кухне шипит газовый котел.

Этот прибор связывается с браслетом на ноге арестованного и замеряет расстояние до него. Мохову запретили даже спускаться с крыльца.

Этот прибор связывается с браслетом на ноге арестованного и замеряет расстояние до него. Мохову запретили даже спускаться с крыльца.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

ПРО ГУСЯ – ПОШУТИЛ!

- И не боитесь, – льстиво говорит хозяин, наливая себе водки, - Что я в подвал вас посажу? У меня еще ст… [бывает эрекция] раз в неделю!

- Виктор Васильевич, вы же дошутились: сказали Собчак, что хотите заняться Леной...

- Слушай, они обрезали конец моей фразы, смонтировали: я говорил, помочь хочу ей! Она в бункере детей не хотела, кричала: «Скорую» мне, аборт!», - а я: «Не дам убить!» То, что я их относил – а куда бы я их дел без документов? В подвале оставил? Я с зоны писал в опеку (грозно сдвигает брови. – Ред.): «Где мои мальчики?!», - но мне ответили: «Тайна усыновления», - ой, столько вранья в моем деле… Напридумывали, что я девочек хотел залить бетоном, неправда! Если бы их не освободили, они и по сей день бы у меня жили, я бы их чп… [занимался с ними сексом] …

Да, раскаянием тут не пахнет. Показывает на дальнюю веранду:

- Если менты придут, ты сразу туда и прячься в огороде: они каждый день приходят, ищут…

- Кого?!

- Сожительницу мою, Инеску…

Час от часу не легче. У маньяка постоянная женщина после того, что он сделал с девочками!

После выхода Виктора с зоны в марте 2021 года события, вкратце, развивались так: к нему прибежали старые дружки с завода и, в том числе, Женька Полищук по кличке Джексон, который, по словам его матери, пил, не работал, неделями не появлялся дома и «даже телефона своего не имел, звонил по чужим»; в 2004-м Джексону был 21 год, теперь 39.

Джексон привел к Мохову тогда еще свою сожительницу Инеску – Инессу Панову, 37 лет, дочь местного рязанского военного: женщина ходила замуж тоже за военного в Подмосковный Подольск и вернулась, детей кинула маме, сама живет, где придется - и быстро стала жить в доме у Мохова, следила за гусями, когда звезду Ютуба сажали на 10 суток.

Подруга маньяка Инесса только проснулась после попойки.

Подруга маньяка Инесса только проснулась после попойки.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Этим летом с зоны вышли еще два скопинских асоциальных элемента, Сергей Щукин и Алексей Шайхутдинов, по шесть ходок на каждого, без определенного места жительства, хромой Щукин с палочкой побирался в центре города, Шайхутдинов чистил прохожих. С Моховым они познакомились в церковной социальной столовой «Пять хлебов», куда маньяк приходил обедать (пенсия за то, что преступник в свое время был лучшим заточником завода – 20 тысяч рублей). Щука стал стучаться в Мохову в окно и просить на водку.

Бомж Сергей Щукин побирался в Скопине.

Бомж Сергей Щукин побирался в Скопине.

Фото: социальные сети

На день ВДВ Джексон привел к Мохову еще одного своего кореша, десантника Архипа (Лешу Архипова, пьет, не работает, живет за счет жены, которая держит магазин) - и застолье удалось на славу.

- Видели, как убивал?

- Нет, мы в кухне выпивали, вдруг слышим шум и Джексон прибегает: «Кажется, я Щуку … [убил]». Подожди, говорит, Витек, не звони, я сам сдамся, а то тебе … [плохо] будет. Вынесли мы Щуку в огород, а через два дня я Джексону звоню: «Когда уже к ментам пойдешь, на … [зачем] мне это на грядках лежит, неприятно?» Оттащили на угол, и только еще через два дня он написал явку с повинной, всех нас повязали.

Сначала труп выкинули в огород

Сначала труп выкинули в огород

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

…а потом перенесли в заброшенный дом.

…а потом перенесли в заброшенный дом.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

- Виктор Васильевич, вы же себе с пола срок подняли.

- Всего два года: Джексона уж очень жалко было! Щука – … [не стоящий человек, ерунда], а вот Джексон – хороший малый, все время прибегал: «Дядь Вить, че те помочь?»

Вот такое самосознание.

Спрашиваю:

- Гуся-то правда Щука украл?

- ДА ПОШУТИЛ Я!!! А Джексон поверил…

В этом доме при Сретенской церкви была социальная столовая «Пять хлебов», в которой Мохов познакомился с жертвой.

В этом доме при Сретенской церкви была социальная столовая «Пять хлебов», в которой Мохов познакомился с жертвой.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

И ВЫРВАЛИ ГРУШУ ДЮШЕС

Накрепко договорившись с маньяком, что к завтрашнему он достанет мне Инеску, спрыгиваю с крыльца и попадаю в руки друга покойного Щуки Леши Шайхутдинова:

- Слышь, это же я Щуку к ним привел – и ушел на кладбище к десантникам, а Щука исчез! Я ходил по всему городу, искал, уже стал думать: может, Мохов его в бункер посадил? Как я теперь без Щуки?! Мохова бить буду, Инеску заберу, она с ним из-за денег, из-за крыши над головой… Вот, смотри, паспорт нашел: можешь съездить вернуть?

Алексей Шайхутдинов был другом убитого Сергея Щукина по кличке Щука.

Алексей Шайхутдинов был другом убитого Сергея Щукина по кличке Щука.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Я еду по адресу: разумеется, паспорт вчера украли вместе с борсеткой, хозяин чуть не плакал от счастья при виде пропажи.

Утро следующего дня: опухшая от алкоголя Инесса при мне выбирается из постели Мохова (напоминаю, обвиняемым, находящимся под домашним арестом, категорически запрещено общаться со свидетелями) и начинает удивляться:

- Я? Его женщина? Я просто помогаю по хозяйству! Нет, я не знала, что он маньяк, когда знакомились, мне только потом сказали, что он держал девочек… Характер? Он злой! Дерзкий очень! Его злить нельзя, он может втихую что-то сделать! Нет, я не бомжиха…

В соцсети есть только одна Панова Инесса Валерьевна 37-ми лет из Подмосковья. Такой женщина была ещё пять лет назад (фото с очками) и в ранней юности

В соцсети есть только одна Панова Инесса Валерьевна 37-ми лет из Подмосковья. Такой женщина была ещё пять лет назад (фото с очками) и в ранней юности

Фото: социальные сети

Мохов кокетливо гладит меня по коленке:

- Давайте я вас изнасилую?

- Нет!

- А по согласию?

Пробравшийся в дом Леша Шайхутдинов орет:

- Я – вор-рецидивист! Против меня нет запоров!!!

Соседи Мохова по дому (ему принадлежит левая половина, им правая), рассказали, что этой ночью Шайхутдинов уже приходил и бил Мохова в их огороде, подбил маньяку оба глаза и вырвал грушу сорта дюшес за 800 рублей.

Сосед Михаил Николаевич Шандулов, его жена Галина и груша сорта дюшес.

Сосед Михаил Николаевич Шандулов, его жена Галина и груша сорта дюшес.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

- Я вызывать буду полицию! – грозит сосед. – Месяц уже такой шалман у них!

Проезжающие мимо дома скопинцы в знак протеста бьют маньяку окна. Все молодцы.

Проходя мимо дома Мохова, скопинцы кидают в окна камни или рассказывают страшные истории.

Проходя мимо дома Мохова, скопинцы кидают в окна камни или рассказывают страшные истории.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ «КОНТИНГЕНТ»

Мне не удалось получить комментариев у правоохранителей: даже бывший начальник уголовного розыска Скопина Алексей Насифоров, который в 2004 году брал Мохова и, по совпадению, является дедей Захара Прилепина, внезапно оказался «не в городе».

Но все и так понятно: то, что мы видели, называется «контингент».

Мохов отсидел 17 лет, и сидел опущенным (самая презираемая неприкасаемая каста среди заключенных), при этом, как ни крути, он знаменитость, да еще раструбил про деньги от журналистов. По выходу к нему стали стекаться бомжи, алкоголики и зеки помельче, причем, скорее всего, из той же касты: никто не может есть и пить в доме обиженного, чтобы самому не стать обиженным, никто не может брать у него копейки – а Щука просил…

Кстати, Мохов и с зоны приехал не один: с ним жили два зека, которые командовали, кому давать интервью, в полиции они сказали: «Если надо кого завалить, обращайтесь. Мы – частная охранная фирма».

Бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Рязанской области Дмитрий Плоткин вспоминает:

Бывший старший следователь прокуратуры Рязанской области Плоткин Дмитрий Матвеевич.

Бывший старший следователь прокуратуры Рязанской области Плоткин Дмитрий Матвеевич.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

- Он всегда был компанейским, у него на заводе была кличка Витя-доктор: он гнал самогон, рабочие с утра маялись похмельем, а этот всегда с бутылкой, все радовались: «Доктор пришел…» Первую девчонку – в бункере, до Лены и Кати, сидела еще одна потерпевшая, – он купил: она добровольно ехала, просто не знала, что выйти не сможет. Мы, конечно, не стали писать в уголовном деле «заплатил сутенерам», но, по факту…

Я понимаю, что хочет сказать Дмитрий Матвеевич, и могу дополнить: а отец Мохова, шофер, напившись, бил соседей, по очереди, сначала тех, кто жил слева от него, потом – тех, что справа, в результате, угодил на «химию». А жена Мохова – он ведь был женат на красивой немке по имени Галина Шотт – тоже скандалила с соседями, и они упекли ее в психушку. А женщина, за которой Мохов бегал 20 лет (ее тоже звали Инна, как сегодняшнюю сожительницу), на пьянке ударила знакомого ножом и убила, за это попала в тюрьму и сошлась там с Еленой Бадукиной, которая потом помогла Мохову украсть девочек... Проще говоря, Инна ушла от Мохова к Бадукиной.

Инна Ушакова-Виноградова, с которой Виктор встречался 20 лет и которая ушла от него к Бадукиной. Кто придумал, что Мохов не имел успеха у женщин?

Инна Ушакова-Виноградова, с которой Виктор встречался 20 лет и которая ушла от него к Бадукиной. Кто придумал, что Мохов не имел успеха у женщин?

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Все это – тоже контингент. Такая концентрация криминала – не просто так, подобное тянется к подобному, не зря при отработке преступления всегда проверяют зеков-алкашей.

«Свинья грязи найдет, - грустно сказал мне двоюродный брат Мохова Анатолий Гарин, который живет на соседней с Моховым улице, и от меня услышал подробности произошедшего, - В случае Виктора это так, к сожалению».

Родственники и полиция, между прочим, повели себя достойно с бывшим маньяком: когда, во время отсидки Мохова, его старая мать сошлась с квартирантом и отписала ему дом, беседовать с мужиком ходил тот самый начальник розыска Насифоров, спрашивал: «А как же Витя? Где он жить будет, когда выйдет?»

Мужик нахамил: «В подвале своем пусть живет».

В итоге, родная сестра Мохова (она живет в Рязани) судилась с новым собственником и отстояла дом, а, когда Виктор вышел на свободу, двоюродный брат на санках отвез ему старенькую газовую плиту: озлобленный квартирант разморозил трубы и испортил все, что мог…

Двоюродный брат маньяка Анатолий Гарин помог Виктору устроиться после отсидки. Новое преступление родственника стало для него шоком.

Двоюродный брат маньяка Анатолий Гарин помог Виктору устроиться после отсидки. Новое преступление родственника стало для него шоком.

Фото: социальные сети

Мы с другом убитого Лешей Шайхутдиновым по периметру облазили гараж, под которым Мохов держал девочек: бункер давно затоплен, лаз в него закрыт компостной кучей, листы железа со стен отодраны. Сейчас это просто старый дырявый нестрашный сарай.

У маньяка были все шансы дожить жизнь по-человечески. Не среди зеков, а среди людей.

Гараж, под которым 17 лет назад Мохов держал наложниц, трудно узнать. Стены разобраны, лаз в бункер закрыт компостной кучей, листы железа содраны.

Гараж, под которым 17 лет назад Мохов держал наложниц, трудно узнать. Стены разобраны, лаз в бункер закрыт компостной кучей, листы железа содраны.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

МАНЬЯКА ЗАДЕРЖАЛИ

Буквально через день после нашего общения Мохова взяла полиция, он отчаянно писал мне в личку: «Красавица, у меня проблемы!», - а потом Следком сообщил, что домашний арест маньяку сменили на заключение под стражу, потому что он нарушал условия меры пресечения.

Конечно, нарушал! Ведь я сама видела у него Инессу…

Скорее всего, участковый застал свидетельницу дома у обвиняемого, или соседи маньяка стукнули, что у него объявилась журналистка. Я не стала писать, но другие жители улицы (не те, которые живут через стенку от маньяка) приняли меня крайне агрессивно, орали: «Да, он – хороший человек, а вот вы…», - дальше шли обвинения сотрудников СМИ во всех грехах, мы, оказывается, должны писать не о преступнике, а о сталеварах. Напоследок соседи грозились вызвать полицию и, видимо, вызвали.

Также свою роль могли сыграть общественники, которые закидывали прокуратуру обращениями с требованием посадить маньяка (находятся в распоряжении «КП»).

Как бы то ни было, наша газета последняя, кто поговорил с Моховым на свободе, и я не считаю, что это правильно - затыкать журналистам рты. Людей интересуют преступники, во всем мире у таких, как Мохов, берут интервью, художественные книги про державших наложниц в подвале маньяках – «Коллекционер» Джона Фаулза, «Комната» Эммы Донахью, «Сад Бабочек» Дот Хатчисон – становятся бестселлерами.

Потому что сталевары - это важно. Но чтобы не стать жертвой зверя, надо посмотреть в лицо зверю, понять психологию зверя, пробраться в логово к зверю. Я описала все, что там увидела.

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

Такое извращение – держать рабынь

В российских СНТ за заборами много сараев

Есть одна вещь, которая меня волнует: все, с кем я встречалась, говорили: Мохов – не маньяк.

-Маньяк, по отношению к Вите, это сильно сказано, - размышляет двоюродный брат, - Он просто любитель женщин, всегда любил молоденьких, вот так решил...

Мохов хвалится:

- Какой же я маньяк? Я никого не убил, девочек любил, заботился о них: Кате - краски, Лене – учебник по английскому, и я же их тр… [дарил физическую радость], - он явно считает, что последний факт вообще искупает все неудобства в жизни жертв.

- Он никакой не маньяк, он просто придурок, - говорит Плоткин, который за свою жизнь посадил много душителей и людоедов, вырезавших партнершам печенку. – Человек озабочен, годами не удовлетворялся, женщины, которые ему нравились, его не любили – и он, с деревенской основательностью, вырыл бункер…

Ох, а я бы поспорила.

Пусть Мохов не имел успеха женщин (хотя я вижу противоположное, он и в 72 нашел подругу), но Мохов-то такой не один.

В нашей стране было еще три случая, когда мужчины прятали женщин под землю: в 1997-м, в Кировской области, где наложниц заставляли работать, выкалывали на лбу слово «Раб» и изощренно убивали, и в 2021 году, разом в Алтайском крае и Нижнем Новгороде - там жертв держали недолго, но в Нижнем рабовладелец даже снимал изнасилования на видео.

В Кировской области маньяк Александр Комин заставлял наложниц работать, изощренно убивал и выколол им на лбу слово «раб»

В Кировской области маньяк Александр Комин заставлял наложниц работать, изощренно убивал и выколол им на лбу слово «раб»

Фото: Кадр видео

В мире же таких историй, минимум, десять: в 2006-м от безработного австрийца Вольфганга Приклопиля сбежала 19-летняя Наташа Кампуш, которую он похитил 10-летним ребенком и держал в подземелье под коттеджем, резал, бил, морил голодом, заставлял ходить голой и лысой, а в 2008-м домовладелец Йозеф Фритцль, тоже австриец, привез в больницу умирающего ребенка – и оказалось, это – дочь его дочери, которую он 23 года назад запер в подвале и насиловал, причем, в первый год держал, прикованной к столбу. Всего девушка родила от отца семерых детей.

В Алтайском крае Олег Лавкин похитил 12-летнюю Анну Ш.

В Алтайском крае Олег Лавкин похитил 12-летнюю Анну Ш.

Фото: Следственный комитет России

А до того в Бельгии был маньяк Дютру, который держал двух 8-летних девочек в глубоко закопанной цистерне: однажды его арестовали на три месяца, и дети умерли от голода. Дютру вышел и поймал двоих новых, это 1996 год...

В общем, на 1977-м году (США, семейная пара Хукер подсадила в машину девушку Колин Стен и 7 лет держала ее в ящике под кроватью), я перестала считать.

Стало ясно, что извращение не такое уж редкое и с неуспехом в личной жизни точно не связано: у Александра Комина из Кировской области была сожительница, у Дютру – жена, которая все знала, но не стала кормить умирающих от голода детей. Пара из США просто занималась традиционным сексом только друг с другом, а над пленницей изощренно издевалась.

Нижегородский маньяк Сергей Свешников приковал в гараже эскортницу Елизавету Бабикову

Нижегородский маньяк Сергей Свешников приковал в гараже эскортницу Елизавету Бабикову

Фото: Следственный комитет России

Это, по-видимому, особое удовольствие, как БДСМ: здесь жена, а здесь – рабыня, не смешивать. Жесткая депривация и полное подчинение (некоторые похитители рассказывали жертвам, что спасли их от бандитов, потому те должны быть благодарны даже за побои) – садизм, как и простой насильный секс садизм. «Баба не человек», - говорил Мохов своим пленницам, делая это, и я не понимаю, чем все перечисленное лучше удушения?

Затрагиваются ровно те же области мозга, центры власти и удовольствия.

Легко заметить, что такое происходит только в так называемых развитых ориентированных на Запад странах, а в патриархальных обществах нет, потому что… правильно, там баба и так не человек. Люди, реализуя рабовладельческие мании, совершают социальный регресс, возвращаются, так сказать, к корням.

В 2006-м от безработного австрийца Вольфганга Приклопиля сбежала 19-летняя Наташа Кампуш

В 2006-м от безработного австрийца Вольфганга Приклопиля сбежала 19-летняя Наташа Кампуш

Фото: Кадр видео

Знаете, что страшно?

В России пропадает в год порядка 800 тысяч человек, большинство сразу находится, часть всплывает трупами, а часть – никогда, нигде.

Джейси Ли Дугард похитили в одиннадцать и 18 лет держали в сарае на заднем дворе в США, а ещё в США был Кливлендский маньяк, который держал на цепях троих женщин… Нет им числа! Фото: AFP/EAST NEWS

Джейси Ли Дугард похитили в одиннадцать и 18 лет держали в сарае на заднем дворе в США, а ещё в США был Кливлендский маньяк, который держал на цепях троих женщин… Нет им числа! Фото: AFP/EAST NEWS

Я так кумекаю, у нас в стране много гаражей. Практически на каждом участке в каждом СНТ. За забором.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ