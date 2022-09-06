Гарик Харламов зарёкся жениться: «Хорошее дело браком не назовут. Я одинокий волк!»

Шоумен появился на премьере «Иронии судьбы в Голливуде» в гордом одиночестве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один из самых завидных холостяков шоу-бизнеса, которому то и дело приписывают романы с коллегами-актрисами, на светских тусовках мелькает редко: наряжаться в перья и стразы Гарик Харламов не умеет, позировать перед камерами и подавно, а подогревать интерес к собственной персоне ему без надобности - работы и так хватает. Тем не менее, пропустить премьеру «Иронии судьбы в Голливуде» в понедельник вечером комик не мог из-за дружбы с режиссёром Марюсом Вайсбергом.

На красной дорожке Харламову пришлось отдуваться наряду с маститыми деятелями шоу-бизнеса вроде Филиппа Киркорова. А так как наряд Гарика рядом с цветастым поп-королём выглядел блекло (на премьеру комик заявился в олимпийке и тренировочных штанах), Харламов решил брать искрометными байками.

- Однажды я был в такой же ситуации, как герои «Иронии судьбы», - сходу заявил шоумен на камеры. - Когда-то давным-давно мы гастролировали с Гариком Мартиросяном по городам и весям, и после очередного концерта пошли в какой-то клуб. Мартиросян как взрослый человек довольно быстро уехал спать, а мы с Батрутдиновым продолжили веселье. На следующий день очнулся я в другом городе - в каком-то доме, один, из одежды - только шорты. Оказалось, что под утро я с компанией новых знакомых уехал из клуба в другой город за 100 километров, где меня и оставили досыпать. Слава богу, таксист меня узнал и довез, куда надо.

Говорил Бульдог и про комплексы - мол, усы у него растут неравномерно, и про лишние килограммы, которые после похудения вернулись на прежние места, и про учебу дочки-третьеклассницы… Но больше всего журналистов интересовала его личная жизнь.

- Я настолько большая планета, что у меня много спутников и спутниц, - отшучивался Харламов. - О какой именно спутнице вы говорите? Я пока одинокий волк! У меня брак закончился три года назад (на самом деле шоумен развёлся с Кристиной Асмус в 2020-м, но последний год супруги уже не жили вместе. - Ред.). Хочу ли я снова в брак? Ну, хорошее дело браком не назовут. После восьми лет первого брака и восьми лет второго брака самое лучшее - побыть немного одному.

Между тем, последний роман актера с коллегой по сериалу «Гусар» Катериной Ковальчук, которую в прессе прозвали «молодой и улучшенной копией Кристины Асмус», в тусовке обсуждали целый год. Никаких заявлений пара не делала, но их видели отдыхающими вместе в Сочи, а по личным вещам актрисы на фотографиях в квартире Харламова поклонники заподозрили их в совместном проживании. Кроме того, Ковальчук подружилась с мамой Гарика и до сих пор мелькает в ее соцсетях. Впрочем, доказательством отношений это вряд ли можно считать: на странице Натальи Харламовой также появляется и Кристина Асмус.