Кирилл Крок: "Когда стране тяжело, театр должен быть со своей страной"

Перед входом на Симоновскую сцену в Калошином переулке вахтанговцы открыли памятник трём своим корифеям – Владимиру Этушу, Василию Лановому и Юрию Яковлеву. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Обычно сезон начинается со сбора труппы. Но в этот раз сценарий был другой. Перед входом на Симоновскую сцену в Калошином переулке вахтанговцы открыли памятник трём своим корифеям – Владимиру Этушу, Василию Лановому и Юрию Яковлеву. Яковлев и Лановой жили в арбатских переулках (Этуш сравнительно недалеко - в Гранатном переулке). Здесь же на Арбате все трое учились в Щукинском театральном училище и потом много лет вместе служили в единственном Театре Вахтангова. И вот они вновь встретились, отлитые в бронзе.

На открытие памятника пришли их вдовы: Елена Этуш, Ирина Купченко, Ирина Леонидовна Сергеева. Автор скульптурной композиции Филипп Трушин согласовывал с каждой детали портрета буквально до морщинки у глаз. Поэтому легенды сцены получились почти такими же как в жизни, что подтвердили их коллеги-вахтанговцы: похожи!

После открытия памятника все отправились на Основную сцену начинать сезон.

В этом году открытие было как никогда (ну может быть в годы войны, но свидетелей не осталось) торжественным и патриотичным.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

На сцену вышел глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поздравил вахтанговцев стихами собственного сочинения. Имеет право: Бастрыкин – член союза писателей РФ.

- Вахтанговский театр состоялся еще и потому, что после смерти Евгения Богратионовича его ученики не разбежались, не предали своего учителя, а сохранили театр, - говорил Александр Иванович. – Верность, преданность делу – в традициях этого театра. Именно такие современники нужны сегодня родине. Такие как артисты Театр Вахтангова, а не какая-то пятая колонна…

После этого глава СК РФ наградил памятной медалью по случаю 350-летия со дня рождения Петра I директора театра Кирилла Крока, актеров Елену Сотникову и Алексея Кузнецова. Почётную грамоту Следственного комитета получил весь коллектив.

- В этом году мы отмечали юбилей Петра Первого, который не только прорубил окно в Европу и создан великую российскую империю. Он, между прочит, был прародителем нашего ведомства – Следственного комитета, - сказал Александр Бастрыкин и под аплодисменты покинул зал, который отметил про себя: все-таки артистизм и любовь к сцене не чужд даже руководителям силовых структур.

После Бастрыкина на сцену вышел директор театра Кирилл Крок.

Такое неожиданное начало сезона – с медали по случаю 350-летия Петра I, похоже, смутило даже такого стойкого бойца как Крок.

- Мне очень непросто выходить сегодня на нашу сцену. Без Римаса, - сказал Крок. В прежние годы рядом был худрук театра режиссер Римас Туминас. - Единственное, что вселяет веру, это знакомые лица вахтанговцев в зрительном зале. Мы вместе. Значит, вы никуда не уехали, не подписали коллективные письма, не занимались дешёвым политиканством… Когда стране тяжело, нужно быть со своей страной. Талантливо и честно делать своё дело – играть спектакли, радовать зрителей.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Кирилл Крок рассказал, что театр Вахтангова пригласил актёров обездоленного Мариупольского театра к себе в гости. В мариупольской труппе осталось всего 14 человек. В октябре они приедут в Москву. Театр поможет, чем может.

- Самое большое испытание для меня – это уход из театра Римаса (Туминаса), - продолжил Крок. - Мне горько от тех слов, которые он сказал (в частном разговоре, а потом в разговоре с пранкерами Туминас раскритиковал спецоперацию на Украине и наговорил много разных глупостей – Ред.). Действительно горько. Но давайте судить о режиссере по результатам, которые видны на сцене и в зрительном зале. А не по необдуманным словам, которые были сказаны в телефонном разговоре, запись которого была подло продана в СМИ. Сегодня какие-то люди решили, что они имеют права диктовать нам, что играть, а что не играть. Что смотреть зрителям, а что снять с репертуара. Я обещаю: решать будем мы, какие спектакли играть, а какие нет…

В качестве примера «действенного патриотизма и любви к родине» Крок рассказал о восстановлении дома Евгения Вахтангова во Владикавказе. Это делает театр на собственные деньги.

На этом серьезные темы были исчерпаны и Крок перешел к приятной части – раздаче пряников. В прошлый юбилейный год труппа Театра Вахтангова получила 190 наград. Сегодня награду вручили Евгению Князеву и Елене Сотниковой за 40 лет служения театру.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В труппа пополнилась молодыми артистами: Дарья Щербакова принята в театр и еще стажерская группа из семи выпускников Щукинского института.

На закуску - планы и премьеры.

- В этом сезоне перед нами стоит почти гамлетовский вопрос: быть или не быть нашему успешному театру? Удержим мы ту высокую планку, которую задал Туминас? Все зависит от нас. Давайте поддержим родной театр талантливыми премьерами, - сказал Крок.

На Основном сцене режиссер Юрий Бутусов поставит «Идиота» (премьера в январе).

Режиссер Иван Поповски собирается ставить музыкальный спектакль – название уточняется. В марте Анатолий Шульев выпустит спектакль «Амадей» по пьесе Питера Шеффера. В главных ролях – Виктор Добронравов и Алексей Гуськов. Кстати, в Театре Олега Табакова Владимир Машков анонсировал это же название в собственной постановке. Зрителям будет что сравнивать.

На май запланирована премьера по пьесе Эдуардо де Филиппо «Филумена Мартурано». Филумену сыграет Нонна Гришаева. Доменико – Григорий Антипенко.

На новой сцене в ноябре режиссер Светлана Землякова выпустит спектакль «Генерал и его семья». На февраль запланирована премьера Сергея Яшина «Королева мать» - с Людмилой Максаковой. Людмила Васильевна нашла пьесу, пришла с идеей к Кроку. «Вот как надо работать: Людмила Васильевна горит театром, приходит и предлагает постановки», - Крок привел в пример Максакову остальным артистам.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Режиссер Наталья Ковалева поставит пьесу Мережковского «Павел I». Заглавную роль сыграет… Александр Олешко.

На Симоновской сцене выйдет «Самоубийца» Эрдмана в постановке Павла Сафонова. Премьера в декабре.

«Ночь перед рождеством» по повести Гоголя поставит Олег Долин (февраль).

Будет еще «Нахлебник» по Тургеневу. В главной роли – Андрей Ильин. Театр получил права от итальянцев на постановку спектакля «8 ½» по сценарию Федерико Феллини…

Суммарно 12 премьер собираются выпустить вахтанговцы. Но главное в новом сезоне - возрожден на прежнем месте зрительский буфет. Одно время там была малая сцена, потом репетиционный зал. Сегодня театр вернулся к истокам и восстановил роскошный буфет.