Грета Тунберг уже не та: "Чудо-девочка" перестала бороться с "климатическим кризисом"

Борец за экологию шведка Грета Тунберг. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верните веру в человечество! Ну, пожалуйста! Как же так. Мы-то про нее – Грета наша Тунберг, надежда прогрессивного человечества, Грета – наше все, Грета – главная борцунья с климатическим кризисом, уловитель углекислого газа и спасительница природы. А она… А мужики-то и не знают, наверное…

Ведь буквально, как вчера, ее принимал Папа Римский, ее приглашали в ООН, и сам Генеральный секретарь всех Объединенных наций ей руку жал. А как она пела про защиту природы что-то там. Нескладно, мимо нот, гнусавила, что объяснимо отсутствием голоса. Но зато от души. Хотелось просто взять флаг "Зеленых", может, даже радужный (хотя его лучше бы отдать кому другому) на пару секунд (но лучше все же не надо) и встать рядом.

А как она громила со всех трибун взрослых? Как кричала: "Вы! Украли! Мое детство!" С чувством, с расстановкой.

И пара слезинок по детской девичьей щеке. Не зря мама там какая-то не только активистка из "зеленых" феминисток, но еще и артистка. Чувствовались вхождение в образ и неподдельность слезинок. И побелевшие от напряжения кулачки, с вцепившимися в трибуну пальчиками…

Долгие, не стихающие аплодисменты, переходящие в овации. Я тогда даже Леонида Ильича незабвенного вспомнил и тоже прослезился от умиления. Хотя вот тоже, как некоторые просили, хотелось позвать девочке врача. Несгибаемая наша климатическая борцунья. Казалось, она, скорее готова умереть, чем дать подняться температуре на Земле на пол градуса. Критиковали, ехидничали, поклонялись, все по-разному, но все сходились в том, что Грета - необыкновенная девочка.

И вдруг…

И вдруг эта Грета весело и задорно поет уже другую песню. Ее на видео снимают, а она веселится и поет. И совсем уже не про защиту природы или возврат детства. Тут у некоторых расхождение в переводе. Одни перевели эти строчки песни, как "засуньте себе в задницу ваш климатический кризис". Другие уверяют, что в реальности слова песни звучат немного иначе: "Идите в задницу со своим климатическим кризисом".

Но суть-то от этого не меняется! И ведь несколько раз подряд. И про "задницу", и про "климатический кризис". И выглядит при этом так, как будто детство у нее не украли, причем, тяжелое, если вспомнить ее выступления и эмоциональное напряжение девочки с редким синдромом, а уже вернули, и вполне себе счастливое. Если судить по улыбающейся и довольной мордахе, на которой даже проявилось какое-то лукавство. Прямо как будто и от синдрома вылечилась.

Или же это было все наносное и напускное, как и подозревали многие. И образ девочки не от мир сего был тщательно продуман и проработан. И был просто контракт, как многие и подозревали.

А теперь он закончился, и девочка снова стала обыкновенной. И где там защита природы, борьба за сохранение климата и т.д.? Грета всем спела, где именно.

Смотришь, такими темпами она еще и замуж выйдет. Да еще не за темнокожего гея или трансгендерную лесбиянку, а за обычного мужика. Найдет себе какого-нибудь белого Гензеля. Ужас!

Если, конечно, с ней другого контракта не подпишут.

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