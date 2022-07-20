Грета Тунберг обличила власть и мешает вступлению Швеции в НАТО

Экоактивистка Грета Тунберг. Фото: REUTERS

Шведы, подписавшие в начале июля наряду в финскими соседями протокол о вступлении в НАТО, полагали, что скорому членству их королевства в блоке ничего не грозит. С турками, которые в качестве условия приема северян требовали от них выдачи курдских боевиков, почти договорились. Другие участники альянса - обеими руками за. Собственное население, вроде, тоже не возражает. Можно считать, что дело в шляпе!

Но тут пришла для шведских властей беда, откуда не ждали! Против вхождения в НАТО решительно высказалась самая известная на планете жительница скандинавской страны - неистовая обличительница губителей природы Грета Тунберг. Три года назад 16-летняя она стала воплощением «детского крестового похода» против тех, кто отрицает опасность глобального потепления.

Но пандемия и разразившийся затем мировой энергетический кризис, показавший тщетность надежд на плавный переход к «зеленым технологиям», оттеснили девушку в тень. И вот теперь она решила из нее выйти - уже с новым знаменем в руках. Грета, до этого всячески избегавшая политики, на этот раз нырнула в нее с головой. Поскольку ей, похоже, все равно, что именно осуждать, то свой гнев Тунберг переключила на планы по вступлению Швеции в блок. Она опубликовала в соцсети снимок с несколькими коллегами по экоактивизму. Люди вышли на митинг в Стокгольме с плакатом, на котором написано «Нет НАТО». Мало того, еще и выразили поддержку «свободному Курдистану», призвав не отдавать Турции осевших в Швеции курдов, которых Анкара считает террористами.

Когда-то с похожих выступлений «прогрессивной молодежи» в США начались протесты против войны во Вьетнаме, в итоге превратившиеся в кошмар для американских властей. Никто не даст гарантий, что шведы, очень чувствительные к проблемам прав человека, не поддержат призывы своей знаменитой соотечественницы в защиту курдских эмигрантов. Пусть не все скопом, но даже, если часть избирателей примкнут к Грете, это создаст очень серьезные трудности для правительства. С Турцией придется объясняться по-новой, что президент Эрдоган может воспринять как публичную пощечину себе и тогда уж точно заморозит прием Швеции в НАТО.

Тунберг (ей сейчас уже 19) - человек упрямый до упертости. Если антинатовская идея овладеет бунтовщицей надолго, и Грета сумеет зажечь ею своих фанатов в стране, то, глядишь, экологическое движение в Швеции и других европейских государствах постепенно перетечет в пацифистское. Что, в общем-то, неплохо.