Спасибо санкциям: Какие отрасли российской экономики выиграли от запретов и ограничений со стороны Запада

- Плитка, мебель и обои - это все мое, родное! Фото: Shutterstock

Конечно, ничего хорошего в санкциях нет. Они бьют по многим отраслям: от автопрома до кинематографа, от авиастроения до фитнеса. Поэтому о санкциях обычно пишут в минорном ключе. Но экономика (позволим себе лирическое сравнение) похожа на реку. Как только в одном месте русло перекрывается, деньги плывут в обход. Мы опросили десятки предпринимателей и выяснили, какие отрасли нашей экономики имеют шанс выиграть (или уже выиграли) в нынешней ситуации.

Внутренний туризм:

Цены и доходы растут, качество - пока нет

Начнем с очевидного. Путешествия по России получили новую жизнь. Такой давки на пляжах в Сочи не было никогда. Остальные курорты Краснодарского края тоже не отставали. Россияне - кто вольно, а кто невольно - стали вновь открывать для себя свою страну. Поехали по Золотому кольцу, на Байкал и Алтай, в другие регионы. Многие удивились, что у нас тоже есть на что посмотреть. А потом удивились еще раз - когда стали платить по счетам.

- Вроде бы символ разрухи и вечной депрессии - Териберка - стала Меккой туристов. Двухдневный тур на мыс Рыбачий обойдется в 75 - 150 тысяч рублей. В зависимости от того, где жить: в палатках или на базе. Это же неделя семейного отдыха в пятизвездочном отеле Турции с перелетом и в формате «все включено»! - жалуется один из путешественников.

А все потому, что спрос большой, а предложение ограничено. Туристы от безысходности хлынули на родные просторы небывалым потоком. Вот предприниматели и задирают цены: все равно приедут! В итоге получают сверхдоходы при прежнем качестве.

- В лидерах продаж - Кавказ (Дагестан бьет все рекорды), Кольский полуостров, Алтай, Байкал. Популярность набирают небанальные поездки на Крайний Север, Камчатку, Соловки. На рынке огромное количество вариантов: «все включено» на морских курортах, горные походы, экскурсионные туры выходного дня рядом с городами проживания, оригинальные авторские туры, - говорит Ольга Медведева, руководитель агентства Stylish Travel Club.

Но есть один нюанс. В большинстве случаев, несмотря на завышенные цены, сервис хромает. Это издержки не только нашего подхода к ведению дел, но и превышения спроса над предложением. Играет свою роль и уход с российского рынка иностранцев, которые задавали стандарты качества.

- С рынка ушли сетевые отели (Hilton, Marriot, IHG, Hyatt. - Ред.). Теперь у нас появилась возможность создать сильные российские бренды. И мы обязаны ею воспользоваться. Мы планируем строительство двух новых отелей в категории 4 и 5 звезд в Крыму. Наша задача - создать достойную замену турецкому отдыху и создать продукт, который будет отвечать всем международным стандартам, - говорит Нелли Шатова, гендиректор управляющей компании «Визант Групп».

Сфера IT:

Увеличили продажи в разы

В IT-сфере двоякие изменения. С одной стороны, тысячи программистов уехали из страны. Но в большинстве случаев это были те, кто и так работал на зарубежные компании. С другой - появился повышенный спрос на IT-услуги внутри России. Те, кто остался, и сорвали этот куш. Как наемные работники, так и владельцы компаний.

- Отечественный рынок получил повышенный спрос на IT-услуги из-за прекращения техподдержки зарубежными вендорами (поставщиками товаров и услуг. - Ред.), роста спроса на российское программное обеспечение и т. д. К нам пришли команды опытных специалистов из зарубежных IT-компаний и вендоров, которые приостановили работу в России, - говорит Анастасия Агафьева, директор по связям с общественностью Группы Т1.

Спрос такой, что хорошие программисты и компании, занимающиеся IT-поддержкой, даже не нуждаются в рекламе. Сильных специалистов расхватывают везде.

- Огромный плюс от санкций. Мы увеличили продажи в разы. Не справляемся с потоком заказов, - рассказал «КП» владелец другой IT-компании.

Товары для дома и ремонта:

В плюсе - азиаты и российские мебельщики

В последние пару лет на рынке царил бум недвижимости. Россияне скупали квартиры в новостройках, опасаясь, что цены взлетят еще выше. Теперь пришла пора делать в них ремонт. А многие стали делать ремонт просто потому, что не знали, во что еще вложить деньги. Вот и случился в стране ремонтный бум-2022. И тут сразу две напасти. Во-первых, резко выросли цены и на услуги, и на стройматериалы. Во-вторых, часть товаров для ремонта и отделки просто пропала с рынка. Это могло привести к коллапсу всей сферы. Но вышло наоборот.

- Незаменимых брендов нет, существует огромное количество великолепных производителей той же сантехники и в Китае, и в Индии. Белорусские производители показали себя на все 200%, сочетая в себе европейское качество и географическую близость. Для проектов сегмента премиум тестируем параллельный импорт (ввоз товаров в страну без разрешения производителей. - Ред.), - говорит учредитель компании Domeo Николай Храмков.

После ремонта нужно обставить квартиру. И тут другая напасть - с рынка ушла ИКЕА. Пришлось переключиться на других мебельщиков, и те выиграли по полной.

- Мы зафиксировали рост аудитории, связанный с уходом ИКЕА из России. Выручка наших магазинов в городах, где была ИКЕА, стала на 30% больше, чем там, где шведский ретейлер не присутствовал, - пояснили «КП» в пресс-службе Hoff.

Компания уже начала сотрудничать с поставщиками, которые раньше работали с ИКЕА.

Доставка из Азии:

Товарооборот прибавил 230%

В выигрыше оказались те, кто везет товары из-за границы. В частности, из стран Азии. Спрос на тамошние товары резко вырос. Нужно было замещать ушедших с рынка европейских поставщиков. В итоге те, кто быстро переориентировал потоки с Запада на Восток, оказались в плюсе.

- Мы видим значительный рост поставок практически по всем группам товаров, начиная от промышленного оборудования и комплектующих до пищевых ингредиентов. К примеру, товарооборот с Турцией за I полугодие вырос на 230% и достиг $30 млрд. Во многом рост товарооборота связан с перестройкой логистических маршрутов и активизацией параллельного импорта. Тем не менее у Турции есть собственная продукция, которая по качеству не уступает европейской, а с точки зрения цен еще более привлекательна. Для российского рынка мы видим большой потенциал в поставках автозапчастей, бытовой химии, средств гигиены, лекарственных средств, строительной техники, а также промышленного оборудования, - говорит Александр Костров, генеральный директор «Российско-Турецкого торгового партнерства».

- Мы активно ввозим станочное оборудование из Китая. За последние 10 лет он стал одним из мировых лидеров в производстве высокоточного оборудования, востребованного в самых разных отраслях промышленности, - рассказывает Вадим Фролов из промышленной группы ВЕКПРОМ.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Делай дома - делай лучше

Импортозамещение и уход иностранных компаний для многих стали золотой жилой. Всех перечислить сложно. Начиная с сайтов бронирования отелей и заканчивая отечественными аналогами Lego. Часть выиграли сразу, часть получили большой потенциал для роста в будущем.

- Перебои с поставками импортных комплектующих для промышленной техники заставили многие компании перейти на самостоятельное их изготовление посредством 3D-печати. Поэтому вырос спрос на наши услуги, - говорит Евгений Кузьмин, гендиректор компании TopStanok. - Мы, например, печатаем крошечные стенты, которые используются при лечении глаукомы, - их размер в десятки раз меньше размера мелкой монеты.

- На нашем предприятии производится топливораздаточное оборудование, и мы тоже оказались в плюсе из-за санкций - увеличили оборот. На коммерческих автозаправочных станциях оборудование почти на 100% импортное. Рынок был полностью освоен иностранными фирмами. Сейчас стали обращать внимание на российских производителей. Это обеспечило нас заказами, - говорит Михаил Колесников, основатель компании «Пензаспецавтомаш».

- В выигрыше окажутся производители товаров массового потребления, продовольствия, сделавшие ставку на замещение западных аналогов. Спектр товаров может быть самым разнообразным, - подводит итоги Владимир Климанов, директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.