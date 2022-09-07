Обнищавший Алексей Панин объявил о тяжелой болезни

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алексей Панин несколько лет назад переехал в Испанию вместе с дочерью Анной. Он активно делится с поклонниками фотографиям, хвастаясь жизнью в Европе. Но не так давно ошарашил публику заявлением, которое народ воспринял как слова о возвращении в Россию. Впрочем, позже артист пояснил сказанное, рассказав о тяжелой болезни.

Алексей Панин опубликовал фотографию со светского мероприятия. В кадре он запечатлен вместе с женой Евой Тарлакян. "Я вернулся с моей женой", - подписал снимок актер.

Публика стала гадать, надолго ли Панин обосновался в Москве. Он же хранил молчание.

И вот спустя неделю выступил с признанием. Артист поспешил развеять сплетни о своем возвращении в Россию и уточнил, что его неправильно поняли.

Как оказалось, Панин не покидал Испанию. Более того, в настоящее время Алексей не может путешествовать по состоянию здоровья. Он проходит реабилитацию из-за некой тяжелой болезни.

"Я не был в Москве, меня не убивали, как я уже прочитал. Я как жил, так и живу в Испании. Я после лекарств, приболел, меня врачи обкололи очень сильными препаратами. Во мне сейчас целый компот наркотических веществ, медицинских", - цитирует его "СтарХит".

При этом Панин добавил, что и рад бы побывать на Родине, но в Москве ему не рады. Мужчина давно сидит без денег и работы, его не зовут сниматься ни в кино, ни в телешоу. Всему виной скандальное поведение звезды "Жмурок". Он не раз позволял себе регулярные негативные высказывания в адрес России и ее граждан, неоднократно оскорблял коллег.

"В кино мне дорога закрыта давно! За все время, что живу в Испании, приезжал в Россию на два съемочных дня... В положительном ключе меня выставлять нельзя", - жалуется обнищавший актер.

Напомним, Панин поселился в испанском курортном городке Торребьеха. Там он купил квартиру, а потом сделал себе и дочери Анне вид на жительство. Заработка у Алексея нет. Еще весной он сетовал, что у него остались лишь небольшие сбережения, которых надолго не хватит. В итоге дочь знаменитости все лето проработала официанткой в местом кафе, чтобы кормить себя и отца.