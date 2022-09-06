Певица Манижа сыграла свадьбу в Подмосковье

Манижа вышла замуж. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Манижа и режиссер Ладо Кватания поженились. Участница «Евровидения» и ее жених-клипмейкер сыграли свадьбу в Подмосковье. О бракосочетании пары в своем Telegram-канале сообщила Ксения Собчак.

- Прямо сейчас Манижа и режиссер Ладо Кватания обмениваются кольцами на Николиной горе в Подмосковье! Церемония прошла, штампы поставлены, любовь победит, - написала журналистка.

Ксения поделилась снимками молодоженов. Манижа выбрала для свадебной церемонии женственное длинное платье, расшитое нежными бутонами, и фату. Жених пришел в загс в смокинге и в галстуке-бабочке. Молодожены устроили свадебную фотосессию на фоне зеленых деревьев и осенних цветов.

Новостью о свадьбе певицы поделилась Ксения Собчак. Фото: соцсети.

Певица была знакома с Ладо Кватанией с 2019 года. Именно он стал режиссером-постановщиком номера Манижи для «Евровидения» и поддерживал артистку на песенном конкурсе в Нидерландах. Профессиональное сотрудничество постепенно переросло в личные отношения.

О том, что пара собирается пожениться, стало известно в ноябре прошлого года. Тогда артистка опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она продемонстрировала помолвочное кольцо. Манижа призналась подписчикам, что сказала жениху «да». Певица почти не рассказывала о своем избраннике, предпочитая держать личную жизнь в секрете.

«Я убедилась, что личную жизнь надо прятать. Люди порой так любят все перевирать и переворачивать. Это наше обоюдное согласие, что мы не хотим раскрывать нашу личную жизнь», - рассказала как-то певица.

Ладо Кватания родился в Москве в семье грузина и украинки. До школы он почти не говорил по-русски, так как часто гостил в Грузии у бабушки и дедушки. После школы Ладо поступил в РАТИ-ГИТИС, который закончил в 2009 году. Затем изучал сценарное мастерство в академии киноискусства Нью-Йорка. Ладо снимал клипы для группы «Ленинград» и Дельфина. Кроме того, он создавал рекламные ролики для известных брендов, таких, как Adidas, Reebok, Yandex, PayPal, Google и Visa.