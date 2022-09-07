«Он не украинец»: Лобода впервые рассказала о любимом мужчине

Светлана Лобода. Фото: соцсети.

Светлана Лобода в феврале этого года переехала из России в Латвию. У певицы есть дом в Юрмале, в котором она поселилась вместе с мамой, сестрой и дочками Тильдой и Евой. Ее дети ходят в местную школу и в детский сад. Светлана пытается возродить свою карьеру и дает пока еще редкие концерты. В новом интервью для YouTube-шоу певица рассказала, что переживает не лучшие времена. Светлана призналась, что у нее есть проблемы с ментальным здоровьем, и она принимает антидепрессанты.

Последние три года Лобода страдала от тяжелой депрессии. Сначала певица не прислушивалась к рекомендациям врачей и пыталась справиться с проблемой самостоятельно. Но недавно она сдалась и все же начала принимать антидепрессанты.

- Помогает. Три года боролась, мне врачи говорили, что у меня нервная система расшатана, вы не справитесь. Это успокаивает, я перестала плакать, - рассказала Светлана.

Светлана с дочками Тильдой и Евой. Фото: соцсети.

Певица не скрывает, что, уехав из России, она лишилась баснословных заработков и статуса суперзвезды. Например, только за концерт в новогоднюю ночь в Барвихе она получила гонорар порядка 20 миллионов рублей.

- Да, я была номер один в России. Я не преуменьшаю значимость того карьерного роста, того пути, который был там, тот успех, который Россия мне дала, - отметила Лобода.

Артистка говорит, что сейчас ее очень поддерживает любимый мужчина. На своем недавнем концерте Светлана обмолвилась, что в зале присутствует ее возлюбленный. Правда, называть его имя исполнительница не стала. Во время интервью Лобода сообщила, что они вместе уже давно, и она не хочет, чтобы кто-то помешал ее счастью. Певица подчеркнула, что ее мужчина – не украинец.

- Очень хочу, чтобы этот островок был моим, поэтому не показываю и не делаю из этого пиар. Мне повезло, я встретила своего человека, с которым на одной волне. Он жуткий патриот, но не украинец. Мне очень интересно с ним, хорошо и комфортно. Меня не сжимают и не вносят в какие-то рамки, - сообщила Светлана. - Я выстроила таким образом отношения, что у каждого есть свое пространство и своя жизнь. Мне не нравится суета в личной жизни, мне нравится стабильность. Я вообще люблю, когда вокруг меня загадки. Чем больше тайн, тем интереснее. Я ничего не комментирую, лишь мило улыбаюсь.

СМИ вычислили, что певица уже несколько лет живет с гражданским мужем - миллионером Артуром Гранцем. Фото: кадр видео и соцсети.

Напомним, Лободе приписывают отношения с миллионером Артуром Гранцем. Избранник певицы владеет бизнесом на Украине и в Белоруссии. Гранц - армянин по национальности, как и Лобода, он родился на Украине. Однако украинского гражданства у него нет. После распада СССР Гранц получил белорусский паспорт. Он является основателем компании BF Capital, владеющей недвижимостью и сетью duty-free магазинов в аэропортах Украины, Грузии и Армении. Кроме того, он приобрел сеть duty-free магазинов BDF («Белмаркет Дюти Фри») в аэропорту Минска.

Говорят, Светлана скрывает свои отношения с предпринимателем вовсе не из-за того, что обожает таинственность и секреты, а потому что ее избранник до сих пор официально женат на другой женщине.