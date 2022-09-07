Главный кот-мышелов кабинета министров отказался покидать резиденцию британских премьеров после отставки Джонсона

На странице Ларри в соцсетях появилась запись, свидетельствующая о том, что кот не собирается уходить со своей должности. Фото: REUTERS

Борис Джонсон, теперь уже бывший премьер-министр Британии, покинул резиденцию на лондонской Даунинг-стрит. Его супруга Кэрри уехала вместе с ним, а вот кот Ларри, имеющий звание главного мышелова кабинета министров, покидать свой пост наотрез отказался.

Впрочем, еще в июле, после того как Джонсон на фоне многочисленных скандалов заявил о своем решении уйти в отставку, на странице Ларри в соцсетях появилась запись, свидетельствующая о том, что кот не собирается уходить со своей должности.

– Пора уточнить несколько моментов: 1. Я не «кот Бориса Джонсона» 2. Как и все премьер-министры, он лишь временный житель Даунинг-стрит 3. Я живу здесь постоянно. Когда он, наконец, уйдет, я останусь 4. Да, это все очень неловко, но это скоро закончится.

Непонятно, почему внимание британской прессы было приковано к коту в связи с уходом Джонсона – в конце концов, кот переживает уже четвертого руководителя правительства Соединенного Королевства.

Свой нынешний пост Ларри, некогда взятый из приюта, занял еще в 2011 году в бытность Дэвида Кэмерона. Затем были Тереза Мэй и Борис Джонсон. Теперь пришла Лиз Трасс.

При Ларри сменился уже четвертый глава правительства Соединенного Королевства. Фото: REUTERS

– Я только что сказал Трасс то же самое, что сказал Джонсону, когда он пришел на работу: работайте усердно, следуйте правилам, относитесь к людям с уважением и никогда не лгите публично. Я просто надеюсь, что она уделит моим словам больше внимания, чем он, – такая запись появилась в аккаунте Ларри после победы Лиз Трасс на выборах премьера Британии.

Но почему-то с трудом верится, что новый премьер услышала слова мудрого кота.