Василий Орлов, губернатор Амурской области: «У нас все основные проекты идут в графике»

Губернатор Амурской области Василий Орлов. Фото: Андрей Минаев

Регионы России совершают «разворот на восток». Причем, не только к Китаю, но и к другим «азиатским тиграм». О деталях изменений в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» на Восточном экономическом форуме сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«МОЛОКОМ СЕБЯ ОБЕСПЕЧИЛИ»

- Василий Александпрович, специальной операции уже больше полугода. Как за это время изменилась жизнь в регионе?

- У нас все основные проекты идут в графике. По некоторым из них требуется небольшая пересборка. Видим, что просаживается золотодобыча, поскольку запрещена реализация золота в недружественные страны, введена комиссия Центробанка. Мы работаем с федеральным правительством, есть предложения, как это можно отыграть, но это касается отрасли в целом, не только Амурской области, но и всех золотодобывающих регионов. У нас сбалансированная позиция, мы с коллегами общаемся по этому поводу, в том числе, предлагаем отменить комиссию.

Ожидаем, что у нас будет неплохой урожай. Аграрии хорошо отсеялись, готовы к уборке, но при этом видим, что рентабельность будет снижена за счет того, что рубль вырос сильно по отношению к другим валютам. И если зимой можно было тонну сои продать в пересчете на рубли за 50 тысяч рублей, то сегодня 30. Но при этом последние несколько лет достаточно комфортно себя чувствовала сельхозотрасль, мы видим, что большое количество хозяйств с высокой долей рентабельности, в графике идут все сельхозпроекты. В прошлом году мы декларировали, что построим 5 молочных ферм в течение этого года, из них три уже по факту закладываем, две в графике в финальной стадии до конца года. Еще 4 фермы мы новых обсуждаем больших численностью поголовья порядка 15 тысяч. Молоком мы себя обеспечили. И будем продавать его на внешние рынки и в другие регионы. Это говорит о том, что сельхозпроизводители чувствуют себя неплохо. Проекты животноводства – сложные. Это не растениеводство, при всем уважении, это гораздо более сложные требования по ветеринарии, по специалистам и достаточно дорогостоящие.

По макропоказателям у нас везде имеется рост: по производству, по среднему уровню зарплаты, но есть определенные звоночки, на которые мы смотрим внимательно, чтобы не допустить их эскалации и превращения в проблемы. Пока это намечающиеся вопросы, которые мы обсуждаем с федеральным правительством. И рассчитываю, что мы их решим.

КУДА ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ? НА ВОСТОК

- С какими планами приехали на Восточный экономический форум?

- Для нас это главная площадка. Здесь мы финализируем ту работу, которую проводили в течение последнего полугода, в том числе, 18 соглашений будет подписано на общую сумму 30 миллиардов рублей. Кроме того, проводятся встречи с крупными инвесторами, которые сегодня имеют определенные драфты, оферты на будущее по развитию тех или иных проектов в регионе. И все эти проекты имеют для нас очень большое значение – это проекты в сельском хозяйстве, в сфере жилищного строительства, крупной логистике и так далее.

Из тех проектов, которые мы здесь подпишем, хотел бы отдельно выделить строительство элеватора по обработке кукурузы. Это стратегически важный проект. Речь также идет проектах строительства тепличного комплекса, жилищного строительства, добычных проектах и отдельно – проект «Сухой порт», который реализует компания «Регион». Напомню, это компания, которая занимается развитие предмостовой зоны вокруг международного моста. Проект «Сухого порта» подразумевает строительство мультимодального логистического терминала на ближайшей в Москву железнодорожной станции на Транссибе – станция Березовка. Подразумевается, что грузы, которые будут приходить по международному мосту, в этом «Сухом порту» будут трансформироваться, формироваться эшелоны и отправляться в европейскую часть страны. И наоборот. Этот проект с точки логистики важный.

Возвращаясь к теме санкций. Амурская область так расположена, что мы видим - целый ряд федеральных проектов у нас идут с хорошими темпами. Это космодром «Восточный», развитие БАМа – Транссиба, разворот на Восток - решения президента об увеличении пропускной способности требуют как можно быстрой реализации. Подрядчики начинают работу. Видим большую заинтересованность от различных бизнесов именно в сфере логистики, в сфере сельского хозяйства. Видим, что инвесторы верят в Дальний Восток, в частности, мы сегодня встречались с компанией «ПИК» - крупнейший российский застройщик, он ведет сразу несколько проектов в городе Благовещенск по строительству жилья. Мы поддерживаем проекты, строя структуру коммунальную, социальную, включая различные федеральные меры поддержки в дальневосточную концессию и так далее.

Мы видим, что инвесторы заинтересовались. Понятно, что если с Европой отношения напряженные, деньги надо куда- то вкладывать, а куда их вкладывать? На Восток. Мы ждем. Пожалуйста!

Фото: Андрей Минаев

ШКОЛЬНИКИ БЛАГОВЕЩЕНСКА ЗАГОВОРЯТ НА КИТАЙСКОМ

- Как развиваются отношения региона с Поднебесной?

- У нас с Китаем отношения уникальные в связи с нашей географической расположенностью. Уникальные они в том, что мы умеем не только торговать друг с другом, но и общаться в сфере культуры, спорта, дружить. У нас в этом году во всех школах Благовещенска вводится изучение китайского языка. В каких-то школах в качестве факультатива, в каких-то в качестве основного предмета. Я считаю, что это гораздо более перспективно, чем, например, учить французский или немецкий. Китайский точно пригодится с большей вероятностью.

С Китаем мы обречены на дружбу. У нас совместная граница, накоплен хороший опыт взаимоотношений. Но хотелось бы диверсифицировать иностранные рынки, мы в этом направлении работаем, очень внимательно смотрим на Среднюю Азию, на Узбекистан в частности.

Возвращаясь к Китаю. Да, у нас один мост построен, канатная дорога строится – это один из главных туристических объектов. Там есть сдвижка вправо по срокам из-за санкций, поскольку технология, которая планировалась применяться в канатной дороге французская. Сейчас ищем варианты: либо замена на другую технологию, либо изготовить похожее оборудование у других производителей. В любом случае, инвесторы не отказываются от проекта. Видим, что просто будут скорректированы сроки.

Еще один проект, который мы будем обсуждать на форуме, проект сложный, но очень перспективный - строительство железнодорожного моста Джалинда- Мохэ. Чем этот мост хорош? Тем, что он позволит с Якутии грузы сбрасывать в Китай через мост, не затрагивая БАМ и Транссиб, которые сегодня и так загружены на 100%. Здесь будет встреча с делегацией Якутии, с делегации Кубзасса, который тоже на этот мост рассчитывает. И 20 миллионов тонн готового грузопотока готовы дать только из Кузбасса. Грузопоток по этому мосту мы видим очень хороший.

Теперь надо разобраться с позицией РЖД и КНР – как у них там с инфраструктурой, как это все будет доставляться. Считаю, что это перспективный проект. Большой. Если его удастся столкнуть, считаю, что это будет успех. На форуме серьезная дискуссия по этому поводу намечается.

Губернатор Амурской области Василий Орлов. Фото: Андрей Минаев

ЧЕМ ГЛУБЖЕ ПЕРЕРАБОТКА, ТЕМ ЛУЧШЕ

- Китай – большой сосед, рынок огромный. Есть ли возможность развить в Амурской области бизнес, ориентированный на поставку в Поднебесную какой-то продукции?

- Конечно. Причем, если мы до сегодняшнего дня отправляем продукцию на экспорт сырьем, то во многом благодаря решениям правительства о введении запретительной экспортной пошлины на вывоз сои, стало целесообразно ее перерабатывать. И продавать продукцию переработки. Мы для себя ставили такие задачи два года назад, 70% сои в сырье мы должны перерабатывать в себя в регионе. Мы видим, что несколько инвесторов у нас заходят. Оказываем им меры поддержки по строительству таких мощностей. И чем глубже переработка, тем для нас лучше. У нас есть уже уникальный проект, введенный в эксплуатацию, работающий – это маслоэкстракционный завод «Амурский», он единственный производитель в России соевого изолята. Такого рода проекта мы будем поддерживать. И на федеральном уровне, уверены, будет соответствующая поддержка. С Минсельхозом России эта тема неоднократно обсуждалась. У нас мысли сходятся на 100%. Все нужно перерабатывать в стране как можно глубже. И в этом направлении мы и двигаемся. И с китайскими партнерами рассчитываем, что они эту продукцию будут брать. Но чтобы не зависеть только от китайского рынка, мы рассматриваем возможности реализации этой продукции на внутреннем рынке. И работаем интенсивно с нашими другими зарубежными партнерами.

- Спасибо!