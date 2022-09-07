Айсен Николаев, глава Якутии: «Экономическое развитие республики идет бурно»

Айсен Николаев, глава Якутии

Какой главный признак, что регион развивается? Рост численности населения. Это значит, что людям нравится здесь жить, они готовы рожать детей, привлекают условия жизни. В открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что в этом году количество населения республики может превысить один миллион человек. Что привлекает людей в республике, которая не отличается курортными погодными условиями?

«ОПЯТЬ ИДЕМ НА РЕКОРД»

- Айсен Сергеевич, в этом году регион отметил 100 лет образования Якутской ССР. Как охарактеризуете социально-экономическое положение республики на данное время?

- Чувствуем себя достаточно уверенно. Экономическое развитие Якутии идет бурно, мы каждый год обновляем исторические рекорды по добыче тех или иных полезных ископаемых еще с советских времен. Прошлый год у нас был рекордным по добыче газа, угля, золота, серебра, нефти… И несмотря на безумные санкции против нашей страны, за 8 месяцев этого года промышленность Якутии прибавила еще 13%. Мы опять идем на рекорд.

Объем валового регионального продукта республики в прошлом году превысил 1,5 триллиона рублей, хотя еще в 2018 году был меньше триллиона. Экономика развивается, это, конечно, напрямую влияет и на размер бюджет. В прошлом году бюджет Якутии впервые превысил 300 миллиардов рублей, что позволило нам решить множество задач, связанных с улучшением качества жизни людей: строительство жилья взамен аварийного, строительство социальных объектов - в прошлом году свыше 20 детских садов построено, в этом году 15 школ новых введем по всем районам республики и в городе Якутске.

Якутия строится и развивается. В этом году мы ввели самый высокотехнологичный во всей Сибири кардиологический центр. На открытии присутствовал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который высоко оценил технологическую мощь этого центра. Строится современный онкологический центр, ряд больниц первичного звена здравоохранения. И самое главное, в Якутии за последние два года начало серьезно расти население. Регион долго топтался в районе 950-960 тысяч человек, перепись прошлого года показала 996 тысяч населения. Если ситуация будет стабильная, ожидаем увидеть миллионного жителя Якутии уже в этом году.

- Обратил внимание, что вы подписываете большое количество договоров на Восточном экономическом форуме. Какие проекты считаете ключевыми для развития региона?

- Для дальневосточных регионов Восточный экономический форум – главное мероприятие года, многие соглашения мы приурочиваем к подписанию именно здесь. Но форум 2022 года для нас как никогда урожайный. Запланированный к подписанию на ВЭФ пакет соглашений предполагает общую сумму инвестиций порядка 330 миллиардов рублей. Это хорошие цифры даже с учетом размеров региона. Лучшие за последние годы. Я хотел бы выделить проект освоения Арктики. В первую очередь, создание горно-промышленного кластера в районе Усть-Янска на базе центра золотодобычи, добычи олова с сердцем энергетики в виде атомной станции малой мощности – как видите, кластер приобретает абсолютно реальные черты. Мы уже переходим к юридически обязывающим договорам. Проект начинает реализовываться.

Очень серьезные проекты подписаны в рамках комплексного строительства жилого квартала в городе Якутск. Сегодня были подписаны несколько соглашений с Корпорацией развития Дальнего Востока, с привлечением средств институтов развития государственных и негосударственных. Будут построены сотни тысяч квадратных метров взамен аварийных и ветхих кварталов города Якутска и заброшенных промышленных объектов. Конечно, это новое качество жизни для столицы нашей республики.

КРЕПКИЙ РУБЛЬ БЬЕТ БОЛЬНЕЕ, ЧЕМ САНКЦИИ

- Вы планируете развивать золотодобывающий сектор? Есть ли в этом смысл, учитывая санкции стран Запада по закупке российского золота?

- Санкции, в первую очередь, бьют по тем, кто их вводит. И никак иначе. Золото – тот актив, который всегда будет нужен. Слава богу, в мире есть много стран, которые готовы покупать золото. Конечно, проблемы создаются, но на то проблемы и есть, чтобы их уметь обходить. Мы с нашими партнерами из дружественных стран уже сейчас выработали ряд механизмов, которые позволяют нам успешно реализовать драгоценный металл. И самое лучшее доказательство этому – добыча золота в Якутии не упала, несмотря на проблемы. Мы уверены, что будет и дальше расти.

Самая главная проблема, положа руку на сердце, является высокий курс национальной валюты. При прогнозах и раскладах закладывали курс порядка 70 рублей за доллар, а тут в силу событий рубль резко укрепился, а резкое укрепление или резкое ослабление – это всегда плохо. Мы за то, чтобы эти процессы происходили эволюционно, без скачков. Надеемся, что к равновесному значению к концу года придет. Но для наших золотодобытчиков это бОльшая проблема, чем санкции каких-то там буржуев.

- Якутию принято считать мощной ресурсной базой всей нашей страны. При этом в последние годы развивается и креативный бизнес. Какие тут есть перспективы развития?

- Я вижу очень хорошие перспективы. В регионе креативные индустрии очень сильны. В прошлом году на Якутию пришлось почти 90% экспорта услуг IT-отрасли всего Дальнего Востока. Заняли 9 место в стране по экспорту IT-услуг в стране. По экспорту природных ресурсов мы занимаем 5-6 место в стране. Но, поверьте, для меня 9 место в стране по IT – это не менее важно.

Мы целенаправленно поддерживаем это направление, потому что креативная индустрия – это то, что создает человек своим умом. У нас есть несомненные успехи, мы должны уметь их монетизировать, превращать в рабочие места, в новые продукты, востребованные в стране. Слава богу, спасибо санкциям. Многие западные компании ушли с тех рынков, где они достаточно серьезно доминировали. А свято место пусто не бывает. Считаю, что у якутских, да и у российских компаний в целом сейчас появилась возможность во многих отраслях достичь успеха.

ЯКУТСКИЙ ТУРИЗМ ИДЕТ ДОРОГОЙ КИНО

- Давайте поговорим о туризме. Насколько серьезен туристический потенциал Якутии?

- Туризм – это та сфера, которая в Якутии только-только начинает развиваться. У нас огромный потенциал. Нетронутая природа Якутии, начиная с Ленских столбов и заканчивая Полюсом Холода - это, конечно, те уникальные места, куда человек готов будет поехать из любой точки планеты, чтобы посмотреть. К сожалению, в силу многих субъективных причин развитие туризма у нас сейчас осложнено и транспортной инфраструктурой, начиная от отсутствия Ленского моста, плохим состоянием дорог и заканчивая вопросами отсутствия гостиничной инфраструктуры. У нас в Якутске на весь город 2-3 гостиницы приличные, остальные очень слабого уровня.

- А что-то строится?

- Конечно. Сейчас появляются проекты. Да, частный бизнес очень осторожен, тем более, сейчас все эти кризисы. Но я вижу, что появляются люди, которые готовы строить современные туристические объекты, в том числе, на Ленских столбах. Поверьте, скоро о якутском туризме, мир будет говорить так же, как о якутском кино, о котором 10 лет назад знали только ряд специалистов. А сегодня впервые за многие годы на Московском кинофестивале якутское кино не удостоилось призов, и многие пишут: «Что случилось?» Не понимают, что Московский кинофестиваль – реально один из крупнейших фестивалей мира. Раньше само участие в нем считалось за счастье любому кинорежиссеру.

- А фильмы из Якутии уже собрали на Московском кинофестивале пачку различных наград и призов!

- Народ к этому привык, то же самое будет и с туризмом.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ВЫЗОВЫ

- Вы упоминали, что население региона увеличивается. Как совместить традиции с новыми экономическими веяниями? Как удержать молодежь в регионе?

- Должна быть любовь к родной земле, мы патриоты Якутии. Если люди уезжают, потом обязательно возвращаются. Во-вторых, надо создавать условия, чтобы люди не только в крупных городах, но и в районных центрах имели достаточно высокое качество жизни. Чтобы было хорошее здравоохранение, качественное образование, объекты культуры строились, конечно, чтобы была хорошая среда общения – тот же высокоскоростной интернет.

Я вижу, когда все эти факторы появляются, когда это все вместе начинает работать, то люди не уезжают. А если поехали, то вернулись. А если одни уехали, то другие приехали. Нельзя, конечно, людей к месту привязать, но еще раз, я всегда мечтаю, чтобы Якутия была центром притяжения для людей, которым нравятся такие проекты – делать с нуля в самых непростых условиях в мире, но делать этот проект так, чтобы потом о нем с придыханием говорили везде!