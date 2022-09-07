Американская история ужасов: Угнали школьный автобус и замуровали детей под землей

За освобождение детей преступники собирались потребовать пять миллионов долларов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иногда реальная жизнь даст фору любому голливудскому триллеру. Группа маньяков в масках захватывает школьный автобус и загоняет всех детей в контейнер под землей, чтобы похоронить их заживо. Сюжет фильма ужасов? Нет, реальная история, произошедшая в 1976 году в США. Правда, со счастливым концом.

ОПАСНАЯ ПОЕЗДКА

Обычная поездка на автобусе 15 июля 1976 года навсегда запомнилась водителю Эдварду Рэю, который возвращал после однодневной экскурсии 26 школьников в возрасте от 5 до 14 лет. Ничего не предвещало беды, пока автобус, коптивший небо в центральной части штата Калифорния, не остановили трое вооруженных парней в масках.

Бандиты действовали предельно жестко и под дулом пистолетов заставили шофера и его подопечных пересесть в два микроавтобуса. Этот «караван смерти» отправился в путь, увезя заложников на 150 километров от места захвата. Поездка продолжалась целых 12 часов в полной темноте, ведь внутренние помещения автомобилей были наглухо изолированы от внешнего мира.

Неожиданно машины остановились, и детей вместе с Рем вывели наружу, правда радоваться было нечему. Всех пленников бросили в трейлер, который потом похитители засыпали сверху песком. «Я слышал постоянный плач и мольбы к мамам», - с содроганием рассказывал позже свои впечатления водитель.

МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ

Впрочем, преступники были не психами, а довольно расчетливыми негодяями, поэтому они оборудовали «гроб на колесах» всем необходимым для минимального выживания. Насосы, работавшие на аккумуляторах, гнали в трейлер воздух с поверхности, а в помещении были заранее привезены матрасы и запасы еды – хлеб, хлопья и арахисовое масло. В подземелье было даже полноценное отхожее место.

Похитители оборудовали «гроб на колесах» всем необходимым для выживания. Фото: ru.wikipedia.org

В состоянии шока дети провели 16 часов, а потом ситуация начала ухудшаться – под весом земли у зарытого трейлера просела крыша, а еда оказалась на исходе. Дженифер Браун, которой было тогда 9 лет, вспоминает, что чувствовала себя как «животное, которое вели на убой». «Мы были в отчаянии, - вспоминает девочка. - Все были уверены, что умрем там».

Трубы для подачи воздуха в трейлер.

Поняв, что похитителей рядом нет, водитель и самые взрослые ребята разработали план побега. Сложив вместе матрасы, пленники добрались до крыши трейлера и, обнаружив люк аварийного выхода, открыли его и начали откапываться из заточения. На это ушло долгих 16 часов. Выбравшись на свет, заложники бросились искать подмогу. Заложникам повезло: они находились на карьере, где добывался камень. Удивленные неожиданным появлением детей, рабочие помогли беглецам, которых отвезли в ближайшую … тюрьму, ведь это было единственное место в округе, где смогли приютить и накормить спасшихся школьников.

Рабочие извлекают из-под земли трейлер, в котором находились похищенные дети. Видно, что под тяжестью земли крыша серьезно деформировалась. Фото: EAST NEWS

В ПОИСКАХ МАНЬЯКОВ

Тем временем родственники захваченных детей пребывали в панике. Они хватились детей через час после того, как Рэй не приехал по расписанию. Взрослые бросились обследовать дорогу и обнаружили лишь автобус, спрятанный под листовой. И только благодаря тому, что пленники спаслись, полиция смогла вернуть детей родителям.

Сразу же после освобождения пленников начались поиски преступников. Правоохранители стали думать, кто мог иметь беспрепятственный доступ к карьеру, и подозрения пали на сына владельца рудника – 24-летнего Фредерика Вудса. Его вместе с подельниками братьями Шенфельд правоохранители арестовали через две недели после похищения.

Фредерик Вудс и его подельники братья Шенфельд были арестованы через две недели после похищения детей. Фото: ru.wikipedia.org

Удивительно, но все преступники происходили из вполне обеспеченных семей и жили в престижных районах Сан-Франциско. Мотивы преступления они называли разные: то, якобы, долги, то банальная зависть к еще более состоятельным сверстникам. Так или иначе, но к похищению бандиты готовились весьма тщательно. Например, яму для трейлера троица рыла несколько месяцев до дня «икс».

Изначально план был таков: похитить детей и просить у их родителей и властей выкуп в размере 5 миллионов долларов. Кстати, свои требования преступники так и не смогли озвучить, ведь из-за паники, вызванной исчезновением детей, телефонные линии органов власти оказались перегружены звонками, и злоумышленники банально не смогли дозвониться, чтобы выдвинуть свои угрозы.

Вся троица была приговорена к пожизненному заключению, правда с возможностью досрочного освобождения. Братья Шенфельд были выпущены на свободу в 2012 и 2015 году. А вот с «мозгом» банды Вудсом все оказалось сложнее.

Вудс (слева) и братья Шенфельды были приговорены к пожизненному заключению.

Вудс вышел из тюрьмы буквально на днях — 17 августа 2022 года, ведь его поведение в пенитенциарном учреждении не было примерным, ему 17 раз отказывали в освобождении. У Вудса неоднократно обнаруживали порнографические журналы и нелегальные сотовые телефоны. Кроме того, в местах лишения свободы он даже пытался организовать свой маленький бизнес прямо из тюрьмы, что также было против правил содержания.

ТРАВМА НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Многие жертвы похитителей так и не справились с детским шоком, который наложил отпечаток на всю их жизнь. Кому-то до сих пор сняться кошмары, а некоторые бывшие пленники из-за психологической травмы уже в зрелом возрасте стали злоупотреблять наркотиками и алкоголем. Например, Дженифер Браун до сих пор не может заснуть без включенного света, таким сильным оказалось потрясение от множества часов, проведенных в полной темноте после похищения.