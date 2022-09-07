Что изменится после выступления Владимира Путина на ВЭФ: "Президент дал четкий сигнал"

Экономист Шатилов выделил главный посыл речи Владимира Путина на ВЭФ-2022 Фото: REUTERS

Президент РФ выступил на панельной сессии дальневосточного экономического форума, сделав ряд заявлений по внешней и внутренней политике страны. Сайт KP.RU обратился за комментарием к Александру Шатилову, декану факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России.

- Можно ли считать выступление президента РФ подтверждением разворота России на Восток?

- Это, надо признать, не есть заветное желание российских элит. Они традиционно тяготели к взаимодействию со Старым светом. Русская элита давно была европейски ориентирована. Но насильно мил не будешь. Мы видим, что Запад от России не просто отворачивается - он ее отталкивает и всячески третирует. Потому что нам делать в этой ситуации? Президент показывает, что делать — мы вынуждены ориентироваться на Индию и Китай, Иран и Мьняму, на другие страны Азии. Это прозвучало в выступлении российского лидера — имея обоснования, которые никто не может отрицать.

- На форум приехали немногие лидеры азиатских стран, часть участников предпочли видеообращения.

- Все-равно присутствие существенное. Общая тенденция говорит о серьезности движения в восточном направлении. Конечно, дальнейшие ходы Москвы будут зависеть от меняющейся политической конъюнктуры. Но общий тренд определен - и вряд ли вскоре изменится на обратный. Европейцы, возможно, еще несколько лет протянут, пытаясь продолжать агрессивную антироссийскую риторику. Но они не могут не понимать, что разворот России на Восток при таком подходе станет стратегическим, с понятными последствиями для тех же европейцев. И при таком ходе событий Россия для Европы окажется потеряна надолго.

- Китай и Индия не прислали во Владивосток высоких представителей, но отправили видеообращения.

- Форматы могут быть разные. Не думаю, что тут имела место демонстрация отношения к РФ с негативным оттенком. Есть причины дипломатические, технические, иные. В двусторонних форматах взаимодействие с Пекином и Нью-Дели со стороны Москвы все нормально, и проблем там больших не видно.

- Что удивило в выступлении Путина?

- Все было достаточно логично с учетом коньюнктуры. Каких-то резонансных моментов лично я не увидел. Все очень логично именно в русле текущей конъюнктуры и текущего курса.

- Для сырьевых рынков были предупреждающие, тревожные сигналы?

- Я этого не заметил.