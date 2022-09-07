Глава Якутска Евгений Григорьев: наша миссия – стать лучшим городом на вечной мерзлоте

– Здравствуйте, Евгений Николаевич. В этому году Якутску исполняется 390 лет. Расскажите, какие мероприятия запланированы? С каким настроением горожане встретят эту дату?

– С точки зрения подготовки к юбилею для нас знаковым является десятилетка захода к большому юбилею – 400-летию Якутска. Сейчас, в рамках празднования Дня города, проведем форум «Якутск 4.0.0». В прошлом году в преддверии празднования к 400-летию города вышел указ главы республики Айсена Николаева о социально-экономическом развитии Якутска до 2032 года. Где была определена миссия Якутска – стать из самого большого города на вечной мерзлоте – лучшим городом на вечной мерзлоте.

В прошлом году на Восточном экономическом форуме с воодушевлением восприняли поручение Владимира Путина о создании мастер-планов во всех столицах дальневосточных регионов. Соответственно мастер-план был подведен под указ главы. Следующий логичный шаг — это форум, на котором мы будем корректировать стратегию развития Якутска с вовлечениемшироких слоев населения и экспертов.

В этом году, конечно,также пройдут стандартные юбилейные празднования. В программе около 70 мероприятий и часть из них уже проводится. Все завершится праздничным салютом 11 сентября. Горожане готовы, в отличном настроении.

– Расскажите поподробнее про форум «4.0.0» и про мастер-план, чтобы людям было понятнее.

– Мастер-план Якутска базируется на основных стратегиях с учетом уникальности нашей территории. Нужно отдавать себе отчет, что это город с разницей в 110 градусов Цельсия, имеющий уже состоявшиеся особенности постиндустриальной экономики. В нем отражены как социальные и экономические вопросы, так и проблемы города и вопросы, связанные с нашим дальнейшим развитием. Начиная от нехватки соцобъектов и заканчивая ветхим аварийным жильем, по которому Якутск сейчас является номером один по всей России.

Все это нужно структурировать, провести реновацию, снос старых домов, построить новые – это и есть мастер-план. Если стратегия развития это – это нормативный документ, то мастер-план – это положенное на карту видение развития города.Вместе с федеральными экспертами, а их на форум приедет около 50 человек, и активными горожанами,нам предстоит найти пути развития города. Наши жители должны пропустить через себя эту стратегию, ведь только вместе мы сможем достичь этих целей в ближайшие 10 лет.

– Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ «О развитии города Якутска - столицы Республики Саха (Якутия) на период до 2032 года», в котором определена основная миссия и ключевые направления развития города Якутска. Вкратце расскажите нашим читателям, что ждет жителей Якутска в ближайшие годы.

– Ставка развития города Якутска — это реализация человеческого потенциала, который у нас есть. Наш город должен быть человекоцентричным. Реализация талантов каждого человека является возможностью развития нашего города. Мы не можем запустить производство чугуна или другого завода, которые будут нерентабельными по определению.Но уже сейчас реализуются проекты в IT, которые выстреливают на весь мир.

Наша задача – создать условия для реализации талантов, чтобы они не хотели уезжать из города и дальше здесь жили, чтобы их дети здесь обучались. Реализовать концепцию Якутска не только как столицы ITна Дальнем Востоке, но и замахнуться на всю Россию.

Полностью убрать дефицит социальных объектов, полностью ликвидировать очередность в детсадах и школах, расселить ветхое аварийное жилье, обновить транспортную инфраструктуру. Довести уровень оснащения автобусами до нормативного.

– Давайте перейдем к нашей текущей повестке про Восточный экономический форум. Что вы будете презентовать на форуме, какие соглашения планируется подписать?

– Для потенциальных инвесторов мы презентовали проект транспортной реформы города Якутска. Также обсуждаем отдельные проекты по развитию исторического центра города. Это проект Старого города-2. Также обсуждали проект реновации городского парка, строительство аквапарка и экстрим-парка.

– В Якутске в этом году проходит реконструкция главной улицы – проспекта Ленина, а также идет ремонт других дорог, обустройство детских и спортивных площадок. Как вы оцениваете эти работы? Когда их планируется завершить?

– Хотелось бы выразить большую благодарность федеральному правительству за нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Просто для сравнения, до начала нацпроекта в 2018 году уровень дорог, соответствующих нормативному состоянию был чуть больше 30%. К окончанию 2022 года мы придем к показателю 60%. Это за три года работы. А к окончанию нацпроекта мы придем к 85%.

Плюс нельзя не упомянуть про инициированный президентом Владимиром Путиным проект по капитальному ремонту школ. Это огромное вложение в наше будущее, в наших детей. В этом году в Якутске мы по данной программе провели капитальный ремонт 11 школ. И две школы еще сами отремонтировали. А также 9 детсадов. И провели работу по выкупу школ.

Огромную помощь нам оказало Минвостокразвития и Юрий Трутнев по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке». Это очень значимый проект для городов Дальнего Востока, с его помощью мы преобразим 75 дворов. Так получилось, что сработал кумулятивный эффект. Сначала мы объявили свою, муниципальную трехлетку благоустройства. Потом нас поддержал глава Якутии Айсен Николаев с программой «Наш двор». А позже подоспела еще программа «1000 дворов».

В итоге мы полностью обустроим 75 дворов. Это новые асфальтобетонные покрытия, малые архитектурные формы, новые места сбора твердых коммунальных отходов. Мы надеемся, что программа будет продолжена, потому что она исключительно позитивно влияет на людей. И такие же надежды мы связываем с продолжением программы по капремонту школ. Неплохо бы сделать такую же по детсадам.

– Какие вы ставите перед собой главные задачи на ближайшее время? Назовите три главных проблемы Якутска, которые вы хотите решить в ближайшие годы.

– Первое – реформа общественного транспорта. Второе – обеспеченность социальной инфраструктурой, это детсады и школы. Повторюсь, что нужно запустить капремонт в детсадах. Туда же я бы включил детские школы искусств (ДШИ) и детские юношеско-спортивные школы (ДЮСШ). Просто цифры: в Якутске 51 тысяча школьников и всего две ДШИ и восемь ДЮСШ. Пропускная способность ДЮСШ – 4800 человек. То есть, у нас меньше 10% школьников обеспечены физкультурой.

Третий вопрос, который хотел бы решить – это переселение из ветхого и аварийного жилья. В рамках федеральной программы до 2025 года, мы должны переселить дома, которые были признаны аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017 года. В следующем году все 165 домов, которые от Якутска попали, закончим. Но на 2024-25 годы хотелось бы каким-то образом получить дополнительное финансирование, чтобы два года не простаивать, а переселять людей. Повторюсь, что сейчас мы являемся городом с самым большим удельным весом ветхого жилья.