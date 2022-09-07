Олег Аполихин, директор НИИ урологии им. Н.А. Лопаткина: «Чечню и Дагестан надо похвалить за высокую рождаемость»

Эксперт отметил, что на Кавказе главный стимул заводить большие семьи – традиционное воспитание Фото: Андрей Минаев

Чечня раньше занимала первое место в рейтинге по коэффициенту рождаемости (2,9 %) и смертности детей в возрасте до года (17,3%) среди всех регионов страны. Такие данные озвучил главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии им. Н.А. Лопаткина Олег Аполихин в рамках Восточного экономического форума -2022. При этом, по его словам, в настоящее время на Северном Кавказе удалось значительно снизить младенческую смертность. В Чеченской Республике этот показатель был 17,2 в 2013 г. и постепенно снижался, достигнув исторического минимума в 2019 г. (5,6 на 1000 родившихся живыми). В 2021-2022 г. он составил 6,7 на 1000 родившихся живыми. При этом в Чечне показатель рождаемости один из самых высоких в нашей стране!

«Поэтому тут, наверное, надо похвалить республику и все те регионы, где сохранено традиционное воспитание», - сообщил Аполихин в открытой студии «Комсомольской правды» на Восточном экономическом форуме. Далее мы расскажем об этом подробнее…

ПО КОЛИЧЕСТВУ НАСЕЛЕНИЯ СКАТИМСЯ С ДЕВЯТОГО МЕСТА НА ШЕСТНАДЦАТОЕ?

- На Восточном экономическом форуме обсуждаются не только вопросы экономики или экологии. На ВЭФ состоялась дискуссия «Укрепление здоровья семьи —стратегический фактор демографического роста: лучшие практики макрорегиона», которую в рамках ВЭФ-2022 организовал проект фонда Росконгресс «Здоровое общество». Вы, Олег Иванович, выступили модератором этой встречи. Какие сделали выводы по итогам сессии?

- Мы привыкли видеть нашу страну очень большой. Сегодня на демографической карте мира Россия занимает 9-е место после Китая, Индии, США, Индонезии, Бразилии, Пакистана, Бангладеш и Нигерии. Но если тенденции не изменятся, то к 2050 году, по прогнозам аналитиков ООН, мы будем занимать уже 18-е место. Что произойдет? Глобально вырастут отдельные геополитические центры. Индия значительно перегонит Китай (Поднебесная тоже будет расти, но меньшими темпами). Очень здорово подрастет Нигерия. Соединенные Штаты подрастут, но незначительно, за счет миграции. А что с нашей страной? А наша страна уменьшится. Причем, для нашей страны этот вопрос не просто социально значимый, а вопрос, как сказал Президент, «национальной безопасности». Почему? Потому что мы единственная страна мира, которая для обеспечения своего ВВП всегда геологически поднимала градус. То есть, обеспечение процесса валового национального продукта, а это медицина, образование, социальные выплаты – идет у нас интенсивно. Но за территорией Урала на протяжении 500-600, иногда 1000 километров, нет ни одного человека. Поэтому Президент и сказал, что для нас данный вопрос является самым главным.

- Какие видите пути развития ситуации?

- Есть три сценария. По оптимистическому сценарию суммарный коэффициент рождаемости на каждую фертильную женщину (по данным ВОЗ этот возраст составляет 15-49 лет) должен быть 2,5. То есть в семьях должно воспитываться по трое и более детей. Возможно ли это? С трудом себе это представляю. Каждая женщина имеет ограничения, в том числе, и по здоровью, существуют социальные проблемы. Поэтому вопрос очень и очень остро в нашей стране стоит.

Есть реалистический сценарий, где коэффициент рождаемости должен быть 2,1-2,5. А вот такое возможно! И в одном из регионов Дальнего Востока – на Сахалине - такой коэффициент был достигнут. В регионе с не самым благоприятным климатом! Тогда губернатором был Олег Николаевич Кожемяко, который сейчас является губернатором Приморского края. Работа, которая выполнялась тогда шестью центрами в области социальных реформ, экономики, здравоохранения, в плане экспертной работы, обеспечивали эту работу. В течение с 2011 по 2016 год этот коэффициент вырос до таких цифр. То есть, это возможно, хотя этот регион нетрадиционно высокой рождаемости, как кавказские. Сейчас самая высокая рождаемость у нас находится как раз в республиках Северного Кавказа, и она там продолжает расти. Там коэффициент выше 2. То есть, то, что мы и должны были бы иметь хотя бы сохранив то воспроизводство или то население, которое у нас сейчас есть и, может быть, даже его немножко повысить. Но при этом там мы видим и высокие коэффициенты естественной смертности.

- Получается, высокая рождаемость связана с высокой смертностью?

- Нет совсем так. Показатели рождаемости и смертности – это относительные показатели, рассчитываемые на 1000 жителей региона в год. И на эти показатели влияют разные факторы. Смертность зависит от развития медицины, экологии, образа жизни людей. А рождаемость прежде всего зависит от репродуктивных установок.

- Вы сделали такой явный акцент на республиках Кавказа, а существуют ли в нашей стране еще какие-то региональные особенности у этой проблемы?

- Вы знаете, региональные особенности, к сожалению, в основных регионах нашей страны, невзирая на то, что заданный коэффициент должен был бы, как мы говорили, быть выше, чем 2 и даже в национальных целях он был обозначен как 1,7, минимально, он у нас сейчас снижается. Основной коэффициент сейчас на всей территории, если брать суммарный такой, ну, как бы совокупный – есть чуть ниже, есть чуть выше – он примерно 1,5 сейчас. И он, к сожалению, снижается. И только в республиках Северного Кавказа коэффициент 2,1 и выше. Соответственно, эти показатели мы ставили в пример, как показатели, которые в принципе должны были бы равняться все остальные регионы. Потому что это то, что нам необходимо, чтобы хотя бы сохранять и иметь численность и иметь некую динамику положительную демографическую динамику в стране.

Репродуктивный потенциал зависит от состояния здоровья, т.е. возможности человека иметь детей столько, сколько бы он хотел, от репродуктивных потерь (от младенческой и материнской смертности, абортов и др.), и от репродуктивного поведения, т.е. желания иметь детей. И вот здесь как раз был ключевой вопрос. Потому что мы то в основном боролись с репродуктивными потерями. Мы создавали технологические модули обеспечения рождаемости – перинатальные центры. Мы создавали системы, и они в общем-то хорошо работали. В борьбе с младенческой и материнской смертностью мы достигли исторического минимума. Это большая заслуга как предыдущего, так и нынешнего министра здравоохранения и социального блока в целом. То есть, мы достигли очень хороших показателей. Фактически у нас сейчас единственная страна в мире, в которой лечение бесплодия с помощью ЭКО доступно абсолютно всем нуждающимся в этом.

- Мы с женой делали ЭКО. Нам повезло – родили двойню.

- Эти технологии, к сожалению, показаны тогда, когда человеку по-другому ничем нельзя помочь. Количество людей, которые в этом нуждаются, растет. Возникает вопрос – а насколько сейчас мы можем двигаться в направлении повышения рождаемости, какое у нас здоровье молодых людей? С генетическими проблемами рождается всего 1,4% людей. Роль образа жизни играет доминирующую роль. Именно поэтому более половины женщин, которые идут в роды, уже не здоровы. И это, конечно, очень серьезные вопросы. Как быть? Почему они не здоровы? Почему естественный процесс наступления беременности нам нужно обеспечивать таким сложным дорогостоящим технологическим этапом? Этим вопросом стали заниматься не только вместе с медиками, но и с социологами, с демографами, экономичтами. И мы увидели следующее – что в обществе произошли очень серьезные изменения за последние 60-70 лет. Сейчас возраст сексуального дебюта для девушки в среднем составляет 16-17 лет. А для молодого человека – 15-16 лет. При этом возраст вступления в брак растет. Для девушки это 24-26 лет, а для молодого человека 26-29 лет. А теперь смотрите. Молодые люди, активно живущие половой жизнью, без целеполагания создания семьи, меняющие половых партнеров… происходит заражение различными инфекциями, передающимися половым путем, в том числе вирусом папилломы человека, который вызывает у женщин рак шейки матки. Сейчас онкологическая заболеваемость растет именно в репродуктивном возрасте, у молодых женщин, до 45 лет, которые еще даже замуж не успели выйти. Много пациентов с этим! Повторюсь – это проблемы образа жизни. Плюс, алкоголь, гиподинамия. 62% подростков сейчас имеют ожирение. То есть, изменение среды, изменение образа жизни, который сейчас существует, приводят к тому, что большинство людей перед вступлением в брак и планированием беременности уже нездоровы.

ВСЕ ГУБИТ ENJOY

- Что же делать?

- Есть несколько решений: «бить по хвостам», бороться с последствиями или посмотреть на причину. Как сказал известный персонаж: «хотите победить плесень, боритесь не с плесенью, а с сыростью». Так вот, сырость в чем? И тут мы привели выступление Ковальчука М.В., который хорошо охарактеризовал ситуацию - это результат того общества потребления, в котором мы находимся. Девизом этого общества является простое английское слово enjoy – «получай удовольствие», «гуляй», «ни за что не отвечай». И это из средств массовой информации распространяется везде. А за женщину отвечать надо, за ребенка надо отвечать, понимаете. И вот общество потребления и как результат этого и есть, соответственно, вот это нежелание человека создавать семью – а ведь дети рождаются в семье. Соответственно, такой разгульный образ жизни приводит к тому, что человек в районе 30 лет, уже совсем не здоров. Соответственно, результатом этого является необходимость технологического обеспечения, казалось бы, естественного процесса наступления беременности, а затем - родов.

Соответственно, вывод-то какой? Если мы хотим повышать рождаемость, то нужно заниматься мерами популяционной профилактики. И это, прежде всего, популяционная профилактика по принципу трех П – политик, паблик и пипл. Политическое решение, организация системы на уровне Государства, это работа систем здравоохранения, образования, социальных реформ. Это мода со стороны общества на многодетность, на большую семью, на то, что молодые люди должны быть женаты, и это является их как бы позитивной характеристикой. Это пример семьи. Ведь если родители развелись, если родители, к сожалению, не создали семью, то и ребенок, вероятнее всего, будет сохранять то же самое поведение. Это известно. Поэтому необходима синергия в этом отношении.

ДЕНЬГИ НЕ ГЛАВНОЕ

- Вы очень подробно рассказали о проблеме. Заключительный вопрос. А уровень благосостояния влияет на демографическую ситуацию?

- Уровень благосостояния влияет на демографическую ситуацию, но здесь нет прямо пропорциональной зависимости. Он влияет на уровне важных, ценных и необходимых запросов человека: жилье, работа, возможность обеспечить необходимые сложившиеся в данном стереотипе поведения человека нужды. Но глобально, если мы посмотрим, в бедных странах рождаемость выше. А в благополучных она ниже. Социальными или экономическими мерами мы можем поднять рождаемость примерно до коэффициента 2,1-2,3. Это хороший был бы коэффициент. А дальше – это традиционные семейные ценности.

- То есть, деньги не самое главное.

- Деньги далеко не самое главное. На Северном Кавказе можно в пример привести и Дагестан, и Чечню – там высокий коэффициент рождаемости. Надо похвалить все те регионы, где сохранено традиционное воспитание. А это и есть самое главное в достижении целевого показателя роста народонаселения нашей страны, а не деньги.

- Спасибо большое! Олег Иванович, всего доброго.