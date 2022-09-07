«Голливудская улыбка благодаря 3D-принтеру»: российские ученые разработали новый метод изменения формы челюсти

Российские ученые разработали технологию изменения формы челюсти при помощи 3D-принтера Фото: Shutterstock

Вопреки опасениям скептиков - мол, когда еще импортозамещение доберется до стоматологии - российские ученые создают и патентуют методы лечения нового поколения. Очередную новинку разработали в Сеченовском университете.

Методика предназначена для пациентов с дефектами формы челюсти. В первую очередь речь идет о тех, у кого из-за сложного или травматичного удаления зубов произошло проваливание гребня челюсти вовнутрь. Стоматологи называют это «седловидным дефектом».

Такой недостаток зачастую становится преградой для имплантации зубов. А порой даже не позволяет установить протез, рассказала доцент кафедры хирургической стоматологии Института стоматологии им Е.В. Боровского Сеченовского Университета Екатерина Дьячкова.

Чтобы исправить ситуацию, в современной стоматологии применяют методы наращивания костной ткани. Это длительный процесс, занимающий несколько месяцев. В редких случаях используется наиболее передовой подход - установка титановых сеток-каркасов для восстановления объема и формы челюстей.

Российские ученые усовершенствовали такую модель протезирования.

- Наши титановые сетки (протезы) при установке позволят создать каркас для будущего объема кости челюсти без страха его потерять при обычной жизни пациентов, - поясняют разработчики из Сеченовского университета.

Новая методика основана на индивидуальном изготовлении титановой сетки для конкретного человека с учетом его анатомических особенностей. Для этого выполняется несколько шагов:

- проводится рентгенологическое исследование челюсти;

- специальная компьютерная программа обрабатывает полученные данные, моделирует титановую сетку и ее положение в необходимой области челюсти;

- цифровой проект загружается в 3D-принтер, который печатает готовую сетку из титана;

- протез стерилизуют, и его можно сразу устанавливать пациенту.

«На данный момент получен патент на полезную модель», - уточняют исследователи. Ожидается, что новая методика будет введена в клиническую практику в течение ближайших полутора-двух лет.