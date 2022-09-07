Глава Ленинградской области Александр Дрозденко: «Во внутреннем туризме предложение пока не успевает за спросом»

Одно из важнейших, по мнению губернатора Александр Дрозденко, направлений – создание в России развитой сети экологических маршрутов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ленинградская область входит в топ самых посещаемых туристических мест России. У региона богатый опыт в организации индустрии гостеприимства, которым его губернатор Александр Дрозденко поделился на заседании президиума Госсовета по туризму. Совещание по вопросам развития отечественной туриндустрии президент РФ Владимир Путин провел 6 сентября в рамках Восточного экономического форума.

- Туризм – это мощный катализатор для развития регионов России. Он дает возможность развивать экономику территорий, создавать рабочие места и улучшать качество жизни наших граждан, - подчеркнул глава Ленинградской области.

Александр Дрозденко внес предложения по совершенствованию индустрии путешествий, разработанные на основании опыта Ленинградской области. Одной из основных проблем отечественной туротрасли, по мнению губернатора, является нехватка мест для размещения отдыхающих. В частности, глава региона предложил расширить меры поддержки застройщиков, создающих новые объекты туристической инфраструктуры, увеличить номерной фонд отелей за счет строительства быстровозводимых модульных конструкций, реконструировать заброшенные лагеря и базы отдыха.

«Во внутреннем туризме предложение пока не успевает за спросом. В дефиците - места размещения, - прокомментировал Александр Дрозденко итоги Госсовета в своем Telegram-канале. - На заседании Госсовета во Владивостоке доложил президенту России Владимиру Путину предложения по стимулированию туристической индустрии: увеличение процента субсидирования кредитов на строительство мест размещения и туристической инфраструктуры; создание реестра заброшенных объектов размещения, их «возвращение» в оборот через механизмы государственно-частного партнерства; софинансирование, в том числе грантовое, на восстановление объектов культурного наследия как туробъектов; упрощение порядка реконструкции».

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко (в центре) выступил с предложениями на заседании президиума Госсовета по туризму во Владивостоке. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Еще одно важное, по словам губернатора, направление – создание в России развитой сети экологических маршрутов. Александр Дрозденко предложил юридически закрепить статус «туристических троп» и упростить порядок их создания на землях лесного фонда.

- Сегодня нам необходимо создавать современные маркированные тропы. В Ленинградской области таких троп 32 общей протяженностью 500 километров. Учитывая этот опыт, нужно закрепить понятие «туристических троп» на законодательном уровне и упростить порядок создания таких троп в государственном лесном фонде, - отметил глава региона.

Александр Дрозденко также обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать и масштабировать проект «Серебряное ожерелье России». Межрегиональный туристский проект включает в себя комплекс маршрутов, объединяющих исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России. Это большие и малые города, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Проект «Серебряное ожерелье России» объединяет 11 субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, Республики Карелия и Коми и Ненецкий автономный округ.

- Для регионов Северо-Запада его главная выгода - вовлечение в «карту достопримечательностей» новых населенных пунктов и территорий, перераспределение турпотоков. А для самих туристов - расширение географии путешествий и впечатлений, - подчеркнул Александр Дрозденко.