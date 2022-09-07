Александр Молочников и Екатерина Варнав, весна 2021 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

О том, что молодой и перспективный жених Александр Молочников пропал из соцсетей Екатерины Варнавы, судачат не первый месяц. Мол, что случилось: вроде всё шло к свадьбе актрисы с театральным режиссером, они были счастливы на сцене и в жизни, как вдруг - ни взаимных подписок, ни совместных фотографий. Оказалось, за этими мелкими штрихами скрывается грандиозная драма. А жених - на самом деле муж, впрочем, теперь уже бывший.

- Мы расстались. Во всяком случае, мы не живем вместе. Почему? Да по какой-то совокупности причин, которую трудно описать, - признался экс-супруг в интервью на канале иноагента Юрия Дудя. - Не было какой-то конкретной причины, просто какие-то вещи зашли в тупик.

- А правда, что вы поженились? - уточнил Дудь.

- Да, это самая кратковременная свадьба (точнее, семейная жизнь. - Ред.). Это произошло в начале марта. Вообще, мы планировали вдвоем уехать в Америку. Стало ясно, что это упростит процедуру получения ее документов, потому что я - гражданин Америки, - рассказал Молочников в интервью, которое тоже записывали в США. - Всё было очень спонтанно. Мы играли спектакль, я зашел к Кате в гримерку, и она говорит: "Кажется, нам надо пожениться". Я ответил "Давай", и через несколько дней мы оказались в ЗАГСе. Не предполагая, естественно, что через какое-то время мы разойдемся. Это было крайне обидно.

Церемония, по словам режиссера, проходила максимально непублично. Сотрудники ЗАГСа провели для пары традиционный свадебный ритуал, что у молодоженов вызвало приступы смеха.

- Да не знаю я, сколько продлился наш брак. Мало. Не считал, - отмахнулся режиссер. - По-моему, мы уже развелись, я не уверен. Для этого достаточно не прийти два раза в суд, и тебя автоматом разводят, как я узнал. Это очень грустно. Тем не менее, мы с Катей в очень теплых отношениях. Никто из нас точно не г*вно. Безусловно, я делал какие-то ошибки, за которые мне стыдно. Но мы разошлись обоюдно.

Главное, что дал этот кратковременный брак Александру Молочникову, по его словам, - сама Варнава, которой он восхищается до сих пор. "Она волшебная. Да и вообще она сделала меня лучше", - уверен режиссер.

- Мы уже давно хотели детей, буквально горели этой идеей. Такой был план: уехать в Америку, где я бы учился, а она рожала. Для этого на какое-то время ей пришлось бы поставить карьеру на паузу, - поделился Молочников, так и не уточнив, почему всё пошло наперекосяк.

Между тем, сама Варнава о тайном браке по-прежнему хранит молчание. После летних каникул комедиантка вернулась в Москву, где по-прежнему выступает в кабаре со своим танцевальным шоу для взрослых. Интервью она не дает.

ВОПРОС-РЕБРОМ

А что с гражданством США?

- Когда вы вступаете в брак с гражданином США, существует два варианта его заключения: за пределами Америки и на территории страны. Екатерина Варнава выбрала первый вариант, который предполагает, что наиболее быстрым процессом легального въезда в Штаты после свадьбы будет подача прошения о воссоединении семьи, - объяснил звездный адвокат Андрей Алешкин. - Здесь ест очевидный минус: после вступления в брак и подачи прошения на воссоединение, необходимо будет ожидать получения ответа от Миграционной службы без возможности посетить супруга даже по гостевой визе. Ожидание может занять несколько месяцев. А что касается гражданства, супруги граждан США могут получать американский паспорт после трёх лет постоянного проживания на территории страны. Таким образом, получить гражданство США Екатерина Варнава точно не могла.