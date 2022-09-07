Профессор-вирусолог Александр Лукашев: Коронавирус превратился в уникальную эпидемию повторных заражений

Почему сейчас люди часто подхватывают COVID-19 по несколько раз и сколько времени после выздоровления можно чувствовать себя защищенным? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Заразился второй раз за полгода», «несколько месяцев мучилась из-за постковида, только пришла в себя - и снова положительный тест!» - таких историй все больше в последнее время в соцсетях. «Я слышала от многих людей, которые переболели ковидом в марте или апреле этого года, что они опять заразились», - рассказала американским журналистам иммунолог, вирусолог Йельского университета Энн Хан. Эксперт дала интервью в июле, когда на Западе бушевала 6-я волна ковида, накрывшая сейчас нашу страну. То есть пациенты заражались по новой спустя 3-5 месяцев. Сейчас такую картину мы видим и в России. Получается, выздоровевший не может чувствовать себя защищенным от повторной инфекции даже в течение полугода?! Что это за феномен? Встречалось ли такое раньше? Как тогда защищаться?

С этими вопросами сайт KP.RU обратился к одному из ведущих российских экспертов по COVID-19, профессору-вирусологу, член-корреспонденту РАН, доктору медицинских наук Александру Лукашеву.

«ТАКОГО МЫ РАНЬШЕ НЕ НАБЛЮДАЛИ»

- Александр Николаевич, в доковидную эпоху люди ведь не заражались повторно респираторными вирусными инфекциями так часто? Ни при гриппе, ни при «простудных» вирусах такого нет. Получается, это феномен коронавируса?

- Действительно, с начала этого года, когда стал активно распространяться штамм «омикрон», мы видим фактически эпидемию повторных заражений. Для других инфекций это и правда не характерно. Респираторными вирусами мы за свою жизнь заражаемся много раз. Но инфицирование два раза за сезон одним и тем же возбудителем считалось редкостью. В необычности такого явления «виноват» как сам коронавирус, так и особенности работы нашей иммунной системы.

С одной стороны, выяснилось, что возбудитель ковида способен меняться настолько быстро и существенно, что в той или иной степени уходит от иммунной защиты переболевших и привитых. С другой стороны, оказалось, что сам по себе напряженный иммунитет против коронавируса (то есть способный полностью предотвратить заражение. - Ред.) у людей довольно краткосрочный. Наконец, есть и субъективная причина: мы не делали ПЦР-тест на другие респираторные вирусы. И, если кто-то и болел неоднократно, узнать об этом мы не могли.

УДИВИТЕЛЬНАЯ СИНХРОННОСТЬ

Еще одна удивительная черта ковида - нынешняя синхронность протекания эпидемии в разных частях земного шара, продолжает эксперт.

- У тех инфекций, которые с человеком уже давно, есть сложный профиль циркуляции. Они по очереди вызывают подъем заболеваемости в разных регионах. Практически не встречается такого синхронного, почти одновременного всплеска заражений во всем мире, как при ковиде.

- Это происходит, потому что коронавирус настолько уникальный?

- Скорее потому, что он пришел к нам совсем недавно. И еще не успел «прижиться», войти в баланс с нашей популяцией (то есть у людей не наработалось достаточно иммунной памяти. - Ред.). Мы уже значительно ближе к этому балансу, чем в начале пандемии. Но пока еще его не достигли, стабильная система распространения инфекции не выработалась.

- Вы имеете в виду, что когда все наконец устаканится, ковид станет сезонной инфекцией?

- Как вариант - да, сезонной инфекцией, достигающей пика осенью и весной. Но однозначно сейчас утверждать это нельзя. Возможен и другой сценарий - когда нас периодически будут накрывать волны, напрямую не связанные с сезоном. Сейчас, например, мы видели, что 6-я волна на Западе и ее начало у нас пришлось на лето. Для обычных респираторно-вирусных инфекций это не характерно.

То есть на сегодня подъем заболеваемости связан, скорее, не с сезоном, а с появлением новых генетических вариантов коронавируса.

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Сколько времени можно чувствовать себя защищенным после выздоровления

- Если человек переболел ковидом, он не может снова подхватить инфекцию через совсем короткий срок - несколько недель или пару месяцев?

- Короткий ответ – может. Для этого есть несколько механизмов. Один из них - если вирус мутирует и появляется новый штамм, способный успешно уходить от ранее приобретенного иммунитета. Тогда человек может повторно заразиться достаточно быстро - если встретится с обновленным возбудителем инфекции. Достоверно прогнозировать появление и свойства новых мутаций мы не в силах. Поэтому этот вариант достаточно непредсказуемый.

Второй сценарий - когда значимых для нашей иммунной системы мутаций нет. В этом случае в течение трех месяцев после выздоровления либо после вакцинации люди, как правило, защищены от повторного заболевания. Хотя, случаи прорывной инфекции тоже возможны, но они скорее исключение. А вот уже через полгода повторные заражения встречаются довольно часто - и у переболевших, и у привитых.

От редакции: если говорить об угрозе тяжелых осложнений и летального исхода, то исследования привитых «Спутником V» показали, что защита на уровне свыше 90% сохраняется как минимум в течение 6 месяцев.

- Александр Николаевич, если переболевший человек считает себя защищенным, он, конечно же, не станет надевать маску или респиратор в супермаркете или в метро в час пик. Допустим, сам он и не заболеет, но не может ли принести инфекцию на слизистых и заразить близких? Пожилых родителей, например?

- Мне не встречались данные, которые позволили бы однозначно ответить на этот вопрос. С одной стороны, бессимптомные или очень легкие случаи [заражений недавно переболевших людей] есть. Но мы знаем: чтобы пациент мог активно заражать окружающих, вирус у него должен, во-первых, хорошо размножаться. То есть до уровней, в тысячи раз выше, чем порог чувствительности ПЦР. Если человек недавно переболел ковидом и относительно здоров в целом (то есть у него не ослабленный иммунитет), то эффективное размножение вируса будет блокироваться. Во-вторых, наиболее мощное выделение возбудителя инфекции наблюдается при кашле и чихании. Если таких симптомов нет, то заразность намного ниже.

ВАЖНО

И все же никто не даст гарантию, что, вернувшись из людного места в разгар вспышки, вы точно не заразите своих близких, предупреждает профессор Лукашев. Поэтому сейчас надевать маску, а лучше респиратор 2-го класса защиты (на нем будет маркировка FFP2, либо N95, либо KN95. - Ред.) в транспорте или в магазине точно не будет лишним. И особенно важно это делать, если вы планируете посещать пожилых людей.