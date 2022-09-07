Жерло вулкана, погребенный храм и циклопический портрет в поле: 12 фотографий Земли с дрона, от которых захватывает дух

В конкурсе Drone Photo Awards 2022 приняли участие 2624 фотографа из 116 стран мира. Фото: Юра Борщев, Christian Trustrup/Drone Photo Awards 2022

Подведены итоги конкурса международного фестиваля визуальных искусств Siena Awards. В конкурсе приняли участие 2624 фотографа из 116 стран. “Комсомольская правда” представляет вашему вниманию 12 лучших фотографий в категории аэрофотосъемки Drone Photo Awards 2022.

"Плодородие". Фото Christian Trustrup/Drone Photo Awards 2022

"Сети для ловли кальмаров". Фото Tuan Nguyen Tan/ Drone Photo Awards 2022

"Сбор кувшинки". Фото Shibasish Saha/ Drone Photo Awards 2022

"Водный фестиваль". Фото Thet Naing Yu/ Drone Photo Awards 2022

"Я замужем!". Фото: Wenyuan Kuang/ Drone Photo Awards 2022

"Duotian". Фото: Ningtai Yu/Drone Photo Awards 2022

"Красивая жизнь - принцесса Тайпинг". Фото Jingkun Yang/ Drone Photo Awards 2022

"После песчаной бури". Фото Юра Борщев/ Drone Photo Awards 2022

Безусловным победителем стал фотограф Арман Сарланг. Он работает фотографом последние 16 лет и ведет мастер-классы по фотографии. Его мотивирует пребывание в самых отдаленных местах и запечатление художественного выражения мира природы. Он считает, что фотография может быть одним из лучших способов повысить осведомленность людей о важности охраны природы.

"Большой взрыв". Фото Armand Sarlangue/ Drone Photo Awards 2022

На фото Армана Сарланга под названием “Большой взрыв” изображена вторичная трещина, образовавшаяся в нескольких сотнях метров от основного кратера вулкана Фаградальсфьялль во время самой последней фазы извержения. Он был снят, когда на запад Исландии обрушился шторм с дождем и сильным ветром. Из-за сложных условий съемки такой захват дронами считается уникальным.

Второе место в конкурсе занял фотограф из Санкт-Петербурга Юра Борщев. На его фотографии “После песчаной бури” изображена баскетбольная площадка после песчаной бури в Арабских Эмиратах: песок частично покрывает поле, позволяя зрителю увидеть его первоначальные формы и цвета. Это одна из величайших находок в авторской коллекции спортивных площадок, снятых в 2021 году.

"Увядающая вера". Фото: Fabian Balint/Drone Photo Awards 2022

Шестое место занимает снимок “Я думаю, что это где-то здесь” автор Fabian Ortiz, номинация “Свадебная фотография”.

Номинация “Свадебная фотография”, кадр называется “Я думаю, что это где-то здесь”. Фото: Fabián Ortiz/ Drone Photo Awards 2022

Вот, как описывает изображение фотограф:

“Даже если вы блуждаете по самым негостеприимным местам, пока вы идете рука об руку с нужным человеком, вы сможете пожинать плоды любви, подобно тому, как сладкое вино выращивается в Ла-Херии, месте вулканических и враждебных земель на острове Лансароте”.

Закрывает подборку фотография с Востока.

"Сбор соли на соляной ферме". Фото Saurabh Sirohiya /Drone Photo Awards 2022

12 место - “Сбор соли на соляной ферме”. Фото Saurabh Sirohiya. Рабочие трудятся в соляной ванне, испаряя лишнюю воду под палящим солнцем. В конце дня соль собирают в корзины: “это действительно тяжелая работа”, - утверждает автор.