День рождения сына Юрия Шатунова обернулся громким скандалом

Cемья Шатунова впервые показала, как выглядит его 16-летний сын. Фото: из соцсетей

В этом году семья Юры Шатунова впервые не праздновала его день рождения: 6 сентября артисту могло бы исполниться 49 лет. А за день до этого старший сын певца Дэннис отметил свое 16-летие. Одним из первых подростка поздравил директор его отца Аркадий Кудряшов.

- Наилучшие пожелания и поздравления! Семейное фото из архива. Январь 2022, - подписал поздравитель под фотографией артиста с сыном.

Казалось бы, ничего особенного. Однако, для солиста "Ласкового мая" тема семьи и детей была особенно щепетильной: Шатунов всячески ограждал сына и дочь от внимания публики. С самого рождения наследники живут в Германии, а в Сети до этого момента не было ни одного их свежего снимка - лишь самые ранние.

- Наши семейные фото в ближайшие годы не увидит никто, - категорично заявлял певец еще в 2018 году и до последних дней держал обещание. - С женой мы приняли решение: пока детям не исполнится 18 лет, в Интернет и куда бы то ни было мы не будем выкладывать их снимки. Абсолютно ни в каких соцсетях моей жены нет, не было и не будет. То же самое касается и детей. Ни у Эстеллы, ни у Дэнниса нигде нет ни аккаунтов, ничего. Это мое семейное правило.

Появление Дэнниса в соцсетях Аркадия Кудряшова вызвало бурю негодования поклонников. Но как и почему директор артиста нарушил волю покойного? Оказалось, разрешение на публикацию фото дала вдова Светлана. Однако, и такой ответ многих не устроил. "Что за хайп? Шатунов никому не показывал сына, так зачем это делать сейчас?", "Юре бы не понравилось", "Как можно ради охватов и пиара наплевать на волю усопшего", - возмущаются фанаты.

Впрочем, многие уверены, что этот снимок появился не просто так, ведь Дэннис - главный претендент на песни "Ласкового мая", которые Шатунов с таким трудом отвоевал в суде в последние дни жизни. Не исключено, что публику постепенно знакомят с парнем, который продолжит дело своего отца.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сможет ли Андрей Разин отвоевать права на хиты?

Многолетняя (и многомиллионная) судебная тяжба продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина с Юрой Шатуновым не закончилась даже со смертью последнего. Теперь Разин оспаривает решение суда, в котором черном по белому написано, что права на песни принадлежат не ему, а певцу.

Кроме того, тот же суд установил, что важные для дела документы, которые продюсер предоставил суду, подделка: подпись на них была поставлена с помощью технологии копирования на просвет. Проще говоря, взяли документ с оригинальной подписью, приложили к окошку и обвели на приложенном сверху листке бумаги.

Есть ли шансы у Андрея Разина отменить решение суда с такими сомнительными исходными данными, сайту kp.ru рассказал звездный адвокат Андрей Алешкин.

Адвокат Андрей Алешкин.

- Скорее всего, Разин никогда не получит права на песни, потому что суд первой инстанции уличил его в недобросовестности, - сразу предупредил адвокат. - А принцип добросовестности в гражданском праве имеет ключевое значение. Поскольку договор, который продюсер предоставил в суд первой инстанции, был признан поддельным, здесь этот принцип нарушен. Исходя из этого, удачи в апелляционной инстанции быть не может, поскольку в суд поступят те же самые материалы, которые ранее рассматривала первая инстанция. Никаких дополнительных документов в апелляции предоставить уже нельзя, поэтому перспектив для Андрея Разина я в этом деле не вижу. Нет оснований для пересмотра решения. Я бы посоветовал продюсеру принять очевидное - что права на песни уйдут семье, и их будет исполнять сын Дэннис.